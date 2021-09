Nuevo periodismo: de jóvenes para jóvenes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las nuevas generaciones se encuentran en las redes y es allí donde interactúan, se informan, y se forman como ciudadanos. Los medios tradicionales son conscientes de ello, y también la Universidad, en tanto formadora de los futuros comunicadores.

En el contexto de constante transformación digital, que modifica vertiginosamente los hábitos de producción y consumo de la información, la Universidad Católica de Santa Fe, desde la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la Licenciatura en Medios Digitales, prepara a sus alumnos para moverse en este escenario cambiante, a través del sistema de pasantías.

"Las aulas son espacios de aprendizaje teórico y de reflexión, pero fundamentalmente funcionan como un verdadero laboratorio para practicar y experimentar con los diferentes lenguajes, formatos y herramientas. Particularmente en comunicación digital, la flexibilidad y la búsqueda de recursos para aplicar a las nuevas tendencias es fundamental", aclara la directora de las carreras de comunicación de la UCSF, Lic. Ma. Milagros Vigil.

Los medios tradicionales a su vez se enfrentan al reto de "alcanzar" a las nuevas generaciones, con información relevante, que les interpele e interese tanto en su fondo como en su forma. "Los convenios de pasantía entre la UCSF y las empresas de medios permiten generar propuestas innovadoras, comprometidas con la comunidad", destacó la Lic. Vigil, destacando el caso del suplemento "Osea" del diario El Litoral.

Para llegar a otros públicos y espacios

No se trata solo de "pasarse" al escenario digital, sino de adaptar los formatos a las nuevas posibilidades y hábitos de consumo. El desafío para medios con una larga trayectoria a sus espaldas, es doble: subirse a la ola digital, y una vez allí, lograr destacar en ese mar de información y estímulos, cautivando también al público joven.

"Eso es lo que nos propusimos con Osea, el espacio que lanzamos hace un año para conectar con las audiencias jóvenes, fundamentalmente, a través de Instagram y TikTok", explica la Lic. Lía Masjoan, periodista del diario El Litoral, egresada de la UCSF, con un máster en Innovación en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de España, creadora y coordinadora del espacio Osea, integrado actualmente a tres estudiantes de la UCSF: Pilar Paez, Gonzalo Fracchia, Fiama Polli y Andrés Francia.

En palabras de Pilar, una de las estudiantes de la carrera de Comunicación que está haciendo su pasantía allí, "Osea es el espacio joven del diario: jóvenes que estamos hablando en un medio, con el lenguaje de los jóvenes y dirigidos a ellos, tocando temas que interesan a nuestra generación".

Mientras que Gonzalo explica que "el objetivo es principalmente crear contenido para un público que quizá está un poco más alejado de las noticias tradicionales, y que hay que buscarlo en las redes".

Ambos son conscientes de que tienen "una responsabilidad periodística, somos la cara de un medio, pero con otro tipo de contenido y con un lenguaje que se tiene que adaptar a las redes".

Es la aventura de la creatividad, explorando nuevos formatos y recursos: "No queremos quedarnos en lo que resulta exitoso, sino ofrecer cosas nuevas cada día, saliendo de nuestra zona de confort", señalaron los jóvenes.

En tanto, la impulsora del espacio destaca que "la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UCSF nos aporta periodistas que enriquecen desde sus comienzos la experiencia Osea, con comunicadores recibidos y estudiantes que dan acá sus primeros pasos profesionales. Vienen con el chip digital incorporado y, con la supervisión adecuada, logramos producciones realmente profesionales".

Experiencia y juventud: trabajo mancomunado

Como secretaria de redacción, Masjoan atestigua que "el avance de la tecnología y la irrupción del mundo digital en la vida cotidiana cambiaron la forma en que las audiencias consumen noticias. Los formatos periodísticos tradicionales pierden terreno; pero no las redacciones que, al transformarse, innovar y adoptar la multiplicidad de herramientas digitales disponibles, siguen cumpliendo su rol fundamental, que es comunicar e informar".

Si bien El Litoral fue durante 80 años un medio impreso, permaneció atento a incorporar nuevos formatos para poder seguir informando a la audiencia. "Es importante conformar redacciones híbridas que conjuguen experiencia y juventud. De este modo, es posible llegar con información confiable a esa generación de jóvenes saturados de mensajes digitales", remarcó Masjoan.

En un ganar-ganar, hay que saber aprovechar los puntos fuertes de los periodistas experimentados y la frescura de los jóvenes. Los primeros juegan con ventaja a la hora de descubrir historias para contar debido a sus años de oficio. Sin embargo, Lía Masjoan admite que "a esos periodistas a veces les cuesta más llegar a las audiencias jóvenes, a quienes tienen entre 18 y 30 años, que están en otras plataformas y que consumen noticias de un modo distinto, en otros formatos más audiovisuales y gráficos, según lo que circula en las redes".

De la Universidad a la redacción

Gonzalo ingresó como pasante en el sector de la redacción web del diario, y cuando el equipo de redes comenzó a darle más forma a Instagram y TikTok se incorporó en este espacio joven. "Es una experiencia muy grande, porque es un medio con mucha trayectoria, que me da la oportunidad de abarcar diferentes aristas y esto me parece muy importante. Es algo novedoso y en la ciudad no hay tanto periodismo con este formato. Creo que es el futuro de los medios de comunicación, y si bien, recién arranca, nos gustaría explotarlo más y seguir creciendo", subrayó.

En tanto, Pilar, alumna de 4º año de Ciencias de la Comunicación, se mostró profundamente agradecida y entusiasmada con esta oportunidad que le abrió la Universidad. "Me están dando la oportunidad de cerrar mi ciclo de estudiante en uno de los diarios más importantes de la ciudad; me están formando para lo que voy a ser el día de mañana. Nos ayudan a abrir nuestro futuro como comunicadores".

"En este momento, la mitad del equipo Osea está integrado por alumnos y ex alumnos de la carrera de Comunicación de la Católica, incluso yo estudié ahí y soy profesora en primer año. Las distintas miradas que traen todos ellos y los demás chicos enriquecen las producciones, la elección de los temas y de las fuentes, que siempre buscan ser una contribución para las generaciones más jóvenes", expresó la creadora del espacio joven de El Litoral.

