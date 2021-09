Confirmaron cambios en el Gabinete de Alberto Fernández: los nombres

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 17.09.2021 - Última actualización - 23:45

22:28

Lo hizo este viernes a última hora, luego de una jornada de diversas conversaciones. Cafiero, Guzmán y De Pedro continúan en el equipo.

No hubo preámbulos. Apenas Alberto Fernández subió a su auto en la explanada de la Casa de Gobierno, las autoridades de comunicación presidencial se dirigieron a la sala de periodistas acreditados para anunciar lo que se estimaba para el lunes: el primer mandatario ya había definido quiénes lo rodearán de aquí en más y luego de los escándalos disparados a partir de la derrota electoral en las PASO.

“Les queremos informar que el presidente confirmó esta noche los nuevos integrantes del gabinete nacional”, comenzó a vociferar el encargado de dar a conocer los cambios ante la mirada perpleja de los colegas que buscaban lo primero que tenían a mano para tomar nota de lo que se esperó toda la semana. En esa línea, el actual gobernador de Tucumán – Juan Manzur – será el nuevo Jefe de Gabinete de Ministros. De esta manera, se dio respuesta favorable a lo recomendado por la Vicepresidente para ese puesto a través de la durísima carta publicada el jueves. Al mencionarlo, cualquiera interpreta que Santiago Cafiero sería desplazado pero finalmente será el nuevo Ministro de Relaciones de Exteriores y Culto, quedando afuera el todavía canciller Felipe Solá.

En la semana había sorprendido la llegada de Aníbal Fernández a la Casa Rosada en medio de la ola de renuncias. “Hablamos de política, no me ofreció nada” había dicho el ex jefe de gabinete al salir. El lunes a las 16 Hs. asumirá, con el resto de los citados en esta nota, al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación en lugar de Sabina Frederic. Ésta fue de las primeras integrantes del gabinete original que apoyó públicamente la gestión nacional a través de Twitter, pero es evidente que sus cruces con Sergio Berni – el par bonaerense – y algunas frases y acciones desafortunadas en estos dos años tuvieron más peso en esta coyuntura.

Cercano a Néstor Kirchner, de quien fuera Ministro de Educación, ex legislador y actualmente Secretario de Malvinas en Cancillería, Daniel Filmus será ahora Ministro de Ciencia y Tecnología en lugar del ex presidente del CONICET Carlos Salvarezza.

Julián Domínguez, quien fuera el último presidente de la Cámara de Diputados de la Nación con Cristina Fernández a cargo de la administración pública nacional, volverá a ser Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, como lo fue entre 2009 y 2011 también en esa gestión de gobierno. No es menor que Domínguez ya había sido uno de los tanteados para ocupar otros cargos ministeriales tiempo atrás.

Tras un desempeño totalmente opacado por la pandemia, Nicolás Trotta no seguirá a cargo de Educación. En su lugar llega Jaime Perzyck, quien hasta ahora es el Secretario de Políticas Universitarias de la Nación de ese Ministerio (Lo que se traduce en viceministro). Aquí el dato es su origen: Hurlingham. El mismo partido de donde proviene “Juanchi” Zabaleta, otro funcionario que llegó al poder tras la salida de Daniel Arroyo en Desarrollo Social.

Finalmente, tras la renuncia “indeclinable” de Juan Biondi – el vocero presidencial señalado de “operador” por CFK – asumirá Juan Ross.

Así las cosas, los principales cuestionados en esta semana mantendrán un lugar en el gabinete nacional: Cafiero se muda; Martín Guzmán seguirá al frente de la cuestión económica y Eduardo “Wado” De Pedro seguirá en el Ministerio del Interior. Pueden estos hechos interpretarse como el triunfo “albertista”, mientras que las anteriores designaciones como la demostración de fuerza del “cristinismo”: todos los mencionados tienen fuertes antecedentes a las gestiones de Cristina Fernández o una relación públicamente conocida como positiva entre ellos. Restará saber si estos nombramientos marcan el punto final al conflicto entre los dos principales sectores del gobierno y cómo se reanudarán los vínculos entre el presidente y la vicepresidente de la República Argentina después de una semana sin pausas.