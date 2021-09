Aeberhard: "El intendente que logre mejorar las calles de Santa Fe pasará a la historia"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo dijo la precandidata a concejala que pretende recuperar la banca que dejó en 2019. Tiene un sin fin de proyectos para la ciudad y tiene en claro cuáles cree que son las prioridades. Va por una lista del Frente de Todos.

"Tengo sensaciones profundas y dolores enormes que me quedan después de las visitas a determinados barrios de Santa Fe", comienza diciendo la precandidata a concejala del Frente de Todos, Marcela Aeberhard ("Mejor Santa Fe"), durante su última entrevista con El Litoral, a pocos días de las Paso, luego de recorrer varias veces la ciudad. "Ayer estuve en barrio Santo Domingo y luego con el presidente del centro comercial de Avenida Gral. Paz, en la precariedad absoluta y en el progreso, la inversión y la reactivación. Esto me deja esa sensación de profunda tristeza por la gran desigualdad, que se ha profundizado", advierte.

Marcela Aeberhard ya conoce el Concejo. Ocupó una banca hasta hace dos años y ahora quiere recuperarla. Se afirma además en la pretensión de querer ser luego la primera mujer que ocupe la Intendencia de Santa Fe. Pero eso es a futuro. Ahora pelea en las Paso del próximo 12 de septiembre contra otras seis listas. Va por un lugar en la definitiva del Frente de Todos, de cara a las generales del 14 de noviembre. Y en esta primera instancia electoral deberá superar a otras cuatro mujeres cabezas de lista y a dos hombres, en el debut de la denominada "paridad de género".

"Quiero hacer una autocrítica a la política por poner gigantes carteles en el ingreso a ranchos". Las imágenes tienen la sonrisa de las y los candidatos. "Y tienen un costo elevado, que me da vergüenza", dice, "y ojo, porque yo abrazo la política y me gusta protagonizar, pero hay cosas que no comparto. Porque los candidatos pasarán, habrá otros carteles, pero el barrio quedará". Por ello dice que "hay que actuar de otra manera en la política, y el mensaje es transversal".

La candidata encabeza la lista "Mejor Santa Fe" y es referente de su propio espacio político: "23 de septiembre", nombre que honra el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. Nació en esta ciudad, vive en barrio Sur, está separada y tiene una hija. Es abogada (UNL) y cursó luego una Maestría de Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas.

En la arena política, fue diputada provincial entre 2011 a 2015, y luego asumió como concejala de Santa Fe hasta 2019. Desde entonces se desempeña como subsecretaria de Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia.

-¿Qué piensa proponer para cambiar la ciudad si accede a una banca en el Concejo?

-Nosotros queremos ser parte de la elaboración de un plan consensuado entre todos los partidos políticos. No ya soluciones mágicas ni se sale en soledad desde una banca. Se sale pensando en la ciudad y generando más oportunidades. Por ello la clase dirigente debe llegar a acuerdos y alcanzar soluciones. Y no desde una gestión, sino con un rumbo que trascienda al gobierno de turno. No puede ser que se cambie la marca de la ciudad cada vez que asume un nuevo sector político.

Debemos consensuar nuevas centralidades que generen infraestructura de calidad para los barrios y armonicen el territorio. El programa de descentralización actual en 8 distritos debe sumar servicios de administración central, centros de capacitación y espacios para el arte.

Tres prioridades

Luego Aeberhard enumeró las que considera son las tres prioridades para la ciudad: "Seguridad, empleo y educación". Y aclaró que "la seguridad no la brinda sólo la policía. También tiene que ver con qué respuesta nos da la Justicia, si hay oportunidades laborales y cómo se genera la movilidad social ascendente, que no vemos desde hace mucho tiempo. Porque hay muchas familias en estado de vulnerabilidad, y lejos de mejorar, esto se profundiza".

"Ser pobre no es ser violento -dice la candidata-. La pobreza es violenta en sí misma. Por ello hay que abordarla de manera integral". Y pone el ejemplo de la ONG Acción Educativa, que brinda contención para jóvenes desde hace unos 30 años en barrio Belgrano. "Hablé con un chico que se llama Ezequiel. Él me contó qué se siente ser excluido y cómo ese centro de contención le cambió la vida. Hay que contar con más espacios como éste, donde los pibes puedan encontrar las respuestas que necesitan".

"Estos espacios dan cuenta de la necesidad que existe de lograr la descentralización que mencioné antes, con lugares donde aprender un oficio y contención".

-La ciudad cuenta con las Escuelas de Trabajo.

-Sí, pero no están esplendorosas como deberían estarlo en un momento clave que estamos atravesando. Esa política y los Jardines municipales deberían replicarse.

-¿Cómo califica la gestión del intendente Jatón?

-Lo veo ausente. Su elección fue una de las mejores de la historia de la ciudad, con el aval de más de 90 mil santafesinos. Lo que a los justicialistas nos impone realizar una autocrítica. Pero había muchas expectativas y su equipo, atravesado por la pandemia, no innovó en nada. Ante la imposibilidad de dar respuesta a la sociedad, porque a la pandemia la gestionaban de arriba, el intendente se guardó. Y no fue una buena estrategia. Está a tiempo hacer otra cosa. Y yo quiero ir al Concejo para que me escuche, valide mis propuestas y se nutra. Quiero ser parte de una transformación que Santa Fe necesita. Sin ponerle palos en la rueda a Jatón. Al contrario, quiero ayudar y ser protagonista.

-¿Qué obra de infraestructura es prioritaria para la ciudad?

-Los desagües contemplados en el plan del Instituto Nacional del Agua (INA). Hay que canalizar el agua. Todavía tenemos más de 3.600 calles de tierra, con otras de pavimentos llenas de baches y pozos. Pero no vamos a tener mejores baches si primero no canalizamos el agua hacia las cuencas que corresponda. Y no podemos seguir teniendo zanjones a cielo abierto. Por otra parte digo que el intendente que logre mejorar las calles de Santa Fe pasará a la historia. Somos la única ciudad del área metropolitana que tiene una taza vial -que yo digo que es un "impuesto al bache"- para mejorar las calles y el Estado no soluciona el problema. ¿Entonces cómo es la cosa? -se pregunta-. Si estás recaudando empezá a rehacer cuadra por cuadra para mejorar la pendiente y que el agua no se acumule, pero primero haceme el cordón cuneta. Esa es la urbanización que necesitan todos los barrios.

En el mismo sentido, sobre el final de la entrevista Aeberhard recordó que "Santa Fe tiene riesgo hídrico, ahora no lo vemos por la bajante de los ríos, pero es el momento de hablar del tema y hacer las obras necesarias, para que luego no nos volvamos a inundar".

"Mejor Santa Fe"

Acompañan a Marcela Aeberhard en su lista de precandidatos a concejala del Frente de Todos: Carlos Poggio, Ayelén González y Nahuel Pujato.

Propuestas para la ciudad

Estos son algunos de los proyectos que pretende impulsar Marcela Aeberhard en el Concejo:

Sala de velatorio social. Decrementadores en los semáforos. Prohibición de vidrieras vivas. App de denuncia ciudadana. Casa de las Mascotas zona norte. Microcréditos para emprendedores. Más estacionamiento de bicis en la vía publica. Recepción de denuncias desde el cuando pasa. Aumento de esterilizaciones de animales. Bebederos en espacios públicos. Equipamiento recreativo en playas. Puesta en valor parque del sur. Brigada de mantenimiento de playas. Derecho de Jarra en los bares. Desarrollo de centro comerciales a cielo abierto. Código QR en puntos turísticos. Creación del Banco Municipal. Unidad técnica de control y auditoria de la obra publica. Puesta en valor de Av. 12 de Octubre y calle Berutti. Cámaras de seguridad en estacionamiento de motos y bicis. Educación emocional en los jardines. Jornada vespertina en los Jardines. Régimen especial de empleo para mayores de 45 años.

