La historia de una Reina y el conductor que se convirtió en ícono de los medios locales

Leonor Mandirola, una joven de Santa Clara se coronaba con 22 años, soberana de una de las fiestas más importantes del país. Aquella noche de 1963, hacía su debut en el evento Enzo Volken, quien con el tiempo fue uno de los periodistas más importantes de la ciudad y la región. El Litoral habló con dos figuras de aquella edición.

Septiembre es un mes especial para la ciudad de Esperanza. Cada 8 de septiembre la Fiesta Nacional de la Agricultura se transforma en un símbolo de la ciudad y la región. Hace 58 años una joven de Santa Clara de Buena Vista llega a la cabecera del departamento Las Colonias con la ilusión de convertirse en Reina de un evento que congregaba desde esa época a una multitud.

En ese mismo 1963 un sancarlino que recién comenzaba su carrera periodística -que luego lo convertiría en todo un símbolo de la radio y la tv santafesina – cubría su primera Fiesta Nacional de la Agricultura. El destino quiso que Leonor Mendirola y Enzo Volken se cruzaran en los momentos más emotivos de aquella edición: primero en el desfile de carrozas, y luego en la coronación de la Reina. A pesar de los años a ninguno de los dos se les olvido aquel momento.

A 58 años de una histórica celebración en la plaza de Esperanza, El Litoral los volvió a reunir para recordar anécdotas, fotos y recuerdos de aquella jornada y palpitar lo que será este miércoles la 77° edición de una de las fiestas más importantes de la provincia.

“Todo comenzó en un pueblo llamado Santa Clara de Buena Vista. Previo a la fiesta se forma una comisión de festejos y en un baile, como se hacía en aquella época, el jurado me eligió junto con dos princesas, una era mi hermana María Elena, para representar al pueblo en la Fiesta de la Agricultura, que en ese momento era provincial. Para esa oportunidad la comisión de festejos fabricó una carroza, que también fuera premiada en el evento”, contó Leonor quien agregó: “Ese 8 de septiembre fue un día muy lindo con festejos, agasajos, el desfile de carrozas y una plaza llena de gente y muchos de ellos de Santa Clara. A la tarde noche se hizo la elección de la Reina y me eligieron como soberana de la Agricultura del año 1963”.

Enzo Volken recuerda que horas antes de la fiesta estuvieron en Rafaela para relatar las 500 Millas.

“Volvíamos de Rafaela y había que hacer la conducción por LT10 de la Fiesta de la Agricultura. Era la nueva etapa de la radio donde se iba a las grandes fiestas que había en la provincia: Esperanza; Ceres; Suardi; Coronda. Esa fiesta la hicieron Jaime Victor Tepper y Pedro Oscar Rotteta y yo fui a acompañarlos. Cuando llegamos a Esperanza estábamos un poco cansados, pero al ver la plaza llena de gente nos entusiasmamos. Yo no sabía si iba a participar y el Jefe Técnico, me dice: “pibe tengo un cable de 150 metros, cuando se entren a mover las carrozas te subís y vas hablando con las candidatas”.

Volken destacó que fue una fiesta muy emotiva. “Resultó una transmisión muy linda, y habiendo tanta gente se marchaba muy despacio y por eso me quedaba unos 10 minutos en cada carroza haciendo notas. Fue todo seguido con mucho entusiasmo dado que era una novedad para todo el público, la fiesta se transmitía por los parlantes. No es como ahora que nada llama la atención. Las sorpresas todavía existían”.

Una admiración que aún perdura

Luego de las entrevistas y la premiación, Leonor explicó que hubo un gran encuentro. “Ese día recuerdo hizo mucho frió, tenía un vestido de raso color dorado y una solera, me tuvieron que buscar una estola de piel blanca por el frió que hacía. Me premiaron con un viaje a Buenos Aires y Chapalmalal, medallas de oro y ropa, entre otras cosa. Tenía 22 años fue todo muy lindo y emocionante, fue una alegría”.

En el momento de la coronación Enzo me entrevistó pero no recuerdo bien lo que le dije. “El corazón galopaba a mil. Recuerdo que la gente que tenía del pueblo alrededor mió me decían que iba a ser la nueva soberana. Tengo fotos con Enzo y una de ellas, que es en el momento de la entrevista, la tengo en un cuadro colgada en el dormitorio. No se si se acordará con tantas reinas que habrá entrevistado. En una oportunidad cuando estaba haciendo un programa de tango por radio, mi marido lo llamo para felicitarlo, y ahí le contó que me había entrevistado a mí en la Fiesta de la Agricultura como Reina”.

En tanto Volken recuerda detalles de aquella chica de Santa Clara a la que coronaron Reina. “En esa fiesta eligen como soberana a Leonor Mandirola, la chica de Santa Clara de Buena Vista, que fue todo un acontecimiento. Conocía bastante porque Santa Clara era uno de esos pueblos donde íbamos a los bailes desde San Carlos cuando eramos jóvenes, por ello me resultaba familiar. Leonor y su marido en algunas ocasiones se comunicaron conmigo y eso siempre me dio mucha alegría que se acuerde de aquel acontecimiento en Esperanza. Ella guardó ese momento como una reliquia, con mucho cariño. Además fue un acontecimiento muy grande para Santa Clara”.

Un reinado que trajo beneficios

Aquellos festejos organizados para celebrar la coronación de Leonor fueron muy importantes para que con el tiempo Santa Clara tuviera una escuela secundaria.

“Cuando volví al pueblo no me dejaban dormir las visitas que llegaban en todo momento a mi casa. En Santa Clara me brindaron un agasajo muy lindo, con un gran baile en el Santa Clara FC. Venía gente de muchas localidades a esa fiesta, y con lo recaudado se inició una escuela secundaria en el pueblo porque no había. El Colegio Mariano Moreno, que con el correr de los años se fue agrandando y hoy es una gran institución. De ese momento guardo fotos, telegramas, recortes de diarios, y guardo los collares”, señaló Mandirola quien precisó fue en varias oportunidades a la fiesta: “me llamaron para hacer entrega de la corona pero no fui. Tenía una hija muy chica también y por ello no concurrí”.

Enzo agregó que a Santa Clara regresó en varias oportunidades para transmitir las carreras de motos del CAM. “Los primeros fondos del Colegio Mariano Moreno, que organizó una carrera tan exitosa y que hoy la están por convertir en Capital Provincial de Motociclismo, se inició con un agasajo a Leonor. Ya han pasado unos cuantos años desde 1963. Pero siempre la recordé a ella y a toda su familia. Nunca me voy a olvidar de esa fiesta y de subir de carroza en carroza”

Transmisiones históricas

La Fiesta Nacional de la Agricultura en sus 77 ediciones tuvo el privilegio de contar con grandes personalidades y artistas.

“Hice varias ediciones de la fiesta, pero recuerdo cuando vino el Dr. Arturo Illia. El escenario creo que en aquella oportunidad estuvo instalado en la esquina de 25 de Mayo y Sarmiento. Tessio era el gobernador de la provincia, en un momento me llama y me lo presenta al Presidente de la Nación.

Luego compartimos el agasajo en el Club Aarón Castellanos y disfrutamos de una charla. Illia y su esposa eran personas muy accesibles y amables. En esa fiesta además estuvo Viviana Dellavedova, como invitada. La chica de Firmat estuvo un tiempo de novia con el hijo menor de Illia. Después terminó viviendo en México y fue Miss Argentina. A los 23 años se casó con Enrique Corcuera, multimillonario y de gran influencia política. Hasta fue invitada por la Reina Isabel al Palacio de Buckingham”

Por último Volken recordó al Director Artístico de la radio, Eduardo Gudiño Kieffer. “Con Eduardo, un enorme escritor, compartimos algunas fiestas. Recuerdo que él se ponía atrás del escenario con una mesa chiquita y una maquina y me escribía unos libretos. El dominaba tanto el tema de la Fiesta de la Agricultura y yo me terminaba luciendo con esas cosas que el escribía”.

