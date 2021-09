https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Augusto Munaro Los signos del viento "Acaso el viento", tercer poemario de Norma Starke, susurra voces, talla fulgores y sombras. Y a su vez, teje un lenguaje personal a costa de objetos y sentimientos genuinos.

Por Augusto Munaro

"Acaso el viento", tercer poemario de Norma Starke está dividido en dos partes ("Acaso el viento" y "Cuadernos de madrugada"), poemas que posicionan al viento como idea medular del decir poético. Un viento que susurra voces, que talla fulgores y sombras. Y a su vez, teje un lenguaje personal a costa de objetos y sentimientos genuinos. Pronto el lector vislumbrará un sistema de relaciones: "Los instantes / los extremos / los espejos / se hunden en la nada." ("Intemporal"). Y en esa búsqueda, la poeta alcanza algunos versos de honda precisión: "Sueña lluvia la sombra en el muro" ("Vigilia"), o bien: "Otros callan. El viento no reza. No. / Designio este de siempre ir y no volver. / No reza el viento. No." Prevalece así la suavidad y delicadeza con que la autora maneja las palabras y moldea las imágenes al punto de hacerlas notoriamente vivas. El extrañamiento del alma en el mundo.

Viento susurrante, dijimos, que trae voces infinitas. Un oleaje de sensaciones, tejido de recuerdos, pues la poesía de Starke es más un espacio de nítidas sensaciones que de ideas, motivo éste que hace caracterizarla por un sutil equilibrio expresivo entre el rezo y la desolación: "Por el templo del cielo el sol entero se va. / Apagada en cenizas, la nube un caracol. Huye en las rocas / el sueño que regresa"; fugacidad y permanencia. Una voz reflexiva, atenta, que a menudo especula sobre lo real: "Tal vez tan solo seamos ardidas imágenes / febriles figuras en los espejos" ("Incansable vuelo"). Y hace explícito el abismo de las soledades, allí donde uno "es solo un solo / triste solo de un solo" ("Anotaciones"). Dolor y despojamiento. Un camino válido de transfiguración a través de una pulsión estoica de la que siempre sale airosa. Poesía sobria, serena, contenida, que a ratos busca la densidad del aforismo sin caer en la previsibilidad estética.

Acaso el viento lleva un prólogo de Sergio A. Giuliodibari y se complementa con una ilustración de Carolina Martínez. Las obras publicadas de Norma Starke, a la fecha, son: "Abril oblicuo y vertical" (2015), e "Imágenes demoradas" (2018). También figura en varias antologías como "Capricho" (2017) y "Alejanías" (2019). Una selección de sus poemas fueron publicados en la Biblioteca de las Grandes Naciones.

