https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 28.08.2021 - Última actualización - 2:11

2:08

El senador justicialista por 9 de Julio, Joaquín Gramajo, mostró su convencimiento respecto de la decisión que sobre la vigencia de las inmunidades parlamentarias deberá resolver el máximo tribunal, tras la declaración de inconstitucionalidad por un juez de Cámara del fuero laboral de Rosario.

"No actuamos en defensa de un senador, sino de la Constitución de Santa Fe", dijo Joaquín Gramajo (PJ-Nes- 9 de Julio). Crédito: Archivo El Litoral

"No actuamos en defensa de un senador, sino de la Constitución de Santa Fe", dijo Joaquín Gramajo (PJ-Nes- 9 de Julio). Crédito: Archivo El Litoral

En el Senado provincial Fueros: vaticinan que la Corte ratificará su constitucionalidad El senador justicialista por 9 de Julio, Joaquín Gramajo, mostró su convencimiento respecto de la decisión que sobre la vigencia de las inmunidades parlamentarias deberá resolver el máximo tribunal, tras la declaración de inconstitucionalidad por un juez de Cámara del fuero laboral de Rosario. El senador justicialista por 9 de Julio, Joaquín Gramajo, mostró su convencimiento respecto de la decisión que sobre la vigencia de las inmunidades parlamentarias deberá resolver el máximo tribunal, tras la declaración de inconstitucionalidad por un juez de Cámara del fuero laboral de Rosario.

"La Corte no se va a apartar del marco constitucional, no tengo dudas de ello. Y estoy convencido que va a ratificar que es constitucional el artículo 51 de la Constitución de Santa Fe", sostuvo el senador Joaquín Gramajo respecto del "fallo ejemplar" que vaticinó apoyado en su lectura del derecho y la trayectoria de los pronunciamientos del máximo tribunal de Santa Fe.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales redobló la apuesta respecto de su predicción y pidió que su anticipo "conste en la versión taquigráfica", algo que más allá de su declamada solicitud de todas formas iba a suceder. Así lo hizo constar también en las libretas de apuntes de los cronistas parlamentarios que pronto advirtieron que no estaban frente a un discurso de rutina

Debe decirse que Gramajo no ha hablado con el diario del lunes para adelantarse a lo que cree que va a ocurrir, sino con la lectura de años y años de estas ediciones. Y que es su forma de entender el derecho la que lo lleva a asegurar que no puede ocurrir otra cosa que ese resultado. En la Corte, el tema recién está en manos del procurador Jorge Barraguirre, que tiene diez días para emitir su dictamen, que luego los seis ministros de la Corte podrán tomar o no.

La mano y el codo

El representante por 9 de Julio ha criticado con dureza el fallo del juez José Luis Mascali que, en segunda instancia en el fuero Penal de Rosario, declaró la inconstitucionalidad del segundo párrafo de la Constitución de Santa Fe y así derogó los llamados fueros absolutos, por los que la justicia no puede imputar ni indagar a un legislador sin la autorización de la Cámara que integra, votada por una mayoría calificada de los dos tercios de los presentes.

Sostuvo que si cada juez puede interpretar a su gusto la Constitución, "¿quién sabe cuántas constituciones tendríamos en la provincia? Sería un caos", aseguró. Y recordó que el propio texto constitucional fija el mecanismo para su reforma, mediante una ley con una mayoría especial difícil de alcanzar que fije sus plazos y alcances, y con la elección de diputados constituyentes mediante el sufragio popular. "No por fallos judiciales".

Gramajo dijo que al aceptar el mismo jueves en el que sesionó Mascali que su polémico fallo sea revisado por la Corte "no se va a poder seguir adelante con ese proceso inquisitivo que tenían los fiscales en relación a la causa del senador Traferri. Y no me quiero constituir en el abogado defensor de un par y de un amigo. Simplemente hablo basado en la ley y la Constitución, tal cual lo definimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales. En ese dictamen al que el fiscal (Matías) Edery calificó de 'papelucho' en los medios se condensaba nada más y nada menos que la letra y el espíritu del artículo 51 de la Constitución: aquello que habíamos votado por dos tercios y con dos abstenciones que rechazó el desafuero".

Luego explicó que los fueros "no son un derecho personalísimo de cada senador, sino una garantía constitucional que se le otorga al Poder Legislativo. Por eso es que cada Cámara debe resolver sobre el tema y no el legislador cuyo desafuero ha sido solicitado".

"Yo se los aseguro: la Corte va a ratificar el fallo de primera instancia de la Dra. Verón (que les ordenó a los fiscales archivar las actuaciones contra Traferri por haberse ya expedido el Senado sobre sus fueros), porque la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe es el máximo altar que tenemos para defender las cuestiones de derecho público provincial. Y va a demostrar a todos, a los que estuvimos imbuidos de considerar que había que defender los principios constitucionales y a los que de alguna manera miraron para un costado, que va a declarar constitucional el artículo 51 de la Constitución de Santa Fe y al mismo tiempo su correlato en el Código Procesal Penal en sus artículos 27 y 29", contra los que habían ido los fiscales Edery y Schippa Pietra para no archivar el caso.

"No hemos estado en defensa de un senador sino de la Constitución, somos legisladores que hemos jurado esta Constitución y la vamos a defender le guste o no le guste a los señores fiscales y al señor juez que tuvo que hoy borrar con el codo lo que había escrito con la mano, porque tuvo que conceder este recurso (ante la Corte)", aseguró.