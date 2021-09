https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 08.09.2021 - Última actualización - 19:17

18:36

La concejal del PRO elaboró con su equipo técnico un Plan de Seguridad para la ciudad de Santa Fe. Dicho plan contó con el apoyo y asesoramiento de la ex Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Elecciones 2021 Luciana Ceresola: "La propuesta que tenemos para la ciudad de Santa Fe es reforzar la seguridad" La concejal del PRO elaboró con su equipo técnico un Plan de Seguridad para la ciudad de Santa Fe. Dicho plan contó con el apoyo y asesoramiento de la ex Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. La concejal del PRO elaboró con su equipo técnico un Plan de Seguridad para la ciudad de Santa Fe. Dicho plan contó con el apoyo y asesoramiento de la ex Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Los concejales del Bloque PRO de Juntos por el Cambio presentaron una iniciativa para combatir la inseguridad en la ciudad de Santa Fe. En tal sentido, la edil y precandidata a la reelección Luciana Ceresola admitió que aunque no es lo ideal que el vecino esté involucrado en los temas de inseguridad, “pero es la realidad que nos está pasando por encima y no es la realidad que teníamos hace dos años en la gestión de Patricia Bullrich, donde teníamos barrios seguros en Alto Verde, Coronel Dorrego, había presencia, seguimiento e inteligencia en contra de las mafias y el narcotráfico; ahora no vemos más incautaciones de estupefacientes, encarcelaciones de narcotraficantes…todo lo que se incautaba ahora está en la calle y es lamentable que cuando algo funciona viene otro gobierno y lo saca”.

“La propuesta que tenemos para la ciudad de Santa Fe es reforzar la seguridad con el programa Vecinos Ojos en Alerta, en el que los vecinos que quieran participar, mediante una capacitación, tendrían línea directa por WhatsApp por emergencias médicas o temas de inseguridad con la Central del Monitoreo para solicitar ayuda de Defensa Civil, COBEM, 911, solo con un mensaje, una foto o un video como señal de alerta en tiempo real”, detalló la concejal.

Foto: Gentileza

“También estamos solicitando -prosiguió- que se refuerce la Guardia de Seguridad Institucional, que solo tiene tres móviles en uso, originalmente eran ocho y estamos pidiendo 16; y que estén acompañados por un efectivo policial en los operativos”. A la par, desde el sector que representa Ceresola en el Concejo piden que vuelva la Policía Comunitaria, que fue desmantelada en 2018, “que era muy favorable para el vecino, que ya conocía al policía que los cuidaba”, según consideró la legisladora local, al tiempo que manifestó la importancia de implementar “un plan auditable para que todos los policías que están en la calle haciendo caminata efectivamente lo hagan por cuadrículas y no librado al azar”.

Con todo esto y a través de la coordinación de la GSI y la policía, los concejales del PRO proponen la creación de corredores seguros, para las salidas escolares, los clubes, las actividades, y que se hagan verdaderos operativos en los barrios “calientes”, en las zonas de asentamientos, en las zonas ferroviarias “que generalmente los delincuentes usan de refugio o vía de escape”, explicó Ceresola.

Finalmente, solicitan – a partir de una idea de las Vecinales en Red por la Inseguridad - que las vecinales sean centros de denuncia, “porque solamente hay dos centros en la ciudad de Santa Fe y muchas veces no se las quieren tomar en las comisarías, entonces cambiaría el mapa del delito porque los vecinos ya no denuncian porque saben que es caer en un bolso roto”. “Con esto, habría un verdadero número de delitos y situaciones de emergencia de seguridad que estamos atravesando en toda la ciudad de Santa Fe y también en toda la provincia”, concluyó la concejal.