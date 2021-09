Palo Oliver: "El voto y la educación nos igualan"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sabe que es difícil, pero pide a los que no quieren sufragar que lo hagan y busquen "expresar una esperanza". Sostiene que en las Paso del FAP se juegan matices "para una construcción política del progresismo" en 2023.

Su peleada recuperación frente al Covid fue muy festejada en la Legislatura porque además de su capacidad como legislador y su manera frontal de entender el debate, se lo sabe un buen tipo. Y porque genera empatía, algo vital para un dirigente. "Hay mucha gente que rezó por mí y lo agradezco muchísimo, soy creyente pero no en milagros. Me digo que fue el destino… tal vez para resolverme los por qué que me persiguen sobre los que no pudieron salir adelante", dice el diputado provincial Fabián Palo Oliver que es candidato a diputado nacional junto a Rubén Giustiniani para el Senado en "Preparados para Santa Fe".

Advierte que sin consenso la Argentina no podrá salir, ni saldar la "verdadera grieta" entre la sociedad y "nosotros los dirigentes políticos que no hemos estado a la altura, me hago cargo de mi parte". Trae un ejemplo cercano en lugar de hablar del tan citado pacto de la Moncloa. "Aprendamos de Paraguay que sufría una inflación muy alta y con un acuerdo entre partidos y unas pocas medidas que no se cambian logró bajarla", comentó.

Afirmó que los argentinos tenemos nuevos derechos, producto del avance de la sociedad y las luchas feministas y de las diversidades sexuales, pero "hoy no se garantizan los derechos humanos básicos. No se goza de la libertad plenamente porque la inseguridad encierra a muchos, no se garantiza la comida y la pobreza y la exclusión está en niveles que deberían hacer que los dirigentes políticos establezcamos acuerdos para mejorar su situación. Que la gente pueda comer no es un problema técnico, sino político: no hay el consenso necesario para sostener medidas concretas para controlar a los formadores de precios. No hay que fomentar el odio. Discutir es necesario, pero los bordes de la grieta lo promueven".

Reparte culpas entre el peronismo, responsable de gobernar en dos terceras partes desde 1983 en adelante y la oposición, que fracasó con la Alianza y con Cambiemos. Abre la autocrítica para su apoyo y decepción con De la Rúa y críticas para con el de Mauricio Macri. Lamenta ver a muchos radicales junto al Pro y admite que cuando no hubo más opciones con las que superar la grieta "voté para que no gobierne el neoliberalismo". Confiesa que se alegra con los triunfos radicales, como el de Corrientes, aunque estén en esquemas con Juntos por el Cambio. Piensa que es interesante la apertura de la UCR con la llegada de dirigentes como Manes y Lousteau.

"Hoy unos dicen que esta es una elección bisagra para dejar atrás a Cristina, otros que es el momento de asegurar que no vuelva el macrismo. Por izquierda o derecha, con populismo o libre mercado, no hay soluciones. Y sufrimos problemas estructurales que reclaman acuerdos", subraya.

"Con todos"

Ante una pregunta sobre los desinteresados o los que no quieren ir a votar el domingo, responde: "El voto y la educación nos igualan. Los dos grandes derechos, los avances más importantes de la Argentina provienen de poder elegir los gobiernos y poder ir a la escuela. Y sé que la gente no se equivoca, que en todo caso somos nosotros los dirigentes los que rompemos el contrato con la sociedad y terminamos por incumplir lo que les decimos. Si pudiera hablarles a esos ciudadanos les pediría que voten y que aún con tantas frustraciones busquen como expresar al menos una esperanza".

Niega que en el Frente Amplio Progresista haya un debate por diferencias ideológicas o que haya distintas lecturas sobre cómo ser oposición ante el gobierno nacional. Tampoco cree que solo se discutan nombres. Asegura que en las Paso del FAP se juega como será l Frente Progresista, Cívico y Social para 2023.

"Nosotros queremos que se vuelva a una construcción con todos los sectores que generamos este espacio del progresismo y que discutamos por qué hubo quienes optaron por otras alianzas. Y los nombres de nuestra propuesta muestran que creemos en una construcción amplia", destaca y repasa nombres además del de Rubén Giustiniani para senador y la convocatoria que formuló el intendente de Rosario Pablo Javkin. A cada precandidato lo une a un sector: Creo, Igualdad, la UCR frentista, Pares, PS bases, PDP, GEN. "Los compañeros de la otra lista hicieron una nómina casi exclusivamente del PS", señala.