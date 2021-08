https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Voto jubilado ¿Qué peso tienen en cada provincia los mayores de 70 años que no están obligados a ir a votar?

Un folleto dibujado a mano y viralizado en los últimos días invitaba a los mayores de 70 años a concurrir a votar en las próximas elecciones con la afirmación de que "millones de jubilados dan vuelta una elección". Pero, ¿Qué peso tienen los "viejos" en el padrón electoral? ¿Pueden torcer la balanza?.

A partir de esa edad, según establece el Código Electoral Nacional, ya no es obligatorio participar de los comicios, aunque están habilitados para sufragar: sin embargo no suelen hacerlo. Por esa razón, esta franja de la sociedad no es de las más apuntadas a la hora de formular propuestas de campaña.

Según datos a los que accedió NA, un total de 4.022.643 personas mayores de 70 años están en condiciones de sufragar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO): son el 11,71% del padrón electoral que puede votar precandidatos a senadores y diputados nacionales. Es decir, casi cinco veces más que los adolescentes de 16 y 17 años que fueron incorporados para esta elección.

Obviamente, el mayor número de adultos mayores incluidos en el padrón electoral nacional se encuentra en la Provincia de Buenos Aires: suman 1.478.678. Ése número representa el 11,6% del total de ciudadanos habilitados para votar en el principal distrito electoral (12.704.518). Sin embargo, en lo que respecta al peso específico, la Ciudad de Buenos Aires lidera el ranking, ya que sus 487.645 abuelos son el 19,1% del total de electores.

En tanto, Santa Fe, 353.751 (12,77%); Córdoba registra 384.287 adultos mayores (12,87%); Mendoza, 173.650 (12,06%); Tucumán, 135.884 (10,72%); Entre Ríos, 133.037 (11,95%); Salta, 93.948 (8,93%); Corrientes, 91.679 (10,25%); Chaco, 87.704 (9,09%); Santiago del Estero, 78.332 (10,06%); y Misiones, 72.055 (7,59%). El ranking nominal lo completan San Juan, 63.748 (10,99%); Río Negro, 55.263 (9,85%); Jujuy, 47.635 (8,30%); Formosa, 44.038 (9,40%); Chubut, 42.605 (9,50%); San Luis, 40.753 (10,35%); Neuquén, 40.752 (7,74%); La Pampa, 37.483 (12,75%); Catamarca, 31.402 (9,58%); La Rioja, 26.169 (8,88%); Santa Cruz, 15.781 (6,15%); y Tierra del Fuego, 6.364 (4,49%).

En algunas provincias el número puede ascender en lo que se refiere a los comicios locales, ya que varios distritos habilitan a sufragar a extranjeros, entre los que se cuentan los miles de españoles, italianos y extranjeros de otros países que formaron parte de las corrientes migratorias, principalmente, de comienzos y mediados del siglo XX.

De todos modos, el contexto de pandemia de coronavirus muy probablemente reduzca la cantidad de adultos mayores que se acerquen hasta los centros de votación por temor a contagiarse, ya que son el grupo con mayor probabilidad de fallecer en caso de contraer el virus Sars-Cov-2.