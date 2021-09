https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 17.09.2021 - Última actualización - 13:06

13:03

Enfocado en Central Córdoba de Santiago del Estero

Goltz con Delgado en la cueva y todo igual de mitad para arriba

No es Eduardo Domínguez un entrenador de "tocar demasiado" el once titular de un partido al otro. La baja de Piovi, la vuelta de Paolo y Meza-Mura por los costados. El mismo doble "5", los otros dos volantes y continuidad para los puntas.

Otra vez adentro. Paolo Duval Goltz, expulsado ante Newell´s, cumplió sin jugar en el Viaducto contra Arsenal de Sarandí y ahora vuelve el domingo frente a los santiagueños en el Cementerio de los Elefantes. Crédito: Mauricio Garín



Otra vez adentro. Paolo Duval Goltz, expulsado ante Newell´s, cumplió sin jugar en el Viaducto contra Arsenal de Sarandí y ahora vuelve el domingo frente a los santiagueños en el Cementerio de los Elefantes. Crédito: Mauricio Garín

El Litoral en en

Enfocado en Central Córdoba de Santiago del Estero Goltz con Delgado en la cueva y todo igual de mitad para arriba No es Eduardo Domínguez un entrenador de "tocar demasiado" el once titular de un partido al otro. La baja de Piovi, la vuelta de Paolo y Meza-Mura por los costados. El mismo doble "5", los otros dos volantes y continuidad para los puntas. No es Eduardo Domínguez un entrenador de "tocar demasiado" el once titular de un partido al otro. La baja de Piovi, la vuelta de Paolo y Meza-Mura por los costados. El mismo doble "5", los otros dos volantes y continuidad para los puntas.

Eduardo Domínguez (que condujo el entrenamiento sabalero a pesar del cuadro de faringitis que está superando) tocaría "lo justo y necesario", después del insulso empate ante Arsenal en Sarandí y antes de recibir este domingo, a las 15.45, a Central Córdoba de Santiago del Estero en el muy mejorado césped del Cementerio de los Elefantes. Con la baja confirmada de Gonzalo Piovi (pidió el cambio en el Viaducto después de la jugada del penal), en principio Mura y Meza marcarían los laterales, con la vuelta de Goltz a la cueva al lado de Delgado. Si bien nunca se oficializa, los rumores indican que en la defensa empiezan y terminan las modificaciones. De mitad para arriba, el "Barba" le renueva a "todos" el voto de confianza. Es decir, el mismo doble "5" histórico del equipo campeón (Aliendro-Lértora) por adentro, los dos todo-campistas para crear y/o romper líneas (el capitán Bernardi y Alexis Castro) más los dos puntas del otro día: Nicolás Leguizamón junto a Facundo Farías. Bajo ese mote de entrenador "jugadorista", el "Barba" le da la confianza a algunos jugadores de bajo rendimiento. Para muchos, posiblemente, el último ticket a la titularidad. Pasando en limpio: Leo Burián; Facundo Mura, Rafael Delgado, Paolo Duval Goltz y Eric Meza; Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Alexis Castro; Nicolás Leguizamón y Facundo Farías sería el once del campeón para buscar la vuelta a la victoria (cinco jornadas sin alegrías) en el Cementerio de los Elefantes este domingo desde las 15.45. El dibujo táctico, sin dudas, será un 4-4-2 bien elástico y definido. En un momento de crisis en juego más resultados, el entrenador es coherente entre lo que dijo en Sarandí y lo que hará con el once titular ante los santiagueños del "Huevo" Sergio Rondina. Más allá de lo que pudo ajustar con el trabajo de la semana, post Arsenal, sin dudas que el "Barba" depende de la mejoría individual de varios de sus jugadores campeones en el Bicentenario de San Juan. Enfrente un rival "motivado": se fue el "Sapito" Coleoni, llegó el "Huevo" Sergio Rondina en su lugar y el Ferroviario ganó después de siete fechas un partido especial frente a los tucumanos con dos goles de Melano (que no los gritó). Sin dudas, será, desde lo táctico, una batalla los 90 minutos de este domingo en La Catedral del Sur en Santa Fe. En las últimas cinco fechas, donde Colon pescó apenas 3 puntos de 15, cobró certeza una frase: "Ya no depende del rival de turno, sino de lo que proponga el propio campeón". Puede ser un momento de quiebre en el campeonato, porque se empiezan a "cortar" tres o cuatro equipos en la parte alta de la tabla. Si la idea es "pelear" arriba, Colón deberá ganar y volver a sumar de a tres. No le queda otra al "Barba" y sus players.

El Litoral en en

Temas: