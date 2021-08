US Open: Triunfos de Schwartzman y Bagnis en el estreno

Diego Schwartzman empezó de manera inmejorable en el US Open. El argentino, cabeza de serie No. 11 del torneo, derrotó 7-5, 6-3, 6-3 a Ricardas Berankis y se metió en la segunda ronda de un torneo que le ha visto llegar dos veces a cuartos de final: en 2017 y en 2019.

El argentino, que esta temporada ha celebrado un título ATP Tour (en Buenos Aires), fue de menos a más para sumar su primer triunfo ante el lituano, al que nunca antes se había enfrentado.

Más allá de la contundencia del resultado, Schwartzman no esconde la dureza de su estreno en Nueva York. “Por el score se puede decir [que fue contundente] porque fueron tres sets, pero fue un partido muy trabajado y duro”.

La explicación es sencilla: adaptarse a unas condiciones muy rápidas en las que controlar la pelota requirió un tiempo de adaptación. “Las condiciones están muy rápidas, creo que todos los jugadores van a responder lo mismo, y eso dificulta mucho a la hora de poder hacer todo lo que uno quiere dentro de la cancha y poder cambiar direcciones y alturas, por eso por momentos el partido se hizo muy rápido”, señaló.

🇦🇷 @dieschwartzman is through to Round 2 of the #USOpen for a 5️⃣th time in his career! pic.twitter.com/LbGLI5ZT6M