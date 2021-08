"El legado es trabajar con los mismos valores de Miguel"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La dos veces intendenta de Rosario acompaña a Clara García, encabezando la lista de precandidatos a diputados nacionales por una de las dos listas del Frente Amplio Progresista.

El recuerdo de Miguel Lifschitz las acompaña en cada paso de campaña, dice Mónica Fein, dos veces intendenta de Rosario y primera candidata a diputada nacional por una de las dos listas que disputan las Paso dentro del Frente Amplio Progresista.

"Los diputados y senadores de Santa Fe defienden a los partidos políticos o a sus referentes nacionales más que los intereses de la provincia", enfatiza durante varias veces durante la entrevista, al tiempo que asume el compromiso de trabajar para incrementar los recursos que llegan a municipios y comunas.

"Nuestras propuestas tienen que ver con nuestra experiencia de gobierno. En seguridad tenemos que institucionalizar un espacio interagencial integrado por Nación, provincia y los municipios donde participen la justicia federal y la local. La verdad es que el delito va más rápido que la articulación entre niveles de estado y no hay políticas de Estado. Con Lifschitz hubo un primer intento de una mesa interagencial con el MPA. Desde Rosario participábamos, lo que nos permitía tener una mirada social, de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Pero ahí tiene que estar la Nación que es responsable del combate al narcotráfico y de las fuerzas nacionales de", dice Fein.

Y continúa: "En salud nuestra experiencia es fortalecer la salud pública y la atención primaria. Si hay algo que pudimos construir además de los hospitales es una red que en la pandemia pudo, desde los centros de salud, vacunar a mucha gente que no hubiera podido llegar a un lugar central como pasa en muchos lugares. Y en educación es fundamental definir un espacio donde la Nación tenga decisión en las políticas de educación. No puede ser que tengamos educación de primera en algunas provincias y en otras tengan a los niños y niñas prácticamente en situación de abandono. Creo que el gobierno nacional tiene que hacer algo más que fijar el salario docente. Tiene que ser el garante de las políticas de calidad. Nosotros en Santa Fe creamos escuelas, el 'Vuelvo a Estudiar' para retener a los chicos, la formación y estabilidad docente, no permitir que pierdan poder adquisitivo, son temas que tenemos que llevar a la Nación"

-Está recorriendo la provincia. ¿Qué le dice la gente?

-Me transmite algunas preocupaciones que son claras. Muchos porque no tienen trabajo, muchos otros lo tienen pero no llegan a fin de mes, otros por la segunda dosis de la vacuna, por la seguridad, que ha empeorado, está presente en las grandes ciudades y también en muchas medianas. El Estado, en general, estuvo lejos en la pandemia de los problemas cotidianos de la gente. Cerrar las escuelas, los clubes, las vecinales, los lugares más cercanos, a excepción de los de salud, ha alejado al Estado de la gente. Entonces hoy hay familias que tienen personas con discapacidad, que están muy vulnerables, y no saben como manejarlo, o casos de violencia de género. Creo que hay que recuperar el estado cercano en cada una de las localidades de la provincia.

-Hace referencia a una serie de temas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. ¿No siente que las clases dirigentes en general, no solo la de la política, no siempre trata los temas de los cuales habla la gente?

-Si, por eso me gustan las campañas, porque es cuando uno más escucha. Va a un club y le cuentan que no puede pagar la luz o a los profesores. Creo que es necesario que la política tenga los pies en la tierra, que escuche los problemas de la gente y que estos se conviertan en iniciativas y acciones de políticas públicas. Pero tenemos que escuchar cuales son las preocupaciones porque sino es lo que nos pasa en el país, donde vemos un debate casi vacío entre dirigentes políticos. Sobre todos en los medios de Buenos Aires que nos transiten esa idea de que la gente está preocupada por cosas que no lo está. Si la Pfizer si o no, es buena o mala. La gente lo que quiere es vacunarse y cuanto antes. O meses discutiendo fotos que nos duelen a todos. Uno debe tomar una posición ante eso y luego seguir discutiendo como generamos más trabajo, más oportunidades, como vamos a buscar a los chicos que dejaron la escuela. Estos son los debates que queremos llevar con Clara García que representa nuestros sueños desde muy jóvenes y la experiencia en gestión.

-Desde 2015, antes también, la disputa nacional casi no ha dejado espacio para terceras fuerzas. ¿Cómo piensan hacerse un lugar?

-En Santa Fe la gente nos conoce. A cada localidad que vamos hay una obra que hicimos en las gestiones. Cuando fuimos gobierno demostramos que el Frente Progresista, hoy Frente Amplio Progresista, sabe gestionar y lo hace con honestidad. Habrá cosas por mejorar, pero tenemos la convicción de que el Estado sirve para mejorarle la vida a la gente. Y lo hicimos. Obras que empezó Hermes, siguió Antonio y terminó Miguel. Tenemos una mirada de largo plazo. Queremos la política para mejorarle la vida a la gente. Me parece que esa experiencia nos permitió demostrar que somos una opción política y la gente en Santa Fe lo valora.

-Han tenido una postura crítica respecto de la Nación para con la provincia de Santa Fe, en el sentido de que la discrimina. ¿Cómo cree esta la relación provincia nación en estos momentos?

-La discriminación hacia Santa Fe viene desde hace muchos años, en gran medida porque no hubo legisladores y legisladoras que defendieran a la provincia. Sí lo hizo el gobernador Binner cuando se plantó ante la Corte, reclamó y cambió la historia de la coparticipación para las provincias, pero quedó una deuda de más de 100 millones de pesos que aún no nos han pagado, que el Frente Progresista siempre, y que hoy el gobernador hoy no plantea ni lo exige. Fuimos claramente discriminados. Empezó con el gobierno de Néstor Kirchner, continuó con el de Cristina, Macri y Alberto Fernández. Y también lo fuimos en obras públicas. Córdoba se llevó este año 8 mil millones en obras públicas y Santa Fe menos de 2 mil millones. Es difícil pasar un camión en la rutas 33, la 34, 11. Uno se pregunta como puede ser que con lo que produce Santa Fe no haya rutas nacionales buenas. Otro tema es el de los subsidios al transporte. Cada 10 pesos, 8,5 se quedan en Capital Federal. Pasa con el biocombustible. Es mejor para la caña de azúcar que para nuestra producción. ¿Fue casual? No. Desde el gobernador hasta los legisladores de Tucumán exigieron otro corte para el biocombustible de la caña de azúcar. Creo que nos falta quien defiendan a Santa Fe y es lo que queremos hacer con Clara.

-Convertir temas en políticas de Estado como fue el reclamo de la deuda ante la Corte cuando participaron legisladores de todos los sectores políticos.

-Tal cual. Hidrovía, por ejemplo. La exportación de carne vacuna. Los legisladores de los partidos mayoritarios se van a Buenos Aires a sacarse una foto con el referente nacional pero el desafío es defender a los santafesinos y santafesinas . El equipo que me acompaña en mi candidatura es el de Miguel Lifschitz, como Gonzalo Saglione y Andrea Uboldi. Saglione por ejemplo plantea que lo que se lleva la Nación de Santa Fe en retenciones a la soja, es más que lo que recauda la provincia de todos los impuestos que cobra. ¿Y que vuelve de eso? ¿Obras? ¿Apoyo a la producción local? No, porque hay silencio de los senadores, de los diputados, que buscan más la conveniencias de los partidos que gobiernan que de Santa Fe.

-Una de las iniciativas que propuso, al menos así lo publicó en su cuenta de Twitter, Gonzalo Saglione, es el de impulsar en el Congreso Nacional una ley como la 27561/2020, que le asigne a los municipios y comunas santafesinas fondos nacionales para obras, tal como recibieron en 2020 los municipios de Bs As por $ 5.000 millones.

-Quienes gobernamos ciudades y comunas sabemos que cada vez le llegan más problemas, que los recursos no alcanzan y que es necesario pensar en mecanismo para que nos lleguen. Él dice que por el histórico fondo del conurbano. Santa Fe tuvo asignado por ley 30 millones de pesos y Buenos Aires 300 millones. Buenos Aires lo actualizó y hoy recibe por día más de 300 millones y Santa Fe sigue con los 30 por año de entonces. Hay que buscar mecanismos de financiación directa para los municipios que hoy asumen desde políticas de violencia de género hasta el acompañamiento a niños y niñas con problemas escolares, la producción y el comercio porque hoy las ciudades no son más alumbrado, barrido y limpieza. Las ciudades son las que construirán liderazgos en el futuro.

-Dice que hay legisladores que están mas preocupados por sacarse una foto con el referente nacional que por la provincia. ¿Qué opinión tiene de que vengan a la provincia algunos de esos dirigentes a hacer campaña?

-Cualquier dirigente puede apoyar a sus candidatos, el problema es cuando éstos candidatos responde más a los intereses del partido que gobierna Capital Federal y que se lleva gran parte de los recursos. Tenemos que recuperar la autoestima por Santa Fe. Clara, que ha recorrido la provincia con Miguel, representa ese sueño. A mi me emociona ver las obras que se han hecho en las localidades que visito, fortaleciendo los pueblos. Y eso es fundamental. Si no tenemos un desarrollo armónico de la provincia obviamente la gente se concentra en los conurbanos de las grandes ciudades. Por eso es fundamental el desarrollo armónico de la provincia. Y Clara conoce cada uno de esos pueblos porque recorrió la provincia con Miguel todas las ciudades y pueblos de la provincia.

-Nombró varias veces a Miguel Lifschitz. ¿Cuánto de él está presente en la campaña?

-Claramente nuestra fuerza es pensar en Miguel. Al final de un largo día cansadas siempre nos decimos "Miguel haría esto y mucho más". Nos encanta ver las obras que hizo en toda la provincia. Sentimos que de alguna manera esa pérdida inmensa para el socialismo, el Frente Progresista y la política, necesita tener un legado. Y el legado es trabajar con los mismos valores que Miguel, con esa dedicación, mirada a largo plazo. Perder a un dirigente con la potencia y la mirada de Miguel nos dejó a todos en un profundo vacío, un poco huérfano. Fue difícil tomar este desafío pero es muy gratificante ver que en cada pueblo, en cada ciudad están trabajando en el territorio por los mismo ideales que Miguel.

-¿Que va a hacer después del 12 de setiembre?

-Tenemos una interna respetuosa y nos preocupa la interna del partido que gobierna. Los gobernadores del Frente Progresista priorizaron la gobernabilidad y la calidad institucional porque eso habla del futuro, no solo del presente. Lamentamos mucho esta confrontación. El gobernador, que debería estar gobernando, está en una interna donde parte de su gabinete está en otra cosa, en un momento en el que la gente necesita un estado más cercano. Nosotros tenemos una interna de propuestas, venimos a aportar los sueños que Clara representa y el 13 de setiembre vamos a estar todos juntos construyendo un futuro para Santa Fe. Santa Fe necesita esperazas y Clara García es esa esperanza.

-¿Tan desesperanzada ve a la gente?

-Si y la veo muy preocupada y sin perspectivas porque la realidad los hace tener más preocupaciones que esperanzas y creo que hay construir esperanzas, no una irracional, sino una a partir de todo lo que tiene Santa Fe para salir adelante, emprendedores, historia, universidades, gente comprometida con el trabajo, riquezas naturales, diversidad productiva. Si no la tiene es porque quien hoy conduce la provincia no lograr construir esa visión de futuro que nosotros sí pudimos construir. La esperanza se construye sabiendo donde una va. El momento es difícil, pero uno sabe que transitando ese camino va a estar mejor. Cuando ese futuro no se presenta la gente se preocupa y pierde las esperanzas.

-Casi todos los candidatos han destacado la angustia que vive la gente. La política si no está atenta a esos comportamientos podría hacer que surjan candidatos con discursos radicalizados que conduzcan esa angustia.

-Tenemos un compromiso desde la política y por eso asumimos este desafío en un momento de mucho dolor porque el espacio hay que ocuparlo con propuestas y experiencia y me parece que podemos hacerlo. De hecho, cuando uno recorre la provincia ve que el Frente Amplio Progresista tiene un espacio en Santa Fe que nos compromete a mantenerlo, que la gente vuelva a confiar en la política. Yo voy a pelear por los recursos de Santa Fe, para que deje de ser discriminada. Pero son las peleas que valen la pena, que sirven para mejorarle la vida a la gente. La otra son peleas de la política, de liderzagos que están lejos de la gente. Como aleja a la gente los privilegios. Miguel esperó su turno para vacunarse. Nosotros somos gente común, ciudadanos como cualquier otro que asumimos cargos de responsabilidad y eso debe ser la política. Siempre hable con orgullo de la calidad institucional de Santa Fe. Por eso lamento este conflicto que debe ser superado porque no es un problema solo del partido justicialista sino que es un problema institucional de la provincia de Santa Fe.