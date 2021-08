Santa Fe: ¿Cómo se logra la inmunidad del rebaño para decirle "adiós" a la pandemia?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se estima que la inmunización colectiva debe alcanzar el 80% de la población total. Es clave seguir con la vacunación masiva y tomar conciencia de que el virus llegó para quedarse: habrá que aprender a convivir con él. La meta de provincia: inocular a más del 60% de los santafesinos a fines de septiembre. Delta, en la mira.

La pregunta del millón: ¿cuándo se termina la pandemia? La respuesta a este interrogante tiene una respuesta, aunque ésta podría variar en tanto y en cuanto el SARS-CoV-2 -nuevo coronavirus-, siga mutando y abriendo linajes con nuevas variantes. De momento, la luz al final de esta crisis sanitaria de escala global se llama inmunidad del rebaño, o en -términos técnicos- inmunización colectiva (umbral de inmunidad). La pandemia un día terminará, pero el virus no se irá: habrá que aprender a convivir con él, como con otros tantos patógenos infecciosos que nacieron y se quedaron con la humanidad.

¿Qué es la inmunidad del rebaño? Como concepto básico, es la generación de anticuerpos protectores que adquieren las personas de forma natural (tras contraer la enfermedad, en este caso el Covid-19, y luego recuperarse) y artificial a través de las vacunas. Se estima que se logra una inmunidad colectiva ante una enfermedad (bacteriana, viral, etcétera) cuando se alcanza entre un 60 y 70% de la población total inmunizada.

Pero el problema es la alta contagiosidad que tiene este virus, más aún considerando las nuevas variantes: así, esa inmunización poblacional deberá ser más elevada y alcanzar el 80% para llegar al ansiado umbral de inmunidad. Como se sabe, uno de estos nuevos linajes del virus es la variante Delta, hoy con dominancia en más de 120 países, que ha obligado a muchos de ellos -que tienen muy altos porcentajes de inmunización; como Estados Unidos, Israel o Japón- a establecer nuevas restricciones: la propagación de Delta no ha dado tregua.

La Argentina tiene a casi al 70% de su población inoculada con una dosis, y casi el 30% con dos. La bota santafesina se encuentra en porcentuales muy similares: "De 3.560.000 habitantes en la provincia (dentro de los cuales hay menores de 18 años con condiciones priorizadas que puede recibir la vacuna Moderna), alcanzamos un 30% de inoculación de la población total", le dice a El Litoral el Dr. Jorge Prieto, secretario de Salud provincial.

Y aclara: "Cuando hablamos de inmunidad colectiva, no tenemos que creer erróneamente que con alcanzarla vamos a erradicar el virus: no. El virus no se va a erradicar. Lo que se evitará es su propagación y los cuadros severos, porque ninguna vacuna tiene un 100% de eficacia frente a una enfermedad. Hay personas que con dos dosis contrajeron Covid pero en una forma leve: esa es la protección de la vacuna. Nosotros debemos llegar al umbral de inmunidad, pues cuando lleguemos no habrá rebrotes. Eso es un 80% de la población provincial total inmunizada con dos dosis".

"La única solución hoy es aprender a convivir con el virus. Y que las personas con factores de riesgo se vacunen contra el Covid lo antes posible", sugirió Prieto.Foto: Flavio Raina

La meta

-Teniendo todos estos elementos, ¿es arriesgado estimar una fecha en que podremos decirle adiós a la pandemia? ¿El año próximo, quizás?, consultó este diario a Prieto.

-Todo lo que yo pueda suponer responderá a la mejora de los indicadores epidemiológicos (Incidencia, Razón y Ocupación de camas UTI, los cuales hoy son muy buenos). Es decir, que éstos se sostengan (en valores bajos) y se avance con los procesos de vacunación. La única solución con la foto de hoy es aprender a convivir con el virus. Y que las personas con factores de riesgo se vacunen contra el Covid lo antes posible.

Hay 3.560.000 habitantes en la provincia. Hoy la meta que tenemos es que haya más de 2.000.000 millones de personas santafesinas inoculadas con dos dosis a fines de septiembre. Estamos hablando de llegar al 65-70% de la población total vacunada con esquemas completos. Así, frente a lo que podría ser una nueva ola de coronavirus (por la variante Delta), estaríamos mucho mejor parados ante cualquier brote que se pueda desencadenar.

El "freno" a la Delta

Hasta ahora se está logrando contener la transmisión comunitaria de la variante de preocupación Delta. En la provincia, a la fecha 9 portadores fueron detectados y aislados a tiempo. Y hay una hipótesis que están manejando los especialista en salud: "Como en todo el país la dominancia la tiene la variante Gamma (detectada en Manaos, Brasil), vemos que cuando la Delta aparece, es como existiera un sistema de autorregulación y de control de supervivencia entre una variante y otra".

"Y esto hace pensar -prosiguió el médico- que la Gamma (que tiene dominancia del 80-85% en la Argentina), hace que la Delta aún no prospere: esta cepa sí se presenta, pero hasta ahora no ha tenido la posibilidad de propagarse y sostenerse en el tiempo", dice Prieto. Cabe recordar que en el mundo hay un 99% de dominancia de la variante Delta. Los países de Europa o de América del Norte no tienen otras variantes circulando: allí, esta variante tiene preponderancia.

"Sumando la inmunidad natural (de personas infectadas recuperadas), el porcentaje de vacunación Covid, los cuidados preventivos y la proximidad del aumento de las temperaturas (que nos favorecerá, porque la gente tiende a ventilar más los ambientes y así reducir los riesgos de contagios intrahogar), estimo que todo ello nos permite de momento avizorar resultados esperanzadores, como por ejemplo, sostener la presencialidad plena en las aulas, pero ojo: sin relajarnos", subraya el médico.

El "famoso" R0

-Para alcanzar la inmunidad colectiva, dicen los expertos que el RO (número reproductivo básico que establece a cuántas personas puede infectar una persona portadora del virus, y sirve para establecer parámetros de cuán propagable es una enfermedad) debe ser de menos de 1: es decir, una persona infectada contagia a menos de una persona. ¿Qué se sabe de esto?

-Es así. Lo que ocurre es que en el mientras tanto hay que mirar varios índices, como la incidencia y Razón y la positividad (hoy en un 11%, que es un porcentaje auspicioso). Esta vendría a ser la foto del día, que es buena. Lo que sí debemos tener en cuenta es que de ninguna manera hay que subestimar la inminente circulación comunitaria de la variante Delta. Y frente a esto, lo más importante es alcanzar el mayor porcentaje de personas vacunadas (principalmente con dos dosis) y extremar los cuidados más que nunca.

Cansino podría ser segunda dosis de Sputnik

"La gestión a nivel nacional ha gestionado la adquisición de estas vacunas monodosis (CansinoBio). Cada una de las jurisdicciones pudieron gestionarlas de forma independiente. En nuestro caso, ingresaron a la provincia 205 mil dosis de esta vacuna, que aún no fueron destinadas, y por el componente que tienen pueden llegar a ser segundas dosis de Sputnik V, pues es el mismo adenovirus; o bien pueden ser primeras dosis. Se aguarda la aprobación para hacer la distribución territorial", dijo Prieto.