Rosario: 1.155 precandidatos buscan su lugar en las generales

Hay 55 listas para elegir los candidatos y candidatas que dirimirán en las urnas las 13 bancas que se ponen en juego en Rosario. Juntos por el Cambio pone 6 en juego; el Frente Progresista y el Frente de Todos 3 cada uno y la restante el partido Ciudad Futura.

Carlos Retamal | region@ellitoral.com

Con una campaña totalmente atípica, donde lo bizarro y hasta lo ridículo intentó reemplazar las ahora viejas acciones de proselitismo, este domingo 12 de septiembre se llevarán a cabo las primarias abiertas simultáneas obligatorias en todo el país. En Rosario, a nivel local 55 listas competirán en la preselección de candidatos que, en las generales que se celebrarán en dos meses, se queden con los 13 escaños en disputa.

Con 55 listas en una boleta que tendrá casi medio metro de largo y 33 centímetros de ancho, habrá que acercarse a los locales de votación con una lupa y de esa forma distinguir el espacio donde colocar la cruz o el tilde del precandidato o precandidata elegida.

En total son 13 los ediles y edilas que finalizan su mandato en diciembre.

Ellos son Jesica Pellegrini (Ciudad Futura), quien reemplazó al ex concejal Eduardo Trasante, quien en su momento fue corrido por su partido tras haber sido acusado de abuso y luego fue asesinado; Ana Laura Martínez, Carlos Cardozo y Germana Figueroa Casas (Juntos por el Cambio); Rodrigo López Molina y Agapito Blanco (Cambiemos); Renata Ghilotti (Propuesta Republicana); Lorena Carbajal y Verónica Irízar (Socialismo); Lisandro Zeno (PDP); Andrés Giménez (Unidad Ciudadana); Normal López y María Alejandra Gómez Sáenz (Frente de Todos).

Por la pandemia que desde marzo del año pasado azota al país y que entre otras cosas postergó los comicios, se llevó a cabo una campaña que tuvo poco de las viejas y tradicionales recorridas barriales y mucho de interacción en redes sociales, con posteos que rozaron el ridículo en la búsqueda de clickeos, likes y repercusión.

La lista prácticamente interminable tiene en total 1.155 precandidatos. La expectativa está en llegar al 1,5% del padrón total de electores compuesto por casi 800.000 personas y de esa manera llegar a las generales de noviembre.

Las listas

El Frente de Todos, tiene el número 31 y la mayor cantidad de listas en carrera (10). La Lista 6 Entre Todos es encabezada por Pedro Galiano; la Lista 7 Todos Juntos por Rosario está encabezada por Matías Fernández; la Lista 18 Accionemos Rosario tiene en primer lugar a Cristian Fdel; la Lista 26 Hacemos Renovación a Lisandro Cavatorta (quien hasta hace 2 meses conducía el programa de TV Bótelos, por Telefé); la Lista 27 Rosario de Pie, encabezada por Norma López, Mariano Romero y Alejandra Gómez Sáenz en tercer lugar; la Lista 29 Unidos Podemos, encabezada por el ex ministro Esteban Borgonovo (quien ya fuera concejal por Rosario), secundado por Claudia Giaccone (ex secretaría de Deportes); la Lista 47 Rosarinos por Rosario, quien tiene en primer lugar a Alicia Cavallero (hija del ex intendente Héctor Cavallero); la Lista 48 Ser Nosotros, encabezada por Elías Reynsoso; la Lista 51 Confluencia por Rosario, encabezada por Francisco Saavedra y la Lista 52 Haciendo Rosario, encabezada por Rubén Sauro.

En segundo lugar por cantidad de listas, con el número 105 y 8 listas, está el PRO (Propuesta Republicana), hoy llamado Juntos por el Cambio, que presenta 7 listas: la Lista 1 Evolución, encabezada por Anahí Schibelbein (radical); y sigue con la Lista 4 Vamos Juntos, que tiene en su primer lugar a Agapito Blanco y en segundo lugar a la ex concejala Agustina Bouza; la Lista 16 Nuevos Comienzos, encabezada por Marcelo Cressini; la Lista 17 Rosario Nos Une, con Carlos Cardozo y Renata Ghilotti en los dos primeros lugares; la Lista 23 Cambiemos con Ganas, que encabeza Ana Laura Martínez, secundada por Martín Rosúa (ex concejal por la UCR); la Lista 24 Una Nueva Oportunidad Rosario, encabezada por Silvia Cantarella (quien repartió durante su campaña chalecos antibala caseros); la Lista 30 Republicanos por la Libertad, encabezada por Maximiliano Bagilet; y la Lista 35 Hastacá, que encabeza Eugenio Malaponte.

En tercer lugar por cantidad de listas (8) está el partido Unite por la Libertad y Dignidad, con el número 72, que presenta la Lista 8 Descendientes, que encabeza Julio Lurati; la Lista 10 Alternativa Libertaria, encabezada por Martín Pellegrina; la Lista 11 Por un País Mejor, que tiene en primer lugar a Marcelo Montero; la Lista 20 Ciudadanos por la Libertad, encabezada por Rodolfo Razzari; la Lista 31 Unión por Rosario, que encabeza Mirta López Messina; la Lista 34 Unidad Rosarina Ya, que tiene en primer lugar a Nicolás Scavuzzo; la Lista 49 Inmigrantes, que es encabezada por Héctor Chiappini y la Lista 55 Somos Vida, que es encabezada por Hernán Encina (ex futbolista de Rosario Central).

Por su parte, el Frente Progresista, con el número 18 tiene 5 listas. La primera es la Lista 9 Arriba Rosario, encabezada por Ciro Seisas (que hasta junio conducía el programa de TV De 12 a 14); luego está la Lista 15 La Esperanza en Movimiento, encabezada por Juan Carlos Rodríguez; la Lista 32 Poder del Pueblo, que lleva como primer candidato a Lisandro Zeno; la Lista 39 Más Para Rosario, encabezada por Verónica Irízar y la Lista 43 Rosario Suma, que es encabezada por Miguel Ángel Cappiello (ex ministro de Salud), secundado por Lorena Carbajal.

Con el número 112 está el partido Primero Santa Fe, que tiene 5 listas: la Lista 13 Cruzada Renovadora, que lleva como precandidato a Esteban Álvarez, la Lista 15 El Deporte y la Gente, que es encabezada por Salvador Ragusa (ex técnico del club Newell’s Old Boys); la Lista 28 Primero Rosario, que encabeza Mariana Eiman; la Lista 50 Autonomía, Desarrollo y Libertad, que es encabezada por Manolo Contini y la Lista 54 Red Ciudadana, que tiene en primer lugar al periodista Miguel Ángel Villanueva.

Mientras que con el número 134, el partido Moderado presenta 4 listas: la Lista 12 Fundamental/Mente por Rosario, que tiene como primer precandidato a Claudio Bernasconi; la Lista 22 Con vos (Z) de Barrio, que es encabezada por Claudio Gershanik (quien en las últimas horas pidió por redes sociales que no lo voten); la Lista 36 Solidaridad, que tiene primera en la lista a Elena Domínguez y la Lista 37 Libertad, que es encabezada por Mónica Risso.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad, con el número 17, tiene dos listas: la Lista 41 (R)evolucionemos la Izquierda, encabezada por Alejandro Parlante y la Lista 42 Unir la Izquierda, que encabeza Octavio Crivaro.

El Partido Autonomista, con el número 111, tiene 2 listas: la Lista 38 Somos Rosario, que encabeza Ariel Vijarra y la Lista 53 Unidos por Rosario, que tiene en primer lugar a Pablo Galiano Svaiger. El partido Vida y Familia tendrá dos listas: la Lista 25 Rosario Late, encabezada por Gustavo Volpe y la Lista 33 Rosario es Familia, encabezada por el ex concejal Carlos Cossia.

Con el número 73, el partido Soberanía Popular (que tiene como referente a Carlos Del Frade, actual diputado provincial y precandidato a diputado nacional), tiene 2 listas, la Lista 5 Proyecto Soberanía, que es encabezada por Nire Roldán (ex concejal) y la Lista 19 Pueblos Libres, que tiene como primer precandidato a Facundo Peralta.

El partido Para la Ciudad Futura, con el número 9, compite con la Lista 44 El Futuro ya llega, que encabeza Juan Monteverde, acompañado por Jésica Pellegrini; Con el número 35, el partido Lealtad y Dignidad competirá con la Lista 2 Lucho por Vos, que encabeza Luis Hermosín. Con el número 84, el Movimiento al Socialismo presenta la Lista 3 Renovar a la Izquierda, encabezada por César Rojas.

Le siguen, con el número 100, el partido Movimiento Independiente Renovador que presenta la Lista 45 Desarrollo Urbano, que tiene como primer precandidato a Juan Carlos Blanco. Luego está, con el número 111, la Lista 21 Volver a Rosario, del partido Mejor, que lleva como primer precandidato a Miguel Ángel Tessandori (ex periodista deportivo en el programa De 12 a 14).

Con el número 126, el Partido Igualdad y Participación presenta la Lista 46 Igualdad, que es encabezada por la ex concejal Celeste Lepratti. Y con el 128, el partido Unión por la Libertad, presenta la Lista 40 Renacer, que encabeza Lisandro De Luca.