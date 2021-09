Las Paso cambian jefaturas en oficialismo y oposición

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los números de la provincia de Santa Fe contribuyen a la tendencia nacional de triunfos opositores, por una diferencia aplastante. Comienza la campaña para el 14 de noviembre con nuevas conducciones.

La diferencia entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos se cuenta por miles de boletas, en las categorías de precandidatos a senadores y diputados nacionales. En ambas hubo disputas electorales atractivas, pero cualquier lectura sobre los resultados de la elección nacional que define qué boletas sábana estarán en el cuarto obscuro del 14 de noviembre no podrá prescindir de ese dato: la alianza opositora contó 166 mil votos más que el peronismo santafesino.

El otro punto saliente es que en el peronismo ha ganado por una diferencia que no admite discusiones la jefatura política de Omar Perotti. Y por tratarse de una elección interna abierta el gobernador bien puede decir que se trata de un respaldo a su gestión. Su foto, su nombre y su apellido jugaron los dos años restantes de su gobierno a la candidatura a senadores nacionales de Marcelo Lewandowski y de María de los Ángeles Sacnun, con el apoyo de la Casa Rosada y de Cristina Fernández de Kirchner. Ganó en la difícil jugada de una candidatura testimonial, pero será el jefe de campaña del Frente de Todos que arrancará muy atrás de un nuevo Cambiemos, el que tiene ahora el dominio de los dirigentes radicales de la provincia.

Las visitas recientes del ex presidente Mauricio Macri, de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y de la ex diputada nacional Elisa Carrió no alcanzaron para las listas que tenían más proximidad con el gobierno nacional anterior, o acaso las terminaron de definir. Las nóminas encabezada por Federico Angelini y Amalia Granata en un caso, y por José Corral y Roy López Molina en el otro, quedaron muy lejos de quienes al cierre del escrutinio provisorio disputaban el binomio que será candidato al Senado de la Nación por la fuerza que hasta aquí tiene más votos.

En una disputa en la que predominan los radicales, lleva una ventaja contundente la dupla de la periodista de la TV porteña Carolina Losada (oriunda de Rosario) que presentó su candidatura junto al presidente del radicalismo nacional, Alberto Cornejo y del dirigente norteño de la UCR Dionisio Scarpín, el intendente de Avellaneda que fue la cara más visible de las movilizaciones en rechazo a una expropiación de Vicentín por una parte; y por otra, la de los radicales Maximiliano Pullaro y Carolina Piedrabuena. Él fue el ministro de Seguridad del último gobierno del Frente Progresista junto al ex gobernador fallecido Miguel Lifschitz (su muerte ha dejado un vacío en el progresismo), y ella hasta poco tiempo atrás era la secretaria de Hacienda del intendente de Santa Fe, Emilio Jatón.

Al dúo Losada-Scarpin se le suma el ex intendente de Santa Fe, Mario Barletta, que sin dudas será candidato a diputado nacional (en primero o en segundo lugar, lo dirán las próximas horas) y es uno de los grandes ganadores de la jornada.

En cambio, al de Pullaro-Piedrabuena, lo sustenta en el interior provincial el jefe del interbloque de senadores provinciales de la UCR, Felipe Michlig, que fue como precandidato suplente a la Cámara alta del Congreso. En Diputados en esa boleta hay más colores y se destaca el de Gabriel Chumpitaz del Pro, seguido por los radicales Victoria Tejeda (ex candidata a vicegobernadora junto a Antonio Bonfatti) y el senador por San Justo, Rodrigo Borla.

Los más y los menos

Una lectura de nombres que encabezan listas, sin considerar resultados en las internas del oficialismo y la oposición, y mezclando a quienes fueron precandidatos para las dos Cámaras del Congreso pone sin dudas al senador por Rosario Marcelo Lewandowski (con el apoyo de Perotti, de la Casa Gris y de la vicepresidenta Cristina Kirchner) primero (326 mi votos), seguido por el primer candidato a diputado nacional de esa boleta, el senador nacional Roberto Mirabella (318 mil votos). Los siguen quienes ganaron en Juntos por el Cambio: Carolina Losada (201 mil votos) y Mario Barletta (198 mil), y sus mejores competidores en esa interna opositora: Maximiliano Pullaro (187 mil ) y Gabriel Chumpitaz (180 mil).

Un escalón más abajo aparecen Agustín Rossi (161 mil), Federico Angelini (159 mil), y Luciano Laspina (157 mil ). Con más de cien mil votos Clara García, Mónica Fein, Roy López Molina y José Corral.

Es positivo que cada uno de los nombrados supere a los votos en blanco (78.332). En cuanto al enorme número de votos nulos (94.202 ) los motivos habilitan dudas y especulaciones: desde el enojo de los votantes que desearon anular su sufragio, hasta su incapacidad para emitir un voto válido. Pasada la una de la madrugada del 13 de septiembre, si se los suma, la cifra da escalofríos: 172.534.