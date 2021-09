https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 09.09.2021 - Última actualización - 13:33

13:31

Vino a apoyar la lista que encabezan José Corral, Roy López Molina y Lucila Lehmann, y no se privó de disparar cuestionamientos a sus rivales internos. En el diálogo con El Litoral, aprovecho a rendir homenaje a la ciudad y a los lugares y personas que frecuentó aquí en su juventud.

De campaña en Santa Fe Carrió: "En noviembre vamos a tener un triunfo grande" Vino a apoyar la lista que encabezan José Corral, Roy López Molina y Lucila Lehmann, y no se privó de disparar cuestionamientos a sus rivales internos. En el diálogo con El Litoral, aprovecho a rendir homenaje a la ciudad y a los lugares y personas que frecuentó aquí en su juventud. Vino a apoyar la lista que encabezan José Corral, Roy López Molina y Lucila Lehmann, y no se privó de disparar cuestionamientos a sus rivales internos. En el diálogo con El Litoral, aprovecho a rendir homenaje a la ciudad y a los lugares y personas que frecuentó aquí en su juventud.

Elisa Carrió pidió a los santafesinos que en las Paso del domingo voten la lista de Juntos por el Cambio que integran José Corral para senador y Roy López Molina y Lucila Lehmann para diputados, por ser la más representativa de la coalición y la que refleja "una política sana".

En plena recorrida por territorio provincial, la dirigente dialogó con El Litoral mechando referencias contundentes a la campaña y a la actualidad nacional, con los recuerdos de vivencias y personas que jalonaron su paso por Santa Fe, y que la llevan a considerarse parte directamente implicada en esta instancia electoral.

Las referencias incluyeron el Club del Orden, los distintos locales del Baviera y la facultad de Derecho de la UNL, donde cursó su doctorado y fundó en 1979, a los 22 años y junto a Horacio Rosatti, la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Su red de amistades abarca al ex gobernador Jorge Obeid ("una persona decente, que siempre vivió en su casa, y a quien quise homenajear en el Congreso pero el peronismo se negó"), en un reconocimiento que hizo extensivo a Walter Agosto; Miguel Lifschitz (aunque no así Antonio Bonfatti, ni Hermes Binner) y Carlos Reutemann. Y los recuerdos alcanzan a los también extintos juristas Jorge Mosset Iturraspe y Decio Ulla ("que tenía tan mal carácter, pero lo adoraba, y él a mí").

"Mi familia viene de Santa Fe, mi bisabuelo Genaro Carrió vivía aquí, cuyo hijo fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre 1983 y 1985. Después vino mi abuelo, que ya se fue al Chaco, y también estaba acá Alfredo, que fue un dentista muy reconocido, padre del Pájaro Carpintero y Campanero. Mi padre y mi tío estudiaron en el Colegio Inmaculada, y mi tía en Adoratrices", rememoró Carrió.

Diferencias

Metida de lleno en la campaña, Carrió recordó a los santafesinos que ésta es la oportunidad de designar a los candidatos para las elecciones generales del 14 de noviembre y que, en Juntos por el Cambio, "hay varias listas. Pero hay una que no es solamente radical: el candidato a senador es José Corral, al que además yo ya acompañé como candidato a gobernador. Pero después está Roy López Molina, que es del PRO, y obviamente, la 'lilita' de Santa Fe, que es una de mis mejores diputadas, que es Lucila Lehmann, tataranieta del fundador de Rafaela, con una larga historia en la provincia".

El apoyo a Lehmann en Santa Fe, así como a un puñado de otros candidatos en el resto del país, es lo que llevó a la fundadora de la Coalición Cívica a romper su condición de "retirada y jubilada, con 42 años de servicio y 100 mil pesos de sueldo". Y, como al pasar, comentar que "mi hijo menor es abogado, y es asistente de parrillero; el hijo de Cristina es presidente de bloque. Esa es la diferencia entre república y nepotismo. Es importante".

Por lo demás, "prioricé a Lucila en Santa Fe, porque realmente ha desbaratado el juego clandestino en Reconquista, me acompañó en la mayor denuncia de la hidrovía y la elusión fiscal en Rosario, es una militante del campo, de la industria. Y por eso apoyo esta lista, a pesar de tener parientes en otra (en alusión a Mario Barletta)".

A la vez, y retomando el discurso sostenido a su paso por otras localidades santafesinas, remarcó que "lo que tiene esta lista, a diferencia de la que encabeza (Federico) Angelini y alguna otra, es que es gente muy sana. Yo nunca votaría a Angelini. No me gusta esa forma de hacer política, y además hay mucha desigualdad de medios, cosa que yo les cuestioné a Horacio (Rodríguez Larreta) y a Mauricio (Macri). Eso no es juego limpio. Las internas deberían ser más equitativas. Por eso yo a Santa Fe, que es un ciudad y una provincia a las que quiero mucho, y donde me quieren mucho, les pido el voto para que podamos ir limpiando la política, y también Juntos por el Cambio.

- ¿Cómo ve a Juntos por el Cambio? ¿Hay una suerte de reformulación?

- Sí, pero estamos muy juntos, ¿eh?. Es obvio que hay un núcleo que se juega por la República, y yo ahí lo cuento a Macri, lo cuento a Horacio con sus diferencias con Macri, María Eugenia (Vidal), la Coalición Cívica, yo acompaño la campaña de (Diego) Santilli en provincia de Buenos Aires, a Mario Negri en Córdoba. Es decir, acá hay un núcleo que se mantiene unido. Y después hay muchas expectativas personales, de las cuales la única excluida soy yo, que no quiero nada. Así tengo la distancia necesaria y lo único que quiero es que nuevas generaciones, con principios y que sepan decir que no, y que no hagan tratos espurios con (el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio) Massa y todo lo demás, lleguen a la Cámara de Diputados. Así que alguna tensión va a haber; pero va a haber para bien. Y en esto estamos de acuerdo todos. Acá se mantiene la posición en el parlamento, se sostiene la presidencia de Alberto Fernández (porque, aunque él se hunda a sí mismo, es la única garantía de que no vuelva Cristina y de que tengamos un proceso democrático estable). Y obviamente va a haber un triunfo grande en noviembre".

Va, pensiero

A tal efecto, Carrió quiso cerrar la charla con una referencia a la letra de "Va, pensiero", que integra la tragedia lírica Nabucco, de Verdi, y al clamor de los hebreos esclavos en Babilonia, pidiendo a Dios "valentía en el padecimiento".

"Nosotros en Argentina somos una sociedad que padece. Pero en el padecimiento uno puede hacerse el escéptico, decir 'yo no voy a votar', ir contra la política, o tener valentía y poner el cuerpo. Y en este caso, ir a votar, y hacerlo por Juntos por el Cambio, y por la lista de Corral, López Molina y Lehmann", concluyó.