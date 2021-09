Cierre de campaña, entre los chistes de Brieva y un mensaje de Cristina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

De modo presencial estuvieron, entre otros, Roberto Mirabella y Marilin Sacnun. De manera virtual lo hicieron Perotti y Marcelo Lewandowsky. Crédito: Gentileza

Las listas que disputan la interna del peronismo en Santa Fe para definir los candidatos a diputados y senadores nacionales, tuvieron este miércoles sus actividades de cierre. La que apadrina e integra Omar Perotti fue en términos más tradicionales, aunque con los matices que impone la coyuntura sanitaria. La que encabeza Agustín Rossi fue más descontracturada e informal. Los postulantes de Hacemos Santa Fe volvieron a elegir como escenario el salón de una entidad sindical en Sauce Viejo, el mismo desde el que se lanzara tiempo atrás el espacio político que está identificado con el gobernador. Allí estuvieron de modo presencial – entre otros- Roberto Mirabella y Marilin Sacnun. De manera virtual lo hicieron Perotti y Marcelo Lewandowsky, que eligieron permanecer en Rosario, a propósito de la ola de violencia que azotó a la ciudad y dejó seis muertos por homicidios en tan sólo 24 horas. Ninguno de los oradores pudo, de hecho, evitar aludir a ese escenario traumático. El primero en hablar fue Mirabella; el actual senador nacional aseguró que "estamos pagando consecuencias muy jodidas por haberle abierto la puerta al delito". Le siguió Sacnun, que ensayó casi un reclamo al gobierno central; "hace falta que el gobierno nacional nos acompañe con un programa sostenido para combatir el delito". El planteo fue en el mismo día en el que la provincia le volvía a reclamar a la Nación que reforzara la presencia de fuerzas federales en Santa Fe. Lewandowski, por su parte, habló del "recrudecimiento llamativo de la violencia" a sólo días de las elecciones. Tenés que leer Roberto Mirabella: "Algunos no se sienten parte de la gestión y nos hacen internas" Perotti aludió al tema desde la primera línea de su discurso; reiteró que los malos policías "antes se iban condecorados", y valoró que muchos de los hechos que se producen, se esclarecen rápidamente. "Ahora, nos falta que los hechos no sucedan", planteó, admitiendo que sigue siendo deficiente la tarea de prevención. Saludos y presentes A diferencia de otros actos de campaña, el de cierre contó con la presencia público. Allí hubo funcionarios del gabinete provincial, intendentes, presidentes comunales y también militantes. Arrancó con casi una hora y media de retraso y durante el acto, además de los discursos, se escucharon mensajes grabados de referentes nacionales. Así aparecieron voz y video de los ministros del Interior, Wado de Pedro; y de Turismo, Matías Lammens. Pero el más significativo en términos políticos fue el de la vice presidenta de la nación. Cristina Fernández apareció, en rigor, a través de un audio sin video; la transmisión del mensaje permitió, entonces, escuchar la voz de la ex mandataria, pero con el apoyo de imágenes de archivo. Cristina dejó explícito su apoyo a los integrantes de la lista y en dos oportunidades, pidió caminar "hacia adelante y no retroceder como el cangrejo". Fue, quizá, el mensaje más aplaudido de los emitidos durante el acto. Tenés que leer Sacnun encabezó el acto de apoyo a los candidatos de la lista de Cristina en Santa Fe Rossi y Brieva A poco de concluido el acto de Perotti, su rival en términos electorales, Agustín Rossi, compartía una conversación a través de las redes sociales con Dady Brieva. En términos formales, no tendrá su sector un acto de cierre de campaña; la charla con el cómico intentó ser una instancia relajada para clausurar la actividad proselitista, entre humoradas y mensajes políticos. En uno de los tramos, Brieva elogió la decisión de Rossi de competir en un una interna, y valoró su coherencia. "Con todo respeto, sin romper ningún frente y siendo orgánico, llega un momento en el que se tiene que discutir y uno tiene que participar de las internas. Si no – planteó-, el 'siga siga, dijo (el ex árbitro de fútbol, Francisco) Lamolina', no se debería imponer", expresó. Y acotó: "Alguna vez, cuando yo le pregunté a Rodríguez Saá qué opinaba acerca de esto de que en Córdoba son todos macristas pero hace treinta años votan peronismo; y me dijo que hay un peronismo a la cordobesa, un peronismo a la entrerriana, un peronismo a la santafesina… Y yo dije 'qué raro eso'… Uno no quiere faltarle el respeto al peronismo ni al peronómetro. Yo la verdad, yo podré decir muchas boludeces, pero lo que no hago es desteñir. Yo siempre estoy en el mismo lugar", concluyó.

