Miércoles 08.09.2021 - Última actualización - 12:59

12:58

Kabul

En Afganistán: prohíben a las mujeres hacer deporte para que no "expongan sus cuerpos"

El nuevo gobierno decretó que las mujeres no podrán realizar ninguna actividad deportiva en la que muestren su cara y su cuerpo, por respeto a la ley islámica.

Kabul En Afganistán: prohíben a las mujeres hacer deporte para que no "expongan sus cuerpos"

Los talibanes decretaron que las mujeres afganas no podrán jugar más al cricket ni a ningún otro deporte que “exponga sus cuerpos” o los muestre a los medios. La medida fue confirmada por el vicejefe de la Comisión de Cultura del nuevo gobierno de Afganistán, Ahmadullah Wasiq, a la emisora australiana SBS News.

”No creo que a las mujeres se les permita jugar al cricket porque no es necesario que las mujeres jueguen al cricket”, indicó Wasiq, y continuó, sin dar demasiadas explicaciones: “Pueden tener que afrontar situaciones en que no estén cubiertos su rostro o su cuerpo. El islam no permite que las mujeres sean vistas así”. Tenés que leer Talibanes reprimen con gas lacrimógeno una protesta de mujeres en Kabul

El funcionario del nuevo gobierno que instauró el grupo extremista islámico -luego de avanzar sobre el país asiático y tomar Kabul, hace aproximadamente un mes-, dijo, por último: “Ésta es la era de los medios y habrá fotos y videos que la gente mirará. El Islam y el Emirato Islámico no permiten a las mujeres jugar al cricket ni a ningún otro tipo de deporte que las exponga”.

La decisión de los talibanes pone en juego el esperado partido de cricket previsto en Australia para noviembre entre las dos selecciones masculinas porque, para jugar, el International Cricket Council -el organismo deportivo que regula la actividad a nivel global- requiere a sus 12 miembros que tengan también una selección nacional femenina.

