https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 09.09.2021 - Última actualización - 21:39

21:36

Se trata de un “uso particular” de la música, por lo que difiere del uso de las obras en radio o televisión, que está preestablecido por las licencias que otorga la entidad. En este caso, la célebre canción popularizada por Tita Merello, es autoría de Francisco Canaro e Ivo Pelay y la precandidata no solicitó los permisos.

En Sadaic Denunciaron a Cinthia Fernández por el uso de "Se dice de mí" para su spot de campaña Se trata de un “uso particular” de la música, por lo que difiere del uso de las obras en radio o televisión, que está preestablecido por las licencias que otorga la entidad. En este caso, la célebre canción popularizada por Tita Merello, es autoría de Francisco Canaro e Ivo Pelay y la precandidata no solicitó los permisos. Se trata de un “uso particular” de la música, por lo que difiere del uso de las obras en radio o televisión, que está preestablecido por las licencias que otorga la entidad. En este caso, la célebre canción popularizada por Tita Merello, es autoría de Francisco Canaro e Ivo Pelay y la precandidata no solicitó los permisos.

Cinthia Fernández generó revuelo por protagonizar un video musical frente al Congreso como cierre de su campaña para ser precandidata a diputada por el partido Unite, unos días antes de las PASO. La mediática aparece en ropa interior bailando y cantando Se dice de mí, una tema versionado de Tita Merello para dar a conocer su propuesta electoral.

“Se dice de mí. Se dice que soy hueca. Que el puesto no me merezco. Que mi culo es lo que ofrezco. Y nada tengo pa’ decir. Y tal vez si me escucharan. Tanto no me criticaran. Mi propuesta está muy clara. Te la voy a repetir. Hay leyes que están. No se hacen cumplir. Los juicios son lentos, tardan en salir. Y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir. La cuota… nunca llega. Más nadie te lo acelera. Si total la madre espera. Y ya no puede ser así. Voy por ahí”, interpreta la bailarina.

Este jueves, apenas comenzó el ciclo Los Ángeles de la Mañana, el conductor Ángel de Brito le preguntó a la panelista sobre un nuevo conflicto legal: “Estás denunciada en SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) por usar la letra de ‘Se dice de mí'. ¿Sabías?”. Cinthia se sorprendió y le respondió: “No sabía. Igual consulté con un abogado y me dijo que la podía usar... Lo bueno es que se difundió una causa”.

Respecto a esta cuestión, Guillermo Ocampo, director de SADAIC, explicó que “el uso de obras en campañas políticas está sujeto a los mismos lineamientos que el uso de la música en cualquier otro tipo de modalidad”. Luego, detalló: “Si un partido político decide usar música de una obra prexistente tiene que pedir permiso al autor y en caso de que el autor autorice, ahí recién la pueden usar y es el autor quien pone las condiciones, podría no cobrar si quisiera o pedir dinero y también puede decir que no”.

El caso (igual al del uso de música en publicidades) se trata de un “uso particular” de la música, por lo que difiere del uso de las obras en radio o televisión, que está preestablecido por las licencias que otorga la entidad. “Cuando se requiere el uso de obras musicales en campañas, los partidos políticos tienen que asumir que el autor tiene derecho a decidir si quiere o no que se use, el autor es el dueño”, agregó. Los partidos que requieran un tema musical pueden contactarse con SADAIC para gestionar el permiso y la entidad traslada el pedido al creador.

Asimismo, Ocampo confirmó que hay reclamos por el cambio de letra que hizo Cinthia Fernández sobre el tango Se dice de mí, con música de Francisco Canaro y letra de Ivo Pelay. En los casos en los que los compositores estén fallecidos, el reclamo lo pueden hacer los herederos, quienes también deberían dar la autorización. Una situación similar ocurrió con una denuncia realizada por Federico Hoffmann contra el Frente de Todos por usar la canción Te quiero tanto de su padre Sergio Denis, en la campaña electoral.

Es decir que por más que se abone a través de la entidad el pago del canon correspondiente por la reproducción de la música, es necesario el permiso. Esto no es nuevo y ocurre siempre en época electoral: “Pasa siempre porque los partidos políticos no asumen que la campaña no tiene que convertirse en el libertinaje de usar lo que quieren, se deben respetar los derechos de los involucrados, no hay derecho de adueñarse de una obra”.

Con información de Teleshow