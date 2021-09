https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 09.09.2021

Elecciones 2021 José Corral y Chuchi Molina cerraron su campaña en Santa Fe dialogando con vecinos

De cara a las Paso, el precandidato a senador nacional de Juntos por el Cambio dijo que la propuesta que encabeza se distingue del resto porque fue hecha por santafesinos que viven la provincia, “con experiencia, con trayectorias y con propuestas serias”. La postulante al Concejo de la ciudad, en tanto, afirmó que la ciudad “puede estar mejor y para eso ya debe ponerse en marcha, porque se necesitan respuestas urgentes”.

Este jueves a la mañana, los candidatos de la lista Vamos Juntos, que va a las Paso este domingo en Juntos por el Cambio, cerraron su campaña en la ciudad de Santa Fe con una recorrida por la Peatonal. Allí el postulante al Senado nacional José Corral y la precandidata a concejala, Adriana “Chuchi” Molina, dialogaron con vecinos y comerciantes de la zona en torno a las propuestas que van a impulsar en sus respectivos roles.

En principio, José Corral agradeció a los vecinos de la ciudad “con quienes tenemos una relación de muchos años. Me conocen, me eligieron dos veces como intendente”. “En ese tiempo pudimos hacer muchas cosas y ahora tenemos este desafío de llevar esa experiencia al Senado de la Nación para ayudar a que el país mejore y para ponerle un límite al kirchnerismo”, planteó. Para el precandidato a senador de Juntos por el Cambio “las cosas no están bien. Por eso invitamos a todos a que participen, que no dejen de ir a votar. Nosotros hicimos propuestas porque entendemos así la campaña electoral”, subrayó. Y recordó: “Cuando nos tocó estar en la intendencia, prometimos jardines y los hicimos; prometimos Escuelas de Trabajo para los jóvenes y los hicimos. Y a pesar de las dificultades que siempre hay, nosotros hemos puesto el cuerpo”.

En cuanto a las propuesta de esta oportunidad para llevar al Senado, José Corral dijo que “se centran principalmente en el trabajo para los jóvenes, en gestionar las obras que necesita todo Santa Fe y especialmente esta zona. Ponemos el foco en la educación, la producción, el campo que es el motor productivo del país. Y por supuesto, la seguridad. Los santafesinos no podemos seguir viviendo con esta angustia y este temor”. “Por todo esto -indicó- invitamos a los santafesinos y santafesinos, a que se expresen. Para quien tiene más desesperanza, más malestar, la mejor manera de expresarlo es votando. Y esto se cambia con buena política y con gente con experiencia, con trayectoria y con propuestas serias. Y consideramos que eso hemos expresado en esta campaña”, sintetizó.

Poner en marcha la ciudad

A su turno, Chuchi Molina dijo que la intención de llegar al Concejo es “porque estamos convencidos que la ciudad necesita ponerse en marcha. Si bien la pandemia sirvió de pretexto en algún momento para el retroceso que ha tenido la ciudad, ya no es excusa”.

“Hay que ponerse a trabajar y planificar, porque los vecinos y vecinas necesitan respuestas urgentes, que el municipio puede dar, por ejemplo, con los servicios públicos municipales, con el apoyo al comercio, la seguridad, problemática en la cual el municipio tiene un rol muy importante. Para que todo esto se ponga en marcha, queremos ser la voz activa desde el Concejo”, afirmó la precandidata. “Estamos convencidos que la experiencia que nos han dado los ocho años de gestión de José sirven de sustento para aportar y colaborar desde el Concejo, porque los tiempos requieren eso, trabajo y compromiso”, concluyó Chuchi Molina.