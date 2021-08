https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 25.08.2021 - Última actualización - 23:37

23:27

A un mes del evento

Por falta de fondos, el grupo "Vanguardia" no participaría del mundial de patín en Paraguay

Deben juntar una gran suma de dinero para antes del 29 de septiembre, fecha del evento. Sin embargo, no pierden la esperanza: “No vamos a bajar los brazos hasta el último día”.

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

El grupo de Patín artístico santafesino “Vanguardia” se clasificó este fin de semana para el mundial de la disciplina en la categoría por equipos “Show internacional”, pero necesitan juntar una gran suma de dinero para poder asistir. Todo en un tiempo acotado, teniendo en cuenta que la competencia comienza el 29 de septiembre. Al respecto, Melina Mateos, coordinadora del grupo, dio más detalles a El Litoral sobre su situación: “Este sábado nosotras clasificamos para el mundial de Paraguay 2021, que se había suspendido el año pasado. Volvimos de Córdoba con la clasificación para el mundial y para el sudamericano, que va a ser en San Juan, acá en Argentina también a fin de año” comenzó explicando. Y agregó: “Estamos felices con esa noticia, pero tratando de juntar los fondos para poder llegar porque la verdad, al tener las fronteras cerradas por vía terrestre, hay que salir en avión. Eso encareció muchísimo todo el viaje, no solo por los pasajes aéreos sino por la cantidad de días que hay que estar allá para cumplir con el aislamiento previo y posterior. Estamos trabajando contra viento y marea para poder llegar haciendo beneficios y trabajando en la pista para mejorar las coreografías y llegar de la mejor manera posible”. Luego, indicó que la competencia comienza “el 29 de septiembre y termina el 10 de octubre con todas las categorías de patinaje artístico. Nosotros habíamos clasificado en la categoría de equipos, en ‘show internacional’”. Por su parte, Clara Cassiet, patinadora del grupo, destacó el esfuerzo realizado para llegar a este punto: “Es un trabajo de muchos años, esta coreo la empezamos a armar con tiempo, tuvimos un buen trabajo previo y llegamos re tranquilas, así que muy orgullosas por haber clasificado a otro mundial. Sería la tercera clasificación de Vanguardia al mundial. También la clasificación al sudamericano nos pone super contenta, que es en enero”. Y añadió: “Estamos juntando mucho dinero, lo más posible para las dos cosas, así que a ver si se da. Por lo pronto nosotras le seguimos metiendo a ful con los ensayos, técnica, física y a nivel patín más todavía”. “Muchas patinamos hace años, pero este proyecto lo venimos haciendo hace por lo menos dos años, que nos pasó la pandemia por encima. Hicimos un montón de videollamadas, Zoom, hubo tiempo que no pudimos venir a entrenar en patines, pero seguimos, nos las arreglamos. Por eso ahora tenemos muchas ganas de cumplir este proyecto” comentaba otra de las patinadoras, Sofía Tamantini. Por último, la coordinadora explicó: “Estamos haciendo beneficios, venta de todo, la gente que nos quiera ayudar se puede comunicar con nosotros a través del Facebook o del Instagram de Vanguardia club Independiente Santa Fe. Estamos muy entusiasmadas con haber vuelto a la competencia y clasificado. Es una alegría enorme porque en pandemia sentíamos que el proyecto se caía, pero lo logramos de todas maneras y fuimos a un mundial a Italia, a uno a Francia y no podemos creer que no vamos a poder llegar a uno a Paraguay, con todo lo que peleamos. Pero bueno, no vamos a bajar los brazos hasta el último día y si se puede ir iremos y si no trabajaremos para el sudamericano” cerró.

