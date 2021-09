https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La OMS pide frenar las vacunas de refuerzo y derivarlas a países con escasa inmunización

"No me quedaré callado cuando las empresas y los países que controlan el suministro mundial de vacunas piensan que los pobres del mundo deben contentarse con los restos", señaló el director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus,

Crédito: Reuters

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiteró este miércoles su pedido de que las personas vacunadas contra el coronavirus no reciban dosis de refuerzo y las vacunas sean enviadas a los países pobres que solo pudieron inmunizar a una pequeña parte de su población. "No me quedaré callado cuando las empresas y los países que controlan el suministro mundial de vacunas piensan que los pobres del mundo deben contentarse con los restos", señaló Tedros en conferencia de prensa. "Por ahora -declaró el director de la OMS- no queremos una utilización generalizada de dosis de refuerzo para las personas en buena salud que están totalmente vacunadas". Tenés que leer ¿Agosto fue el mes de las segundas dosis? Así avanzó el ritmo vacunatorio en el país En agosto, el jefe de la OMS quiso decretar una moratoria sobre las dosis de refuerzo hasta finales de septiembre, pero varios países ricos no respondieron al llamado y lanzaron su campaña de refuerzo de vacunación, o tercera dosis. Tedros llamó este miércoles "a prolongar la moratoria al menos hasta el fin de 2021 para que cada país pueda vacunar al menos al 40% de su población". "Los objetivos mundiales de la OMS son ayudar a cada país a vacunar al menos el 10% de su población de aquí a fines de mes, al menos 40% de aquí a fines del año y 70% de la población de aquí a mediados del año próximo", indicó. También lamentó que los países ricos solo han dado 15% del las mil millones de dosis prometidas. "¡Ya no queremos más promesas. ¡Queremos vacunas!", afirmó. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

