Lyanno sale "Pa la calle"

El artista portorriqueño paró la concreción del álbum que editará entre octubre y enero para sacar este EP de seis temas en el que vuelve a sus inicios; en los dos cortes principales participan Eladio Carrión, Jon Z y Brray. De este proceso y su presente creativo habló en exclusiva con El Litoral.

Tras su último lanzamiento con “Poderosa”, Edgardo Cuevas Feliciano (conocido internacionalmente como Lyanno) desde Puerto Rico sigue imponiendo tendencias en los género urbanos, ahora con su más reciente EP, “Pa la calle” . Las seis canciones traen un viaje lleno de trap, R&B y reggaetón, mostrando una faceta creativa de Lyanno que sorprenderá a sus fans. El EP tiene dos videos musicales conectados “Estamos Arriba” junto a Eladio Carrión, seguido de “En el tubo” junto a Jon Z y Brray.

El Litoral pudo conversar con el artista sobre este proyecto, su próximo álbum, y sus futuras colaboraciones con artistas argentinos.

Vuelta al origen

-¿Cómo fue el proceso de gestación de “Pa la calle”, y cómo fue trabajar con la dupla de Súbelo NEO (Freddy Montalvo Jr. y José Cruz)?

-Súbelo NEO son mis productores desde 2016 para acá, son mis productores oficiales; fueron los que me encontraron, como quien dice: me dieron la oportunidad de tener una carrera más profesional. Este proyecto nació de una idea mía de sacar más contenido como el que yo empecé sacando: aquí en Puerto Rico los que me conocen saben que empecé en Soundcloud, y las canciones eran así mismo, “pa la calle”, bien underground, todo bien orgánico.

Actualmente estoy trabajando en mi álbum, y quise darles un pedazo de otra cosa, que sé que muchos fanáticos me estaban pidiendo; que eran canciones no tan comerciales. Le di stop a lo que estaba haciendo en mi álbum e hice estas seis canciones nuevas: sale Eladio Carrión, sale Jon Z, sale Brray. Quise darle como un taste de reggaetón, trap, un poquito de R&B, para que tuvieran de todo, y los fanáticos pudieran disfrutar de esa música antes de que salga el álbum.

-Una de las cosas que siempre buscaste fue eso: unir lo latino, la esencia boricua, pero también esa influencia del R&B, el hip hop americano, ¿no?

-Sí, siempre mezclando esa esencia del R&B, como tú dices lo que es el hip hop, con lo que nosotros hacemos que a última hora realmente va muy de la mano también con el reggaetón. El reggaetón también tiene mucha influencia en lo que es la letra, el flow, ese estilo de vida; y siempre estoy uniendo eso, y me gusta darle este tipo de proyectos a los fanáticos; también a los que no son fanáticos y nos están escuchando por primera vez, ¿me entiendes? Para que se mantenga ese esencia de Lyanno.

Entre amigos

-¿Cuánto llevó hacer estas seis canciones? ¿Fue encerrarse en el estudio y salió?

-Realmente el proyecto nació de la primeras dos canciones, que fueron “Estamos arriba” con Eladio y “En el tubo” con Jon Z y Brray. Iban a ser solamente dos canciones, por eso esas dos tienen video. Cuando termino de hacerlas, siento como que los fanáticos se van a quedar como con ganas de escuchar más: ahí dije “ahora sí voy a ponerle un stop al álbum, a lo que estoy haciendo, para hacer cuatro canciones nuevas”.

Tuve que hacer eso alrededor de una semana, una semana y media: me metí al estudio y empezamos a crear todo eso nuevo. Ese EP no lo creó completo Súbelo NEO; participaron en lo que es la mezcla, pero la producción de todos los temas es de diferentes productores: me metí con diferentes productores al estudio y salió esa idea.

Realmente de todos los EP que he sacado debo decir que es mi favorito: no sé si es porque es el más nuevo, no sé si son los conceptos pero de todos los que hecho a nivel conceptual, musical, es mi favorito.

-¿Cómo salieron los featurings?

-Con Jon Z nunca había tenido la oportunidad de colaborar, y llevábamos rato buscando un tema. Yo ya tenía creada la idea de “En el tubo” y se la presenté, porque pensé que era el artista correcto para esa canción. Y tan pronto la escuchó se quedó loco y grabó rapidísimo, de una. El dijo que este era el tema que teníamos que soltar. Después hablé con Brray, que es amigo mío desde 2015, 2016. Lo mismo con Eladio: estamos en la misma compañía, nos hemos visto crecer, y lo considero también un amigo. Toureamos juntos: Eladio y yo estuvimos en el tour de J Balvin, nosotros le abrimos la gira.

Ya tengo una amistad con ellos de muchos años, y nunca me dicen que no para mis proyectos. La verdad fue que la rompieron.

-Los temas son tuyos, tienen tu identidad, pero también ellos le pudieron meter su color, su sello.

-Sí, definitivo.

Viaje visual

-Los videos están enganchados, uno los puede ver de corrido: la última escena de uno abre el otro; y los hizo Joshua Burgos para Hollywood Films. ¿Cómo salió esto de hacer una especie de película que uno los puede ver juntos?

-Eso nació de lo que te estaba explicando del primer concepto, que iban a ser esos dos. Quise juntar los dos temas y hacer una historia, y que la gente viera quizás otra faceta en esos videos musicales, un poco más creativa. Por eso se ve que ese estilo de vida con Eladio; se supone que después de que se acaba nosotros llegamos al strip club y ahí nos encontramos con Jon Z y Brray.

La verdad fue una idea mía: se la a presenté a Joshua Burgos y la puso más bonita, y la pudo plasmar en los videos; y gracias a Dios a la gente le encantó mucho el concepto.

-Quedó muy bueno porque uno es muy urbano, muy de la calle, con los b-boys; y el otro es bien de club, con las chicas. Cada uno tiene su identidad.

-La verdad que sí.

-En otro de los temas, “Abusadora”, hay una mención a Karol G con “Bichota”. ¿Es un guiño, o un homenaje?

-En lo de “Bichota flow Karol G”. Sí, claro, me gusta empoderar mucho a la mujer: en un mundo en el que vivimos ahora mismo, donde hay mucha violencia y muchas cosas negativas pasando contra la mujer, me gusta empoderarlas. Por eso hice “Poderosa” también con Rauw Alejandro, y la sacamos en el Mes de la Mujer. Además de que son las que más me apoyan cuando hago un show, compran boletos.

Pues realmente lo que hizo Karol G con esa canción de “Bichota” inspiró a muchas mujeres también: “Nosotras estamos aquí también representadas”. Una parte bien grande de la mujer adentro del género, igual que otras colegas; y sí como que hice un medio mensaje a ella en el tema.

Argentos

-Hablando de artistas femeninas, de nuestro país habías compartido “En tu cuerpo” con María Becerra, en una versión junto a Lenny Tavarez y Rauw Alejandro. ¿Hay algún otro u otra artista de la Argentina con quien te gustaría hacer un featuring?

-Bueno me encanta mucho Nathy Peluso: me gusta mucho lo que hace ella, es bien creativa, bien única. Me gusta su versatilidad; si en algún momento se da la oportunidad de colaborar sería durísimo. Me gusta Nicki Nicole, me gusta Emilia (Mernes): estoy hablando con ella para hacer algo. Obviamente Cazzu: es súper amiga mía y lo que hicimos con “Toda” (con Alex Rose) fue ridículo.

Hablé con L-Gante, tuve la oportunidad de hablar con Duki; todavía no se han dado las colaboraciones por toda la pandemia: no hemos estado en el mismo sitio, ha sido un poquito de atraso en esa área, porque soy un artista que me gusta crear adentro del estudio, estar en esa vibra. Pero sé que vienen muchas colaboraciones pronto con varios argentinos. La escena está creciendo de una manera inmensa, y está cabrón. Estoy bien contento por eso, porque eso le da otra área al género: la escena que hay de trap, de rap, lo creativos que son a la hora de producir un tema y expresar visualmente lo que el tema hay que agradecer a un nivel grande.

Escalando

-Hablábamos de “En tu cuerpo”, con el que ganaste varios premios, fuiste tendencia mundial en YouTube y sumaste más de cuatro millones de oyentes mensuales nuevos en menos de cuatro meses. ¿Cómo estás viviendo el vértigo de esta carrera tan meteórica?

-Ese momento uno siempre lo sueña: poner un tema así de grande como fue “En tu cuerpo”; además de “Luz apagá”, “A solas”, “Toda”: salieron varios temas que gracias a Dios se han ido mundial. De hecho ese fue el primer tema mío que se va así de grande: yo había participado en varios temas, pero no era míos como tal; y este tema, el original, es doble platino; el remix cuenta con un montón de millones de views. Me da mucha pena que se haya pegado el tema mientras pasaba la pandemia, porque no pude disfrutarme ese proceso del tema en crecimiento. Ahora pues lo voy a cantar, pero ya ha pasado un año del tema; siempre que me trepo en una tarima y canto el tema la gente se vuelve loca, gracias a Dios.

Este es un momento gratificante para mí realmente, porque llevo trabajando mucho tiempo por esto; y ahora tener más reconocimiento, mayor madurez, revolución musical, pues el trabajo no ha sido en vano.

-Te agarra centrado, con varios años de trabajo. Te agarra preparado; a otros artistas por ahí los puede marear.

-Yo siempre lo he dicho: el tiempo de Dios es perfecto. Vengo trabajando, y las bendiciones van a seguir llegando; voy a seguir haciendo buenas músicas y conectando con mis fanáticos. Una carrera larga, me gusta esto.

Abrir el mundo

-“Pa la Calle” ya está circulando. ¿Cómo sigue ahora tu actividad? Ahora ya podrás empezar a presentarlo más, empezar a girar.

-Ahora el 5 de septiembre estoy en San Antonio, el 10 voy para Atlanta; después sigo para RD (República Dominicana), después Las Vegas, España: voy a estar por primera vez en España. Ya gracias a Dios empezaron los shows: yo estaba loco por treparme a la tarima. Disfruto mucho el proceso de crear, pero también me encanta poder presentarme ahí con los fanáticos, ver el feedback, dar un buen show y que la gente se lo disfrute, súper contentos.

Ya gracias a Dios mi álbum también ya está un 90 por ciento finalizado, ese es el próximo paso. Vienen colaboraciones durísimas, mucha música. Lo que saqué “Pa la Calle”, pues la música underground para que se la disfrutaran los fanáticos que me pedían ese tipo de música; pero ahora regreso con mis sencillos del álbum: más comerciales, más mundiales: es otro tipo de música, obviamente sin perder mi esencia. Eso es lo que se viene, y espero que el mundo no eche para atrás (risas).

-¿Para cuando más o menos puede estar el 100 por ciento?

-Ya en octubre empiezo a lanzar lo que va a ser el primer sencillo del álbum como tal. Espero en enero ya tener el álbum afuera; van a salir varias canciones del álbum antes. Ese es el plan, pero es lo que te digo: que el mundo no sé eche para atrás, para que la gente se disfrute ese álbum, los fanáticos. Que se disfrute en las discotecas, y cuando vayamos de shows.