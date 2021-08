Pelé confirmó su buen estado de salud

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex futbolista negó rumores de un desmayo en los últimos días.

El ex futbolista negó rumores de un desmayo en los últimos días.

Pelé, tricampeón del mundo en 1958, 1962 y 1970, está "muy bien de salud", negó haber sufrido hoy un desmayo y explicó que su visita a un hospital obedeció a la conveniencia de someterse a "exámenes rutinarios".

"Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a mis exámenes rutinarios, que no había podido hacer antes debido a la pandemia. Aunque no estaré listo para el próximo domingo", dijo Pelé, de 80 años, consignó la agencia de noticias italiana Ansa.

Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo! — Pelé (@Pele) August 31, 2021

Con ese mensaje, negó veracidad a informes publicados en la prensa sobre un supuesto desmayo.

Edson Arantes do Nascimento, ´Pelé, contabilizó 1.279 goles, incluidos los de Santos, la selección brasileña, la selección de las fuerzas armadas y el New York Cosmos, donde se retiró.

El gol mil se lo hizo de penal a Vasco da Gama, con un arquero argentino, Eduardo Andrada, el 19 de noviembre de 1969.