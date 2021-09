Gobierno, justicia electoral y los principales medios del país, entre ellos El Litoral

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ministro De Pedro, la Cámara Nacional Electoral y entidades que agrupan a la prensa escrita, radial y televisiva rubricaron el acuerdo por la calidad del debate y contra las falsas denuncias. El responsable de la cartera de Interior destacó el consenso alcanzado entre las fuerzas políticas para postergar la elección y para cuidar el acto electoral.

En el Salón de los Pueblos Originarios, De Pedro y la Cámara Nacional Electoral estuvieron reunidos con directivos de medios ante la proximidad electoral.

Foto: Ministerio del Interior

El ministro del Interior, Wado de Pedro, junto con el secretario de Medios y Comunicación Pública de la Nación, Francisco Meritello; y el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, encabezaron un encuentro con representantes de las cámaras empresariales que agrupan a los principales medios de comunicación en el que se ratificó el Compromiso Ético Digital, que busca "promover la honestidad del debate democrático", contribuyendo a mitigar los efectos negativos de la divulgación de contenidos falsos, en el marco de las próximas elecciones PASO del domingo y las generales del 14 de noviembre.

"Este compromiso se enmarca en la decisión política de buscar acuerdos y consensos para realizar las elecciones en una situación inédita como lo es una pandemia. Por eso quiero celebrar la disposición de las cámaras y directivos de los principales medios del país para ratificar esta herramienta que busca mejorar la calidad de la discusión política del país", dijo de Pedro durante el acto realizado en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada. Lo acompañaban, entre otros la Secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco y la Directora Nacional Electoral, Diana Quiodo.

"Quiero destacar la voluntad, la participación y la articulación de todos los actores que tienen que ver con la organización de las elecciones en la Argentina. Este año se discutió mucho si teníamos que realizar las PASO, cuándo convenía realizar las elecciones. La realidad es que el consenso que alcanzamos con todos los partidos políticos, con la Cámara Nacional Electoral, que se plasmó en el Congreso de la Nación de manera seria y responsable, nos permitió postergar las elecciones cinco semanas y vacunar a 12 millones de personas más, casi al 25% de la población", indicó de Pedro.

"Esa búsqueda de consensos se expresó también en el diálogo con dirigentes de la oposición sobre cómo cuidar la herramienta que administra las elecciones, en las recomendaciones recibidas por el Poder Judicial, las organizaciones no gubernamentales y partidos políticos para las licitaciones más importantes y en la elaboración del protocolo sanitario que se aplicará en las elecciones. Este acuerdo que estamos ratificando, se enmarca entonces en ese proceso de trabajo", indicó el ministro del Interior.

Por su parte, y tras destacar lo atípico de este acto electoral por tratarse de una "elección en pandemia, lo que hace que nos enfoquemos en cuestionas sanitarias e informativas", Meritello hizo hincapié en la necesidad de "poner arriba de la mesa la cuestión de las fake news, de modo de acordar una responsabilidad común que evite generar zozobra o miedo: es un desafío muy importante".

El presidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, les pidió a los empresarios de medios espacial atención para identificar mensajes que apunten a desincentivar la concurrencia de votantes. "Necesitamos que haya un activo deber de control por parte de ustedes porque este tipo de situaciones pueden convertirse en un factor grave. Puede suceder que estas cosas no ocurran aquí sino de lugares remotos, por lo que quiero llamar la atención sobre este punto", indicó Corcuera que también pidió a los medios que "administren la ansiedad" a la hora de esperar los resultados dado que "es muy probable que haya colas y la votación se extienda" más allá de las 18 horas.

El camarista pidió que se acompañe el protocolo " y que las entrevistas a candidatos se realicen a 100 metros de los establecimientos".

Estuvieron presentes la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco; la titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Diana Quiodo; el vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Daniel Bejas; y el juez de Cámara, Dr. Alberto Dalla Vía.

Firmantes

Por los medios de comunicación, los firmantes del Compromiso son Nahuel Caputo, por la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (Adira); Andrés D'Alessandro, por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa); Matías Detry; por la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA); y Gustavo Medone, por la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA). También formaron parte de la firma Sergio Basich, (América), Valeria Cavallo (Infobae), Luis Ceriani, (Grupo Octubre), José del Río (La Nación), Martín Etchevers (Clarín), Gustavo González (Perfil), Carlos Ipolitti (Telefé), Bernarda Llorente (Télam), Carlos Lorefice Lynch (Canal 9), Ezequiel Franco (Letra P), Florencia Navarro (El Destape), Eugenio Sosa Mendoza (Canal 13/Artear), Martín Sivak (Diario Ar) y Marcelo Carbone (Crónica).

Datos desde las 23

El Gobierno advirtió sobre posibles demoras en el conteo de votos, lo atribuyó al inédito contexto de la pandemia y adelantó que que los primeros resultados porcentuales del escrutinio provisorio para las PASO se conocerían a partir de las 23 horas, es decir, dos horas más tarde de lo habitual.

"Es probable que, por la dinámica en la votación en las mesas y la cantidad de internas, se demore el cierre y haya resultados oficiales a partir de las 23. Van a ser los resultados hasta donde se haya llegado a contar hasta ese punto. Antes de las 23 no habría información oficial. Desde entonces, habrá un porcentaje representativo de cada distrito", dijo la titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Diana Quiodo.

Desde el Ministerio del Interior advirtieron que el domingo la votación podría extenderse más allá de las 18, debido a los protocolos sanitarios que se implementarán en los centros de votación para evitar los contagios durante la jornada de los comicios. En especial, aquellos que indican que todos los presentes deberán respetar una distancia de dos metros entre sí, y que la cantidad de votantes no deberá saturar la capacidad máxima de cada local -dispuesta de acuerdo al metraje de cada edificio-.

Se espera que en muchos casos, algunos tramos de las habituales filas para votar deban formarse fuera de los establecimientos. Y ya se avisó el horario de votación se extenderá más allá de las 18, en caso de que sea necesario. Por este motivo, el recuento de votos podría atrasarse. Los primeros porcentajes no se conocerían a las 21, como es habitual, sino que se publicarían en la página oficial de la Dirección Nacional Electoral a las 23, "como máximo", según señalaron.

Además de advertir sobre la prolongación de los horarios, en la cumbre oficial en la previa de las PASO, el Gobierno y la Justicia Electoral hicieron énfasis en prevenir la difusión desde medios de comunicación oficiales de información falsa que circula en redes sociales vinculada a los comicios. "Necesitamos que haya un activo deber de control por parte de ustedes -los medios-, porque este tipo de situaciones (por las noticias falsas) pueden convertirse en un factor grave", indicó Corcuera.

La Cámara Nacional Electoral aclaró ayer que está circulando a través de redes y cadenas de WhatsApp información errónea sobre las elecciones. Una de ellas señala que si el elector cierre el voto en el cuarto oscuro, la autoridad de mesa se lo va a anular. "No es cierto", se aclaró. "Solo existe el protocolo sanitario que recomienda no usar saliva para cerrar el sobre. El comunicado aclaró que las causales para anular un voto están en el Código Electoral Nacional y no puede la autoridad de mesa crear nuevas nulidades.