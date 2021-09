Piedrabuena, el candidato que alzó su voz y retumbó en los barrios populosos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Conozco las necesidades de los barrios", afirmó el cantante de cumbia que sorprendió en las PASO rumbo al Concejo. El referente de Unión Federal logró 12.562 votos y conquistó Las Flores, la seccional más numerosa de la cuidad.

Juan José Piedrabuena fue la gran sorpresa de estas elecciones Primarias en la ciudad de Santa Fe. Con su lista única de Unión Federal alcanzó los 12.562 sufragios y así entró derecho a las elecciones Generales de noviembre.

Juan José Piedrabuena fue la gran sorpresa de estas elecciones Primarias en la ciudad de Santa Fe. Con su lista única de Unión Federal alcanzó los 12.562 sufragios y así entró derecho a las elecciones Generales de noviembre.

"No esperaba tantos votos. Creo que caminar en los barrios, golpear la puerta de cada uno de los vecinos, eso ayudó un montón. La idea es seguir golpeando puertas y acompañar a los vecinos en sus necesidades e inquietudes", destacó Piedrabuena, en la conferencia que brindó este martes al mediodía en un local gastronómico ubicado en San Martín y Bulevar Pellegrini.

El cantante de cumbia, hincha de Colón y querido en el ambiente musical de la ciudad, este año amplió sus horizontes hacia el escenario político y buscará su banca en el Concejo Deliberante. El domingo tuvo una gran jornada en las urnas y su lista conquistó cuatro seccionales, entre ellas la Seccional 10° (Las Flores), la más populosa y la más codiciada por los candidatos de la ciudad.

Foto: Guillermo Di Salvatore

Al analizar las carencias que más nota en los sectores más desprotegidos de la capital provincial, el artista sostuvo: "Si antes estábamos mal, hoy estamos peor. Hay barrios que están armados en pleno basural y esas cosas estaría bueno que se vean y que se pueda ayudar a esa gente para que puedan vivir mejor", remarcó el referente del frente Unión Federal, quien se crió en Villa Centenario y tuvo una infancia difícil tras el fallecimiento de su mamá y lamentar un grave accidente de su padre, que lo dejó sin visión.

"He pasado muchísimas cosas malas en mi vida y que después de tantos años el ´Barba` (Dios) me esté bendiciendo con la música y ayudar a la gente desde la política, me pone inmensamente feliz", valoró Piedrabuena.

Resonó en los barrios populares

"Conozco las necesidades de los barrios", afirmó Piedrabuena. Ese mensaje llegó a los vecinos que viven en sectores vulnerables de la ciudad, muchas veces olvidados. Además de ganar en Las Flores, donde obtuvo 3.476 votos; el artista fue el más votado en Centenario (Subcomisaría 1ra) con 821 sufragios; en El Piquete Las Flores (Subcomisaría 3ra), 1.959 votos; y en Alto Verde, donde lo acompañaron con su voto 390 vecinos.

Entre estos cuatro sectores de la ciudad el referente de Unión Federal para el Concejo, sumó 6.646 votos, es decir más de la mitad que todo lo que sumó entre las 18 seccionales.

Expectativas de cara a noviembre

Su intención para llegar al electorado en las elecciones que definirán su futuro en la política es, "demostrar con hechos y no con palabras. La gente está decepcionada de los políticos, por el simple hecho de que prometen muchísimas cosas y después no se cumplen. Mi idea es estar los cuatro años (lo que duraría su banca en el Concejo) acompañando a los vecinos en cada barrio".

Una de las propuestas de Piedrabuena es poder generar oportunidades vinculadas al deporte en los barrios marginales, "para poder sacar a los chicos de la calle", mencionó y agregó que los vecinos piden "mejoras de calles, desagües, iluminación, seguridad y por sobre todas las cosas, salud".

Al son de la cumbia santafesina Juanjo Piedrabuena fue la cuarta fuerza más elegida de la ciudad, detrás de los partidos tradiciones. Ahora, en la recta final que lo separa del recinto municipal, el candidato busca afianzar su confianza en los vecinos.

"Voy por fuera de todos los partidos y volveré a caminar los barrios y acompañar a los vecinos para que puedan vivir dignamente", y admitió que de llegar a ser concejal continuará con la música, ya que "el Concejo es durante la semana y puedo seguir cantando los fines de semana. Tengo casi 20 familias que dependen del trabajo que hago con la música, así que hasta ahora no me perjudica en nada".