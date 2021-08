https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 26.08.2021 - Última actualización - 10:13

10:09

La declaración de inconstitucionalidad del artículo 51 de la Constitución de Santa Fe, por parte de un juez de Cámara del fuero laboral de Rosario, será finalmente resuelta por el máximo tribunal de la provincia.

Sigue la polémica La Corte definirá si Traferri puede o no ser imputado La declaración de inconstitucionalidad del artículo 51 de la Constitución de Santa Fe, por parte de un juez de Cámara del fuero laboral de Rosario, será finalmente resuelta por el máximo tribunal de la provincia. La declaración de inconstitucionalidad del artículo 51 de la Constitución de Santa Fe, por parte de un juez de Cámara del fuero laboral de Rosario, será finalmente resuelta por el máximo tribunal de la provincia.

El camarista José Luis Mascali habilitó este jueves 26 de agosto el recurso presentado por el senador provincial Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo) para que sea la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe quien resuelva si el legislador puede o no ser imputado a pesar de que la Cámara de Senadores haya rechazado, en diciembre de 2020, quitarle sus fueros.



Se trata del magistrado que había considerado contrario a derecho el párrafo de la Carta Magna santafesina que asegura a los legisladores los llamados fueros absolutos, que no existen a nivel nacional. Para Mascali cabe la declaración de inconstitucionalidad porque esa parte de la Constitución provincial no es idéntica a la Constitución Nacional. Pero su argumento central fue duramente cuestionado por constitucionalistas de prestigio en Santa Fe, que han citado -entre otra doctrina- fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establecen que las provincias, ante casos similares, pueden resolver las inmunidades parlamentarias de manera autónoma respecto del orden federal.



El fallo de Mascali ha llevado a sus críticos a aseverar que cualquier juez por la vía de la interpretación de la Constitución de Santa Fe respecto de la Constitución de la Nación se podría -por ejemplo- declarar inconstitucional la prohibición de contar con una reelección inmediata para el titular del Poder Ejecutivo Provincial, ya que el presidente sí cuenta con esa chance, entre otros extremos.



Como se sabe, esta semana el jefe del bloque Juan Domingo Perón no concurrió a declarar en una audiencia imputativa ante la jueza Eleonora Verón (de primera instancia en lo laboral de Rosario), promovida por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery que lo consideran parte de una red de protección al juego ilegal desde el Estado. Y que consideran que para imputarlo tienen “pruebas suficientes”.



Traferri tomó esa decisión de acuerdo con la recomendación que había votado la Cámara de Senadores por amplia mayoría, así como por el consejo de sus asesores jurídicos.



El dirigente del Nuevo Espacio Santafesino sostiene que no es parte del juicio porque la Cámara alta a la que pertenece no le ha quitado los fueros, precisamente por considerar que no hay suficientes indicios en su contra.



El juez de segunda instancia aceptó el pedido del legislador para que la cuestión se resuelva en la instancia superior (la más alta de la provincia) tres días después de que Traferri fuera noticia por no presentarse a la audiencia, a la que consideró parte de “una persecución” en su contra.