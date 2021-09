Galdeano llamó a abrir el "núcleo duro y ortodoxo" de Juntos por el Cambio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El artífice de la candidatura de Carolina Losada, vencedora en la interna, advirtió que hasta aquí, muchas de las decisiones del espacio "se centralizaban en Buenos Aires". Por eso, llamó a relanzar el frente y hacerlo más plural. "Macri sigue siendo un actor importante, pero no puede ser un nene caprichoso", planteó.

Los resultados en Santa Fe de la elección interna en Juntos por el Cambio disparan una discusión sobre los liderazgos en ese espacio. Las dos listas más votadas para definir los candidatos a diputados y senadores nacionales provienen de sectores no ortodoxos de la coalición. Carolina Losada debuta en política de la mano de Julián Galdeano. El legislador proviene de Mar, un sector de la UCR, que en 2018 rompió con el Frente Progresista (FP)para sumarse a JxC. Maximiliano Pullaro es líder de otro sector interno radical – Neo-; también integraba el FP pero dio el paso en esta contienda. En el tercer y cuarto lugar quedaron Federico Angelini y José Corral, respectivamente. Angelini pertenece al PRO, en tanto que el ex intendente de la ciudad fue uno de los primeros radicales de Santa Fe en sumarse a Cambiemos. El resultado electoral termina forzando una discusión puertas adentro; pone en crisis referencias actuales y plantea el desafío de construir un frente más "abierto y plural". Así lo manifestó Galdeano en diálogo con El Litoral.

- Cómo se reconfigura en la provincia el frente Juntos por el Cambio con nuevos liderazgos?

- Hay una cuestión que no es menor; JxC tiene todavía que obtener la mayoría de edad en Santa Fe porque fue una coalición que nunca se terminó de conformar como corresponde. Desde el momento que había sectores del radicalismo que participaban del Frente Progresista, que la decisión orgánica de la UCR en buena parte del proceso desde la fundación de Cambiemos no fue acompañar mayoritariamente esta coalición, todo estaba discutido. Y también con un detalle no menor; muchas decisiones se centralizaban en el poder de algunos liderazgos de la fuerza desde Buenos Aires. Macri como presidente de la Nación, o Marco Peña como Jefe de Gabinete incidieron muchísimo en la conformación de las listas en la génesis de Cambiemos en 2017 y 2019 y obviamente que ahora todos tenemos que ponernos los pantalones largos para construir desde abajo una coalición distinta que es la verdadera manera para que desde Santa Fe colaboremos con el proceso que JxC quiere materializar a nivel nacional. No alcanza con hacer una buena elección con el sello y meter varios diputados; sirve que tengamos verdadero volumen de fuego con capacidad de tener una alternativa en la provincia y en cada una de las ciudades de Santa Fe.

- ¿Qué lectura hace de que hayan quedado relegados, justamente, los candidatos de uno de los partidos fundantes, como es el Pro?

- Creo que dogmatizaron mucho la discusión interna; se concentraron en el núcleo duro y concentrarse solamente en un grupo muy ortodoxo nos puede permitir hacer una buena elección interna pero nos quita competitividad hacia afuera. Si hay algo por lo que en 2019 Macri no ganó la elección es porque se cerró mucho, y gran parte de la sociedad que quiere un cambio, pretende que la coalición se amplíe, sea más plural y más abierta. La elección de Carolina, la propia elección de Pullaro y la más floja aun con mayor inversión presupuestaria de quienes tenían más historia en el Pro demuestra eso; hay muchos sectores de la sociedad que no quieren al kirchnerismo pero tampoco se contenta con que le cuenten un relato que después en la realidad no se materializa en la solución de los problemas.

- ¿Entra en crisis el liderazago de Macri?

- Creo que Macri sigue siendo un actor importante pero también hay otros y tiene que entenderlo; no puede ser un nene caprichoso cuando plantea las cosas y pretende que todo el mundo construya solamente sobre la base de su opinión. Esto tiene que ser un espacio más colectivo. Miremos lo que pasó en el PRO; el radicalismo siempre fue un partido que se dividió a la hora de las elecciones y presentó varias opciones, pero el PRO era más vertical. ¿Y cómo el PRO se fragmentó tanto en este proceso? Porque no hubo un liderazgo que contenga. Hubo muchos dirigentes valiosos del Pro que ni siquiera participaron de ninguna lista; Vucasovich, Nicotra, Mastrocola, Raúl (Oreja) Fernández, Del Sel… No estuvieron. Ahora nosotros vamos a convocar a todos sin caballo del comisario y a construir de cero una verdadera coalición. Acá no hay ganadores ni perdedores; nuestra idea es hacer una convocatoria amplia. La idea es buscar a todos, incluso a los referentes del Pro que aspiramos a que hagan su aporte.

- ¿Cuánto incidió en la elección de JxC que se sumase un sector de la UCR que estaba en el Frente Progresista?

- Todo suma, sobre todo cuando hay aportes que uno no los tiene en el activo; son valiosos. Pero también eso ordenó el radicalismo en una sola línea, más allá de que todavía hay algunos que queden por fuera pero son muy minoritarios.

- ¿Qué se viene en JxC en los próximos días? ¿Una foto conjunta de todos los sectores?

- Aspiramos a un relanzamiento de JxC en Santa Fe, con el apoyo de todas las fuerzas a nivel nacional y un diálogo de recomposición y armado de una agenda común con todos los que fueron candidatos porque si hay algo que destacamos es que el volumen de votos que tiene JxC en Santa Fe tiene el mérito de cada lista, no sólo de Carolina Losada. Y los felicitamos a todos y les reconocemos el esfuerzo.

- De cara al 2023 y con esta suerte de apertura que busca en este espacio, ¿es más factible imaginar en la provincia un frente único opositor que incluya hasta al socialismo?

- Es una discusión que hay que empezar a dar, incluso desde las provincias hacia la Nación. Qué coalición queremos construir en 2023 para enfrentar al kirchnerismo y sus variantes y con qué actores. Creo que es saludable lo que pasó en Buenos Aires con Margarita Stolbizer, Manes, Santilli, Monzó… Ésa es una visión de amplitud que hay que llevarla adelante en el resto de las provincias, sea con el socialismo o con otros partidos.