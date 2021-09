https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cuando la burbuja afectada es todo un grado

Presencialidad plena: ¿cambia el protocolo para los aislamientos?

Desde el Ministerio de Salud aclararon que no hay aún ninguna disposición ni decisión tomada al respecto. Pero admitieron que el tema merece ser reevaluado. No cambiará la definición de caso sospechoso, pero sí podría rediscutirse el alcance del aislamiento para evitar que todo un curso deba suspender las clases en el aula.

Crédito: Flavio Raina



Crédito: Flavio Raina

Por Ivana Fux SEGUIR El celebrado retorno de la presencialidad plena en las escuelas de la provincia genera nuevos desafíos, y anticipa otras discusiones. Por ejemplo, si deben mantenerse como hasta ahora, los protocolos que estipulan cómo y quiénes deben ser aislados ante la aparición de un caso sospechoso. Hasta aquí, con el esquema de semipresencialidad, el aislamiento preventivo alcanzaba a los integrantes de una burbuja, que no superaba por lo general, a los diez alumnos. Pero con el retorno de todo el alumnado a las aulas, la detección de un caso posible obliga – y esto ya ha sucedido- a aislar a todo el cursado; la burbuja termina siendo el grado completo y de ello deriva que se suspende el dictado de clases presenciales para entre 25 y 30 alumnos. Y ello, hasta que se confirme o descarte la sospecha de contagio. No puede soslayarse, asimismo, que el retorno a la "normalidad" de la convivencia escolar puede incrementar de hecho, el contagio de otras patologías comunes, cuyos síntomas serían compatibles con Covid. Frente a ello, el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prietto, sostuvo que no cambiará la definición de caso sospechoso, pero admitió que quizá sí deba rediscutirse el protocolo a aplicar para determinar los aislamientos. - ¿Está previsto que se pueda modificar el protocolo para determinar quiénes deben ser aislados en el ámbito escolar? ¿Se pueden morigerar esos parámetros? - Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que establece el Consejo Federal de Educación, que es quien tiene la determinación de pautar a nivel nacional cuáles son las normativas de convivencia a nivel del aula. Dicho organismo ha generado un cambio por primera vez desde enero que no modificaba sus pautas, y atribuyó a la foto diaria, a la portada epidemiológica del día de hoy, la posibilidad de incrementar de manera progresiva el número de personas que asisten a cada salón escolar. Esta progresividad tiene que ver con la situación epidemiológica donde se han acortado las distancias, y se ha permitido que se llegue a una totalidad plena, en virtud de las condiciones edilicias de cada una de estas escuelas. Por eso, los establecimientos que no han podido adaptarse, no han iniciado la actividad plena. Tenés que leer Presencialidad plena: retorno con matices y de manera dispar - ¿Puede cambiar la definición de caso sospecho? - No, lo importante aquí es que lo que se define como caso sospechoso para el posterior aislamiento va a seguir siendo el mismo porque estamos frente a un virus que sigue teniendo el mismo comportamiento. Tenemos un mismo período de incubación y tenemos la misma sintomatología, entonces, eso va a ser muy difícil que se modifique. Lo que sí tenemos que ver, como son burbujas grandes de grado, es cómo se pueden determinar de aquí en más los aislamientos. Antes, cuando un docente era multigrado o multicurso, era muy difícil poder aislar, pero el Consejo Federal de Educación así lo establecía; disponía que si una persona confirmaba un caso y asistía a varios cursos y era contacto estrecho sin dudas había que aislarlo. Hoy, con las medidas que se prevén, con la ventilación cruzada, con las mejoras del clima y con el uso del barbijo, creo que eso se podría modificar. Pero en este momento no está pautado ni está previsto a nivel nacional como para que Santa Fe pueda adoptar una media en este sentido. - ¿Ese eventual cambio en el protocolo podría evitar tener que aislar al grado completo? - Claro, eso es lo que se tiene que evaluar pero lo que tiene que establecer el Consejo Federal de Educación, junto con la vigilancia epidemiológica. Esa vigilancia tiene que ver con el período de incubación del virus, con cómo se comporta, con qué es un contacto estrecho… Y esas definiciones aún no han cambiado. Solamente han cambiado algunas normativas para algunas personas que han viajado. Tercera dosis Consultado sobre la posible aplicación de una tercera dosis de vacuna contra el virus, Prieto aclaró que no hubo definición al respecto en la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), aunque adelantó que probablemente la población requiera un "refuerzo anual" de la vacuna contra la enfermedad. "La prioridad es completar el esquema de segundas dosis para el mayor porcentaje de santafesinos posible. Hoy tenemos 60% de la población objetivo con las dos dosis, y 30% de la población general. La evaluación del Cofesa no incluyó esta posibilidad (de la tercera dosis). Se están haciendo estudios sobre la durabilidad de los mecanismos de inmunidad que tiene cada organismo. De todos modos, ésta es una enfermedad que vino para quedarse y vamos a tener que aprender a convivir con ella. Seguramente vamos a necesitar lo que se llama un refuerzo anual. Por ahora, priorizamos esquema completo de segundas dosis para prevenir posible brote de variante Delta", concluyó.

