Votaron Federico Angelini y Amalia Granata en Rosario

“Basamos nuestra campaña en propuestas y acciones; no en agresiones”

Los precandidatos a senadores por la Lista “Santa Fe Nos Une” (Juntos por el Cambio), Federico Angelini y Amalia Granata, votaron esta mañana en la ciudad de Rosario. El actual vicepresidente del PRO lo hizo sobre las 12.30 hs. en la Mesa 3837 de la Escuela N°430 “D. F. Sarmiento”, mientras que su compañera de fórmula votó en la Mesa 4415 de la Facultad de Medicina, sobre las 10 hs.

“Estoy convencido de que las elecciones son la mejor herramienta democrática que tenemos para manifestar nuestros enojos, broncas o apoyos; por eso, y a pesar de algunas demoras que hay, quiero invitar a todos los santafesinos a que hoy ejerzan su poder de voto”, afirmó Angelini, expresando “un especial agradecimiento al trabajo de todos los fiscales, que cumplen un rol fundamental en el proceso electoral, que esperamos se dé en absoluta paz y con total transparencia”.



“De esta campaña me queda la alegría de haber tenido un gran reconocimiento de la gente por haber estado permanentemente recorriendo la provincia y no solamente estos dos meses”, aseveró y agregó: “Nosotros basamos nuestra campaña en propuestas y acciones que ya veníamos impulsando, nunca agredimos a nadie porque no creemos que ése sea el camino ni los valores que representa Juntos por el Cambio”.



En tanto, Granata remarcó la importancia de dirigirse a las urnas y subrayó que “cada uno hoy tiene en sus manos una relevante misión, que es decidir quién puede llegar a ser el o la representante de cada partido en el Congreso de la Nación”. A su vez, destacó que “las medidas sanitarias en las mesas están garantizadas para que se pueda votar con tranquilidad”.



“Aunque trataron de atemorizar a algunos para que no vayan a votar y algunas mesas abrieron tarde, la gente vino a votar con todos los protocolos y a dar su apoyo a la democracia. Es un día muy importante para el país”, remarcó y resaltó la relevancia de estas PASO para elegir entre varias opciones en las diferentes categorías que compiten.

