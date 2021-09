Carrera accidentada y triunfo de Ricciardo en la Fórmula Uno

El australiano Daniel Ricciardo (McLaren) aprovechó el incidente que envolvió a los máximos candidatos a la victoria y regresó al triunfo en la Fórmula 1, al adjudicarse el Gran Premio de Italia, desarrollado en el tradicional autódromo de Monza y correspondiente a la decimocuarta fecha del Mundial de Conductores.



El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Mercedes) protagonizaron un entrevero en la curva número 1 del circuito en el giro 26, que determinó que ambos pilotos quedaran fuera de carrera.



El piloto oriundo de Perth, de 32 años, recorrió las 53 vueltas al trazado italiano en 1h. 21m. 54s. 365/1000 para capturar la octava victoria de su trayectoria en la máxima categoría automovilística.

This is why we do it. Incredible scenes on the podium! 🏆🍾#ItalianGP 🇮🇹pic.twitter.com/9LN9kmLptb