Raducanu y Fernandez definirán el US Open

La final del cuadro femenino del US Open, último Grand Slam del año, se disputará este sábado y tendrá a Emma Raducanu y a Leylah Fernández como protagonistas.

La tenista inglesa Raducanu, de 18 años y número 150 del mundo, superó a la griega María Sakkári 6-1 y 6-4 y de esta manera jugará su primera final de Grand Slam.

Believe it, @EmmaRaducanu



You're going to the #USOpen final! pic.twitter.com/x9LsPp6Rog