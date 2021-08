https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Será este viernes en uno de los accesos a la ciudad y está organizada por la agrupación "Justicia por Miguel", en referencia al Dr. Miguel Ángel Marchisio, que está preso desde hace más de un año.

San Jerónimo Norte Anuncian una marcha en defensa del médico acusado por dos abusos Será este viernes en uno de los accesos a la ciudad y está organizada por la agrupación "Justicia por Miguel", en referencia al Dr. Miguel Ángel Marchisio, que está preso desde hace más de un año.

"A un año del pedido de 'Justicia por Miguel' nos autoconvocamos y movilizamos nuevamente", dice la publicación en redes sociales de los familiares y allegados al médico de San Jerónimo Norte, Miguel Ángel Marchisio (53), quien permanece privado de la libertad desde hace 14 meses, acusado por el presunto abuso sexual de dos pacientes menores de edad en 2019.

La convocatoria es para este viernes 27 de agosto, al mediodía, en el ingreso a la ciudad desde la localidad de Las Tunas, en inmediaciones de las calles Rivadavia y 20 de Junio. Quienes participen podrán hacerlo en "auto moto o bicicleta" y los organizadores apuestan a que sea una marcha "pacífica".

Como antecedente, un año atrás -el 27 de agosto de 2020-, hubo una concentración de personas en el centro cívico valesano, que fue en apoyo al profesional que contó hasta con el apoyo del cura párroco de la ciudad.

Quienes lo defienden piden que hasta tanto sea juzgado transcurra la espera en prisión domiciliaria o bajo alternativas a la prisión preventiva, lo cual fuera oportunamente rechazado por jueces de primera y segunda instancia en los tribunales de Santa Fe.

Juicio sin fecha

Mientras tanto, su abogado Raúl Ochoa y Gómez, destacó que a más de un año de su detención "no hay fecha de juicio", y que sólo falta que se realice el sorteo del tribunal, puesto que ya se realizó la audiencia preliminar.

A propósito de la nueva convocatoria, Ochoa y Gómez dijo que "el pueblo se ha hecho eco de la injusticia del caso. El pueblo conoce y sabe de la altura moral de esa familia, de lo religiosos que eran y lo apegado que estaban a la iglesia".

"Ahí hay un entuerto de religión. Hay un pastor que tiene mucha influencia sobre estas niñas que incluso las ha secuestrado durante un tiempo diciéndole que tenían el diablo adentro", denunció el letrado. Y continuó: "Cuando se enteró el cura, le dijo a la madre de las niñas que haga la denuncia, pero no le dieron curso". En ese entonces, "el médico Marchisio estaban muy apegado con el padre (Jorge) Montini", por lo que creen que se trató de "una venganza". "En el fondo de la cuestión no es más que dimes y diretes y el hecho no ocurrió", completó.

Para el abogado defensor del médico "es un escándalo que no se investigara esa denuncia" y aseguró que "no me animaría a decirlo si no estoy convencido". Ahora "hay un pobre hombre que está preso hace un año, es penoso"; mientras "la pobre chiquita es víctima, pero no de Marchisio, sino de todo ese contexto en el que está inmersa", cerró.

Condena mediática

Por su parte, la docente Lelia Martinuzzi, dijo esta semana a una radio local que su esposo fue "mediáticamente condenado".

También sostuvo sobre el caso, que "en ningún momento (su esposo) estuvo solo" con las adolescentes que lo denunciaron, sino acompañado "por una enfermera y personal de bomberos" cuyas declaraciones podría ser clave en un futuro juicio.

Consultada por la movilización de este viernes, la mujer ratificó que "la intención es pedir Justicia por Miguel y que se escuche la otra campana y no sólo una parte".

Cárcel e inhabilitación

Miguel Ángel Marchisio (53) se desempeñaba como médico en San Jerónimo Norte -donde además residía- y prestaba servicios en Las Tunas y en el 107 de Esperanza, antes de ser detenido el 26 de junio de 2020.

Desde entonces, permanece privado de su libertad y, en octubre de 2020, los fiscales María Celeste Minniti y Alejandro Benítez presentaron la acusación formal por los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante" y "abuso sexual simple", por la que adelantaron que pedirán 8 años de cárcel e inhabilitación perpetua.

Un mes después, el 9 de noviembre pasado, el juez Jorge Patrizi rechazó un pedido de sobreseimiento intentado por Ochoa y Gómez y se expidió sobre la audiencia preliminar, quedando en manos de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Santa Fe la programación del debate.

La investigación se inició en marzo de 2020, cuando los padres de dos adolescentes de 15 y 16 años denunciaron que el médico se habría aprovechado de ellas la noche del 4 de octubre y la madrugada del 28 de diciembre de 2019, cuando fueron atendidas en el Centro de Asistencia Médica (CAM) de San Jerónimo Norte.