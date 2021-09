https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Durante 2021, nuestra provincia fue la que más creció y que más inversiones recibió, asegura el ministro de la Producción.

Daniel Costamagna "Santa Fe es el corazón productivo del país"

El ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia, Daniel Costamagna, aseguró que "Santa Fe es la provincia que más ha crecido, que más inversiones ha recibido" este año, justificando de ese modo que los indicadores revelen que "la industria finalizará muy bien el 2021".

"Están dadas todas las condiciones para que Santa Fe sea considerada 'el corazón productivo' del país", remarcó el funcionario en diálogo con El Litoral.

Al abordar cuestiones relacionadas con el desenvolvimiento industrial de la provincia, Costamagna se refirió al liderazgo que asumió Santa Fe, la evolución de diferentes sectores, el acompañamiento de los gobiernos nacional y provincial a las políticas implementadas desde su cartera y la recuperación laboral.

-¿Cómo se va perfilando la última parte del año para la industria santafesina?

-Los indicadores revelan que la industria local finaliza bien el año, con un liderazgo fuerte como provincia a nivel nacional, no solo en la recuperación sino también inversiones que tienen que ver con el financiamiento de bienes de capital. Hay sectores que han tenido no solo recuperación sino un crecimiento exponencial.

-¿Por ejemplo?

-La agroindustria, preferentemente las fábricas de implementos agrícolas, donde se observa una fuerte demanda en el marcado interno pero también en el externo. A tal punto que muchas empresas no dan abasto con los turnos de entrega otorgados. Se invirtió en equipamiento tecnológico que permite mejorar la eficiencia en estos procesos. También muchas empresas en proceso de inversión de naves industriales y eso generan también una demanda, en forma indirecta o directa, de insumos para la construcción. Es el caso de Acindar, que anunció una inversión de U$ S200 millones de dólares. Esta y otra acería son proveedoras de estos insumos para el sector, como chapas y obras de electrificación. El crecimiento de toda la actividad industrial genera un crecimiento indirecto de toda la construcción.

-¿Además de la maquinaria agrícola hay otros rubros que mejoraron su performance?

-La industria de los agroalimentos, del mueble, línea blanca (electrodomésticos). Esos sectores se han destacado por encima de los otros y hay algunos que tienen un crecimiento más lento pero que también lo están haciendo, como indumentaria, el calzado, bebidas. Por supuesto, queda por recuperarse todo lo que tiene que ver con los eventos sociales (gastronomía, hotelería). Actualmente, y con proyección hacia el próximo verano, el turismo tiene un crecimiento. También está el comercio, con Billetera Santa Fe que ha traccionado el estímulo al consumo en toda la cadena.

-¿Dónde está la clave de esta recuperación?

-Sin dudas, las claves de esta recuperación, como así también este rebote, que entendemos que va a ser sustentable, dependerá que tengamos políticas nacionales y provinciales que acompañen este crecimiento. Esta articulación entre los gobiernos nacional y provincial y el sector privado, a través de las empresas y entidades, como también los gremios, ha posibilitado cuidar a los trabajadores, cumpliendo con los protocolos sanitarios. De esta manera se puede decir que Santa Fe es la provincia que más ha crecido, que más inversiones ha recibido, por lo que nos podemos considerarnos el corazón productivo del país. Las industrias que tienen que ver con este crecimiento.

-¿Qué se puede decir sobre el empleo?

-Uno mide el desenvolvimiento industrial y comercial con la recuperación del empleo. Santa Fe es la provincia con más empleos formales, directos e indirectos, ha tenido en el último año.

-¿Es posible conseguir financiamiento para sostener ese crecimiento?

-El eje es el megacredito. Llevamos más de 3500 millones solicitados y gran parte ya monetizado vía Banco Nación, con tasas subsidiadas, con una inversión importante de la provincia para que estos proyectos puedan llegar a tasas de un 16%. Eso es posible por el acompañamiento del gobierno nacional, porque no podemos dejar de reconocer que hubo consecuencias por la pandemia. Hay líneas de financiamiento y herramientas de garantías, como las SGR (Sociedades de Garantías Recíprocas) que vienen a reforzar garantías reales a las que muchas empresas no pueden acceder. Además, está el FoGar (Fondo de Garantías Argentino). Fuimos la primera provincia en acceder a estos fondos, acompañando a empresas que no pueden acceder a garantías reales. Estas líneas que alcanzan a todo el arco productivo, industria, agro, servicios, logística, y reflejan un acompañamiento muy claro que se hace desde el gobierno de la provincia, incluyendo los ANR (Aportes No Reembolsables) a damnificados por pandemia, y aportes directos como los del programa Santa Fe de Pie.

OTRAS DEFINICIONES

Dólar: "Entendemos claramente que lo productivo está por sobre lo financiero. La vez que se priorizaron cuestiones que tienen que ver con el negocio financiero no ha ido muy mal. Nuestra prioridad es el acompañamiento permanente de todo el sector productivo".

Mercosur: "Si bien hoy es un mercado imperfecto, donde quedan cuestiones pendientes, todavía tenemos aduanas y todavía faltan consolidar acuerdos con EEUU y Europa, es muy importante para la provincia. Por ejemplo: el 50% de las exportaciones de nuestras pymes tienen como destino el Mercosur (Uruguay, Brasil y Bolivia, son casos muy puntuales). Es un mercado que si bien tiene algunas cuestiones pendientes, es muy importante para la Argentina y –fundamentalmente- para nuestra provincia. Desde todo punto de vista el gran desafío es ir consolidando este bloque porque realmente es muy auspicioso para Santa Fe".

Parques industriales: "Tenemos 50 reconocidos y 10 más en proceso de ser reconocidos. Esos 60 convierten a Santa Fe en la segunda provincia con mayor número de parques industriales. El desafío sigue siendo que más empresas se radiquen en parques industriales, que esos espacios estén completos con empresas. Tres de estos parques (Las Parejas, Esperanza y Rafaela), recibieron ANR por $ 60 millones y hay 16 más que ya han hecho los trámites necesarios para recibir este aporte".

La mujer en la industria: El protagonismo de la mujer en la dirección de las empresas, en los proyectos, en la participación de las tareas empresarias y de los procesos productivos está creciendo día a día. Hay sectores vinculados con la tecnología, por ejemplo de la maquinaria agrícola, en las 'Techs', en software, la incorporación de la mujer conlleva a la necesidad de módulos de capacitación para que realmente puedan incorporarse más a los procesos productivos. Este es un gran desafío. Estamos trabajando con Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad. Es un camino que se está dando y estamos acompañando".