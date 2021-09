https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Línea de cuatro atrás y tres modificaciones entre los once...

¿Se vienen cambios de nombres y esquema para ir a Arsenal?

Mura, Bianchi y Ferreira podrían ingresar en la formación titular de Domínguez. Colón hace cuatro partidos que no gana y Arsenal lleva siete sin conocer la victoria.

Si bien nada está confirmado y todavía resta el entrenamiento de este lunes por la mañana antes del viaje a Buenos Aires, habría cambios de nombres y esquema en Colón para jugar este martes ante Arsenal con el objetivo de volver a la victoria, resultado que no logra desde hace cuatro fechas. Está en condiciones de regresar Facundo Mura y aquí se plantea una incógnita teniendo en cuenta el buen rendimiento que tuvo Eric Meza en el partido ante Newell's. Lo que está claro es que por la expulsión de Goltz (una fecha le dio el Tribunal de Disciplina), el equipo retornará a la línea de cuatro. En defensa, el de Mura por Meza, si se da, no sería el único cambio ya que tendría chances Bruno Bianchi de ingresar en lugar de Facundo Garcés. Este cambio podría resultar sorpresivo, si se da, teniendo en cuenta que Garcés no ha jugado malos partidos más allá de que su nivel no es el mismo que el que tuvo en el torneo anterior, donde terminó siendo uno de los mejores jugadores del equipo en el aspecto defensivo. Además, se daría también la posibilidad de que aparezca Cristian Ferreira en el equipo titular, formando parte del mediocampo junto con Bernardi, Aliendro y Lértora, que tienen un lugar asegurado. Si esto se confirma, el que mantendría su lugar entre los 11 sería Nicolás Leguizamón, el voluntarioso delantero que no tuvo una buena actuación ante la Lepra, pero produjo una jugada en la que asistió notablemente a Bernardi, en el segundo tiempo y cuando el partido estaba todavía 1 a 0 a favor del equipo de Gamboa. Leonardo Burián; Facundo Mura o Eric Meza, Bruno Bianchi o Facundo Garcés, Rafael Delgado y Gonzalo Piovi; Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Cristian Ferreira; Nicolás Leguizamón y Facundo Farías, podría ser la base titular para jugar el encuentro ante Arsenal. Colón no gana desde el partido con Gimnasia, por lo que acumula cuatro partidos en los que perdió los dos de visitante y empató los dos de local, ante Sarmiento y Newell's. Esto le hizo perder posiciones en la tabla de este torneo de la Liga Profesional. De todos modos, el presente sabalero no es tan negativo como el de Arsenal, que hace siete partidos que no gana y no pudo convertir goles en los últimos cuatro partidos, desde que Israel Damonte se hizo cargo del equipo. A propósito de Damonte, en sus tiempos de jugador estuvo muy cerca de venir a Colón. Fue cuando al equipo lo entrenaba Pablo Lavallén. Todos los jugadores, a excepción de Mauro Formica, que se recupera de un desgarro y Paolo Goltz, suspendido por una fecha, están a disposición de Eduardo Domínguez para este encuentro. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

