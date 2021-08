https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Encabeza la lista kirchnerista "Somos Patria" y dice que es "la candidata de Cristina". Compite en las internas contra otros 6 precandidatos y candidatas del Frente de Todos. Sus ideas, proyectos y miradas sobre otros sectores políticos.

Camino a las PASO Ana Ingaramo: "Creo que Jatón es un relator de lo que nos pasa" Encabeza la lista kirchnerista "Somos Patria" y dice que es "la candidata de Cristina". Compite en las internas contra otros 6 precandidatos y candidatas del Frente de Todos. Sus ideas, proyectos y miradas sobre otros sectores políticos.

Ana Ingaramo debuta como precandidata a concejala de la ciudad de Santa Fe, e identifica a su lista como "la de Cristina". Va por "Somos Patria" un espacio político kirchnerista que competirá en las PASO con otras 6 listas que conforman el Frente de Todos. Un espacio que se diferencia del rossismo, que en Santa Fe está representado por La Corriente Nacional de la Militancia y Unidad Ciudadana.

Ingaramo una militante social, política, y kirchnerista, y una feminista desde los años '90. Pertenece al Movimiento de Organizaciones Barriales (MOB). Su militancia hace pie sobre todo en barrio Chalet y el resto de los barrios del suroeste de la ciudad. "Viví desde el '95 en Chalet, donde me inundé en 2003 y 2007, y donde falleció mi suegra a cuatro meses de aquella gran inundación ('03)", dice. Actualmente recide en barrio Sur.

Junto a los vecinos fundaron la Vecinal Chalet, la Radio Comunitaria FM Chalet, la colonia de vacaciones, el Centro de salud Chalet y el EMPA Paco Urondo. Allí se presta asistencia social a medio centenar de vecinos. Y desde allí se le puso el pecho a las inundaciones.

De su perfil se puede mencionar que tiene 51 años, nació en Ataliva, creció en Rafaela y desde su época universitaria vive en Santa Fe. Es decir que pasó la mayor parte de su vida en la ciudad cordial, donde además se casó y tuvo cuatro hijos. Es Licenciada en Trabajo Social, con una Diplomatura en Género y un posgrado en Políticas Sociales.

La candidata de "Somos Patria" fue secretaria general del Colegio de Profesionales de Trabajo Social (Primera Circunscripción de Santa Fe) entre 2001-2004. Desde 2005 es formadora de Formadores de FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias) y es coautora en el 2010 del libro "Todas las Voces Todos" de FARCO.

En política, había integrado la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos en el 2019, como suplente. A la entrevista con diario El Litoral, Ingaramo llegó acompañada por el diputado nacional Marcos Cleri (Frente de Todos).

-¿Desde qué barrio mira la ciudad?

-Desde el cordón oeste y el norte, desde los barrios más vulnerables. Desde el MOB venimos trabajando en esos sectores desde hace muchos años. Desde allí planificamos y pensamos la ciudad. Ahora somos parte de "Somos Patria", que es un espacio político más amplio, el cual abarca a sectores políticos, de derechos humanos, de mujeres, trabajadores y trabajadores de la salud y la educación, y pequeños comerciantes. Tuvimos un rol fundamental en la pandemia y trabajamos en la recuperación del viejo Hospital Iturraspe, en la entrega de alimentos, en los Detectar, salimos a buscar a los adultos mayores para vacunarlos y colaboramos en el vacunatorio montado en el CEF 29.

-¿Y cómo ven la ciudad desde esos barrios?

-Vemos una ciudad sin acceso a los servicios básicos, con una gran estigmatización hacia los sectores populares. Y queremos llevar esas voces al Concejo.

-¿Qué rol ocuparía su espacio político en el Concejo?, como oposición al intendente Jatón.

-Tenemos que llevar las necesidades de los sectores que mencioné antes. Nos unimos a partir de lo que fueron las políticas de Néstor y Cristina (Kirchner) y ahora de Alberto (Fernández) y la idea es llevar nuestros proyectos para la post pandemia, como por ejemplo la urbanización de los barrios populares, que cuenta fondos nacionales, el Estado provincial viene llevando adelante algunas obras y el Municipio tiene la oportunidad de presentar 76 obras de servicios, porque está todo por hacerse. Esto además generaría trabajo, y no se está haciendo.

Además necesitamos impulsar el proyecto de ordenanza para la declaración de la Emergencia Social Alimentaria, que es algo que militamos desde hace varios años. El Concejo no la volvió a tratar y el proyecto venció en diciembre 2020. Se plantea un refuerzo a comedores y merenderos, con un programa de empleo orientado a su vez a la urbanización de los barrios y el mejorado. Pero el Concejo mira hoy para otro lado.

-¿Hoy el Concejo no representa los intereses de las santafesinas y los santafesinos?

-Me parece que está de espalda a los intereses ciudadanos. Y nosotros venimos a representar a un sector que hoy no tiene representación, porque estas problemáticas deberían estar en discusión en el Concejo. No puede ser que en plena pandemia no se declare la emergencia social alimentaria, y se sancionen políticas que otorguen trabajo, cuando en la ciudad hay 120 mil familias que cobraron el IFE, es decir que no tienen trabajo. La ciudad debe sumarse a la recuperación que se viene dando a nivel nacional.

-¿Cómo ve usted la gestión del intendente Jatón?

-Creo que Jatón es un relator de lo que nos está pasando a los santafesinos, sigue siendo un relator. Tiene que dar soluciones a los problemas, como la seguridad. Tiene que hacerse cargo.

-¿Por qué decidieron conformar esta lista por fuera del rossismo, dentro del kirchnerismo santafesino?

-En realidad, con "Somos Patria" constituimos el kirchnerismo santafesino. Pertenecemos a los movimientos sociales desde hace mucho tiempo. El MOB -al cual pertenezco- se conformó para la defensa de las políticas de Néstor y Cristina. Oviedo (segundo en la lista) viene de La Cámpora y Cogliano (tercera) es una trabajadora de la salud y pertenece a "Más Patria". Todos compañeros que siempre pertenecimos y trabajamos para el kirchnerismo.

-Si la suya es la lista kirchnerista, la de Alejandro Rossi ¿qué es?

-Habría que preguntarle a él. Nuestro espacio "Somos Patria" creció desde el pie y se terminó de unir en la pandemia. Nuestra lista es la cristalización de ese trabajo territorial que continuará más allá de esta instancia electoral.

-¿Cómo piensan cautivar al votante santafesino "no K", al que necesitan para alcanzar una banca?

-Queremos que conozcan nuestra lista, nuestro trabajo y la trayectoria de cada uno de los que venimos trabajando por la ciudad en cada espacio, y luego evalúen quiénes estuvimos desde el primer día en la pandemia. Quizá todavía no nos conocen porque no somos famosos pero siempre estuvimos al frente, venciendo nuestros propios miedos, como cuando fuimos a recuperar el viejo Iturraspe.

"Somos Patria"

Encabezan la lista de precandidatos a concejales de "Somos Patria" (Frente de Todos) junto a Ingaramo: Eduardo Enrique Oviedo, Karina Evelyn Cogliano y Alejandro César Schiavetti.

Ideas y proyectos

Desde "Somos Patria" pretenden promover las ferias barriales y el otorgamiento de lotes con servicio para familias sin acceso a la tierra. Otro eje es la seguridad: allí pretenden la creación de una policía local que atienda las problemáticas locales, y definir un programa integral de seguridad para cada barrio, con objetivos y metas posibles, que sea medible y con participación de los actores sociales. También pretenden un mayor control sobre la venta de armas y municiones. Y un programa de contención social para menores de 30 años, que son los involucrados en el uso de armas. "El municipio debe construir comunidad y diseñar planes para los jóvenes", sentenció Ingaramo. "Hablamos de una Santa Fe sin violencias también en cuestiones de género, necesitamos que en cada distrito haya personal municipal que atienda estas urgencias, con equipos; hoy lo hacemos las organizaciones", sentenció la precandidata de "Somos Patria".