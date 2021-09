Losada: "Ahora tenemos que estar todos juntos contra el kirchnerismo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Encabezó la lista de Juntos por el Cambio más votada en la provincia y será candidata a senadora nacional. La periodista rosarina confía en que "va a haber foto" de todos los precandidatos y no cree que el gobierno haya entendido el mensaje de las urnas.

"Perdoná si hablo muy rápido, es que vengo acelerada con todas las notas que estoy haciendo", se disculpó entre risas. Y es que Carolina Losada, ganadora de la interna para senador nacional por Santa Fe de Juntos por el Cambio, la fuerza más votada en las Paso del domingo, llevó adelante en lo que va de la semana una ajetreada agenda de entrevistas periodísticas, que pasó de los medios provinciales y continuó por los porteños. Y en ese marco dialogó con El Litoral.

"Me siento feliz, orgullosa del equipo que tenemos; porque hubo mucha gente trabajando. Nuestra lista (con Dionisio Scarpin como compañero de binomio y Mario Barletta al frente de la nómina de diputados) era la única que no tenía referentes nacionales, que era realmente de santafesinos para los santafesinos. Naturalmente que el día después no hay ningún tipo de problema en recibir a todos los referentes nacionales, como lo estamos haciendo. Lo principal de todo esto es que ya hemos convocado a todas las fuerzas de Juntos por el Cambio a que trabajemos todos juntos.

- ¿Eso es posible?

- Estoy convenicda de que cada una de las listas tiene gente valiosa, con muchas ideas y cosas para aportar. Por lo tanto tenemos que estar todos juntos; el verdadero adversario es el kirchnerismo y es el populismo, y tenemos que terminar con eso, que es el verdadero flagelo que sufre nuestro país. Es el que nos empobrece, el que no respeta las instituciones, el que nos cierra como país, y nos hace darle la espalda al mundo, el que nos emparenta con las autocracias, el que tiene la doble vara constante. Eso es lo que tenemos que enfrentar, y lo tenemos que hacer todos juntos. Porque además, ése es el pedido de la gente. En las recorridas que hicimos por la provincia, en todas las localidades, lo que nos decía la gente era eso: "Tienen que estar juntos, no se peleen entre ustedes". Y la verdad es que yo no me peleé con nadie a título personal, aunque sí dije algunas cosas porque, como periodista que soy, estoy acostumbrada a decir la verdad (en referencia a que si Federico Angelini asumía como senador iba a ser reemplazado en su banca de diputado por una aliada del gobierno). Pero bueno, hoy ese peligro ya no corre, y estoy dispuesta a que trabajemos todos juntos.

Contactos

- ¿Va a haber foto de unidad?

- Seguramente sí. Yo esta semana tengo una agenda muy cargada de medios, la prioridad fue salir en los medios de Santa Fe, ahora voy a estar también en los de Buenos Aires (sobre todo en el canal América, que es donde yo trabajé durante 17 años, al que le debo mi agradecimiento y al cual amo), y con mis colegas, que me respetaron mucho en esta primera fase de campaña. Pero el fin de semana, o a principios de la semana próxima ya voy a estar en Rosario.

- ¿Hubo contactos con referentes provinciales y nacionales después de las elecciones?

- Sí, con todos. El primero con quien hablé fue José Corral, que se puso a total disposición. Después con Federico Angelini. Gente de nuestro espacio habló con Gabriel Chumpitaz, de la lista de Maxi Pullaro (que discute el resultado ante la Justicia Electoral). A nivel nacional, Martín Lousteau me llamó para felicitarme esa misma noche. Después me llamó Patricia Bullrich, tuve una charla muy linda con ella. Me escribió Mauricio Macri, me llamó Horacio Rodríguez Larreta y en estos días me voy a reunir con él, Mario Negri, Alfredo Cornejo fue uno de los primeros, María Eugenia Vidal también…

- ¿Tu candidatura potencia el rol del radicalismo en particular dentro de la coalición?

- No, yo creo que todos somos parte de Juntos por el Cambio. No creo que la gente esté tan pendiente de a qué partido pertenecemos. La gente quiere nos juntemos los que estamos en contra del populismo, y a favor de la democracia, de la república. Y Juntos por el Cambio va por ese lado. Representa a la Coalición Cívica, al radicalismo, al PRO, que no somos tan distintos. En nuestra lista en particular hay radicales, gente del PRO y yo que vengo del periodismo. Aparte, era la única lista encabezada por una mujer, y fue la que ganó.

Mensajes

- Te hago otra pregunta, apelando un poco también a tu condición de periodista, de la que por ahí no es tan fácil desprenderse…

- (interrumpe) No, y yo no quiero desprenderme tampoco. Porque bueno, como se dijo siempre, lo que buscamos los periodistas es la verdad, contrastar los datos con la realidad, ir de frente...Y yo no quiero perder eso, porque además tiene que ver con lo que soy. Y creo que ése es el máximo capital; de un periodista y de cualquier persona.

- Bien. Entonces, desde esa vereda, ¿cómo pensás que se va a tomar en el gobierno este mensaje de las urnas? ¿Se a a entender como tal, de que hay que cambiar algo?

- No. Lo que van a hacer es darle a la maquinita, que lo único que hace es generar inflación; que es el peor flagelo, especialmente para la gente más pobre. De la fiesta de Olivos pasan a la fiesta de la maquinita, que le vienen duro y van a seguir con eso, con un fin puramente electoral y que terminamos pagando todos, pero especialmente los más pobres. La gente que ya hoy no llega a fin de mes, y que cuando le den un aumento le va a alcanzar para menos que el mes pasado. No creo que el gobierno haya entendido el mensaje de las urnas. Creo que nunca lo entendieron. Si te ponés a pensar en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cada vez que la gente salía a reclamar, a hacer cacerolazos, en lugar de escuchar el reclamo, lo que hacía era redoblar la apuesta y decir que iban a profundizar el modelo. Es difícil encontrar algo menos democrático que no escuchar lo que reclama el pueblo, que es al que uno tiene que representar. Si los gobernantes no nos representan, estamos en el horno. Y cuánto más se les marque la cancha, más libre va a ser el pueblo; que el gobernante no pueda hacer lo que quiera. Y si se mantiene esta tendencia de votos, o incluso se profundiza, el Congreso va a ser muy distinto, donde Cristina Fernández ya no va a tener la posibilidad de bajar un mensaje como si fuera una escribanía. Va a tener que sentarse a negociar. Me parece que la que tiene que estar preocupada hoy por cómo lo va a hacer, es ella. Porque no sabe hacerlo. Ella sabe solamente dar órdenes, de manera vertical. Y nosotros somos lo contrario.