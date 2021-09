Santiago Maratea se sentaría a la "mesaza" de Mirtha Legrand, pero a solas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El joven influencer fue contactado por la producción del programa por pedido de la diva. Pero hizo un pedido muy especial para asistir.

Santiago Maratea (29) le contó a sus seguidores que fue invitado a participar del programa de Mirtha Legrand y sorprendió al revelar un increíble requisito que le habría puesto a la producción del programa.

El joven influencer reveló que alguien le comentó que fue la propia conductora quien le dijo a sus productores que tenían que invitarlo a uno de sus ciclos. "Si Mirtha dice eso, me muero de la emoción, no sé qué hacer”, rescató Maratea a través de una historia de Instagram, aunque no aclaró si fue invitado para La noche de Mirtha (El Trece, sábado a las 21.30) o para Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece, domingo a las 13.30).

Tras el regreso a su #Mesaza, el pasado sábado 28 a la conducción, la diva de 93 años ahora quiere contar con el joven que durante la pandemia tomó notoriedad por recaudar dinero en las redes sociales para causas benéficas como el caso de Emmita, la beba con Atrofia Muscular Espinal a quien ayudó a recaudar 2 millones de dólares para comprar sus medicamentos.

“¿Vas a lo de Mirtha?”, le preguntó un seguidor de Instagram, cuenta en la que lo siguen casi dos millones de personas. "En esa", respondió, dejando en claro que había charlas. Y luego detalló: "No sé, porque estamos en una pulseada: yo quiero ir solo, la producción me dice que no se puede, pero yo les digo que Jorge Lanata fue solo e igual me dicen que no”.

Luego de manifestarse al respecto y aceptar que es una posibilidad que se siente pronto en la mesa de Mirtha, acompañando a la propia diva o a Juanita Viale, también destacó que si en algún momento Susana Giménez lo invitara a su programa, iría sin dudarlo. Y reveló que ese sería su sueño.