Miércoles 08.09.2021 - Última actualización - 20:57

Con el mensaje de cierre del Gobernador Omar Perotti y el precandidato a senador Marcelo Lewandowski, desde Rosario, la lista Celeste y Blanca del Frente de Todos cerró la campaña para las PASO de este domingo 12 de septiembre con un acto en el Camping ATSA en la localidad de Sauce Viejo.

Elecciones 2021 Video: Omar Perotti cerró su campaña para las PASO con apoyo de Cristina Fernández

La vicepresidente Cristina Fernández envió un mensaje grabado con su respaldo a la lista. Asimismo, se emitieron los respaldos del ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y del ministro de Turismo, Matías Lammens.Junto al gobernador Perotti, en Rosario, estuvo Marcelo Lewandowski, precandidato al Senado de la Nación.

Mientras que su compañera para la cámara alta María de los Ángeles Sacnún y Roberto Mirabella, Magalí Mastaler y Marcos Castelló de la nómina para Diputados encabezaron el evento central que se desarrolló en Sauce Viejo. En forma remota, participaron también los precandidatos Roly Santacroce, Stella Maris Clerici, María Haydee Maggio y Diego Mansilla. También estuvieron por videoconferencia autoridades nacionales y provinciales, municipales, comunales y miles de militantes de los 19 departamentos de la Provincia. En tanto, el funcionario provincial Alejandro Grandinetti estuvo a cargo de la locución del evento.

El gobernador Omar Perotti afirmó que "nunca más una provincia a espaldas de la Nación". "Este es nuestro proyecto nacional y es donde estamos trabajando coordinadamente con nuestro Presidente, con nuestra vicepresidenta, con cada uno de los ministros y con mucha gestión. nuestro equipo sabe que todas las semanas tiene que estar vinculado, tiene que estar gestionando y tenemos el mayor nivel de respuesta", sostuvo el mandatario provincial quien además remarcó el acompañamiento del gobierno nacional ante la coyuntura sanitaria por la Pandemia y destacó el anuncio del refuerzo de fuerzas federales destinados a Rosario: "Es allí donde tenemos pleno convencimiento de lo que dijo el Presidente en nuestra ciudad. No vamos a permitir que esto pase en la Argentina. Y eso es el compromiso que los santafesinos llevamos adelante".

En ese marco, sostuvo: "Algunos hechos algunos quieren poner miedo, que se retrocedan con una decisión firme tomada. La tranquilidad a todos y cada uno de los santafesinos y santafesinos y rosarinos y rosarinas. No hay vuelta atrás. Este gobierno ha tomado la firme decisión de cortar los vínculos con el delito, de generar una fuerza nueva con nuestra institución policial que busca reconciliarse con nuestra sociedad". Además, subrayó que "lo que muchos quisieron minimizar, lo que muchos quisieron ocultar durante años, existe. Es una realidad. Nosotros no barremos debajo de la alfombra. Lo que año tras año se fue acumulando como una bola de nieve tomamos la decisión de empezar a enfrentarlo. Y lo vamos desinflando".

"Por otro lado, Perotti manifestó que "no me cabe duda que Marcelo, Marilín y Roberto, Magalí, serán parte de ese gran equipo que estará codo a codo con las necesidades de nuestra Provincia" y destacó la importancia de "contar con Marcelo Lewandowski, una persona íntegra, de valores, un buen tipo, alguien que va a representarnos junto a Marilín en el Senado". También señaló que "Marilín y Roberto han sido dos puntales de nuestra gestión en esta relación armoniosa, en este vínculo de Provincia con Nación, en cada gestión que necesitó la Provincia".

Asimismo, manifestó que "se que hay muchos pueden estar dudando a quien votar o si van a ir a votar o no. A todos ustedes les digo que nos acompañen a construir una provincia de producción y empleo, que acepte las diferencias pero no las desigualdades, donde vos te sientas parte, donde cuidemos y alentemos a nuestros jóvenes, donde cuidemos el talento, apuntalando cada uno de nuestros sectores. Por eso pedimos que tu voto lo sumes a este proyecto, con la fuerza de tu voto también aseguramos poner de pie a esta Provincia". "Vamos a ser el corazón productivo de la argentina con el acompañamiento de cada uno de ustedes", enfatizó. A su turno, Marcelo Lewandowski sostuvo que "a lo largo de esta campaña hemos hablado de lo que tenemos, de lo que hacemos y lo que pensamos.

Nuestros santafesinos y santafesinas están esperando que les digamos cómo salimos de esto. Y nosotros tenemos mucho para mostrar, vamos por la provincia y caminamos con una mochila liviana porque las cosas que prometimos se van cumpliendo".En ese sentido, destacó que "uno recorre la Provincia y ve obras en ciudades y pueblos pequeños" y que "se están presentando licitaciones de puentes, de escuelas, de jardines de infantes, de servicios de salud que hoy se convierten en SAMCO. Se ve inversión en sectores olvidados donde antes los productores tenían que salir los días de lluvia tirados por un tractor hoy hay ripio para ayudarlos a sacar su producción y conectarla con el pavimento más cercano".

"Y uno recorre y ve las obras de infraestructura de Nación, de autopista, gasoductos, acueductos se van haciendo y con Pandemia de por medio. Y empezamos a pensar en turismo", añadió al respecto.En otro tramo de su exposición, Lewandowski manifestó que "estamos ante situación muy complicada con la seguridad". "Algunos nos dicen lo que hay que hacer, cuando ocuparon lugares hasta ayer. Este gobierno no transa. El que quiere tener un vínculo con el poder, se va. El dinero mal habido no tiene lugar. ¿Será por eso que hay sectores que se enojan tanto? Tengan un poco de dignidad y voten la ley de seguridad que fue presentada y ni siquiera la discutieron. Se les pidió la emergencia en seguridad y no la votaron", expresó.

Durante el acto, Roberto Mirabella afirmó que "acá está la fuerza del Peronismo" y remarcó que "nosotros hemos dejado cuestiones personales para poder conformar una lista, todos juntos, en equipo, donde pongamos los intereses de Santa Fe y los intereses colectivos por encima de cualquier situación personal, Convencidos, además, de que podemos alcanzar objetivos de manera colectiva que individualmente nunca vamos a alcanzar".Además, enfatizó que "es un punto de inflexión para consolidar un modelo de gestión y un modelo político" y expresó: "atravesamos momentos decisivos que nos quieren hacer temblar. Pero no lo van a lograr".

En ese sentido, afirmó: "apostamos por defender a Santa Fe y los intereses de Santa Fe en un proyecto nacional que incentiva el desarrollo de la industria nacional y el desarrollo del trabajo".A su turno, María de los Ángeles Sacnún aseguró que "esta lista, la Celeste y Blanca se conformó con el trabajo y el compromiso de nuestro Presidente, nuestra Vicepresidenta y nuestro Gobernador".

"Junto con Marcelo, Roberto, Magalí y Marcos y con todos los compañeros y compañeras vamos a enfrentar la adversidad que tenemos por delante. No enfrentar a ningún enemigo político. Vamos a enfrentar los obstáculos. Vamos a afrontar las adversidades porque para eso está hecha la política. Para enfrentar los obstáculos y para derrotarlos. A eso los convoco. Vamos por el triunfo de este 12 de septiembre y después vamos por la victoria en noviembre donde le vamos a dar los legisladores y legisladoras que nuestro gobierno nacional necesita para profundizar la tarea y cumplir con el pacto electoral que tenemos con el pueblo argentino", remarcó.