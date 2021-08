https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Aniversario de un histórico

Newell's Old Boys celebró sus 85 años

Directivos de la entidad de barrio Roma saludan a socios, deportistas y a la gran familia de un club que no para de crecer a pesar de los duros momentos que atraviesa la sociedad.

El salón de usos múltiples. Un lugar para disfrutar. Crédito: Flavio Raina

Por Juan Carlos Haberkon SEGUIR La institución del oeste de la ciudad festeja 85 años de vida. Cuenta la historia que Newell's Old Boys fue fundado el 26 de agosto de 1936 por un grupo de personas comprometidas con el barrio (entre ellos Miguel Franconieri, uno de los grandes directivos del club y de la Liga Santafesina de Fútbol). Con el correr de los años el club tuvo su sede en Av. Freyre 2871, mientras que en 1979 se instaló en su sede actual de Mendoza 4001 de la ciudad de Santa Fe. Alcanzó su mayor éxito deportivo en el campeonato Clausura 2009 cuando Hugo Servín era el entrenador. Newell's en la actualidad y antes de la pandemia recibía a 500 niños, adolescentes y mayores que se reparten en actividades como fútbol de Liga, patín, hockey, baile, boxeo, futsal, senior, fútbol femenino y su gran colonia de vacaciones. Todos estos deportes comenzaron a regresar con el cumplimiento de los protocolos establecidos. Miguel Cantero ocupa hoy el sillón de la presidencia en lugar de Mario Leiva, quien se encuentra en uso de licencia. El mandatario se expresó sobre en estos 85 años: "Estamos muy contentos por este nuevo aniversario. El club está trabajando para volver al camino del crecimiento, algo que no se pudo llevar como lo teníamos previsto por culpa de la pandemia. La verdad que se pudo abrir las puertas y eso nos permite trabajar con mucha alegría". Miguel Cantero. Hoy a cargo de la presidencia, el directivo aprovechó para hablar del presente y de paso dejó un claro mensaje para toda la familia de la institución de barrio Roma.Foto: Flavio Raina "Los profesores, los deportistas y la familia en general están felices por el regreso. Este fin de semana fue muy positivo porque se pudo permitir el regreso de la gente. Ellos, con su cuota o con el abono de una entrada mínima, ayudan a salir adelante", analizó Cantero. El presidente aseguró que en poco tiempo estarán saldando la deuda que tienen con la Casa Madre: "Si el tiempo acompaña y las actividades siguen avanzando podremos pagar la deuda que tenemos con la Liga que se generó por el tiempo de inactividad. El fútbol, en Primera, está muy bien. Diego Rodríguez es un DT de mucho trabajo y ha formado un gran plantel. El sábado debutamos con un triunfo importante producto del esfuerzo de los jugadores en tiempo de incertidumbre. También volvió, martes y jueves, el patín artístico con la profesora Camila, una excelente profesional que convoca niñas y niños de todos el barrio y de otros puntos de la ciudad", agregó. El resto de los deportes ya tiene todo en orden para volver a la actividad. Acá, hay espacio para todos, siempre manteniendo la distancia. Nuestro salón de usos múltiples es abierto y eso permite trabajar con comodidad. Otro de los datos salientes y esperando lleguemos bien al verano, es el natatorio que permitirá volver con la colonia de vacaciones. En su momento nos fue muy bien y por eso nos preparamos para que este verano sea para todos, especialmente para los niños en su tradicional colonia de vacaciones", concluyó. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

