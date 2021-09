El aluvión de votos del norte, clave para el triunfo de Losada - Scarpin

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La fórmula de Cambiemos con Ganas se impuso en la interna de Juntos por el Cambio. El factor que inclinó la balanza fue el abultado caudal de votos obtenidos en los departamentos norteños. En General Obligado, la nómina cosechó el 72% de los votos válidos emitidos dentro de la primaria opositora.

Gustavo Capeletti

Finalmente, la elección primaria en Juntos por el Cambio se definió tal y cual lo habían imaginado los estrategas del espacio: la paridad en toda la provincia entre las diversas listas iba a ser superada por los votos que el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin, pudiera atraer hacia la dupla que conformaba con la periodista Carolina Losada para la categoría senadores nacionales.

El vaticinio se cumplió más que al pie de la letra. La elección que venía reñida, se terminó de definir bien entrada la noche, cuando la carga de los telegramas de la región norte otorgó el plus necesario para Cambiemos con Ganas superara por más de 2 puntos porcentuales a su inmediato perseguidor.

Con la atracción y gravitación indudable de Scarpin, la lista obtuvo el 71,47 por ciento de los votos de la interna de JxC en General Obligado, el 46,77 por ciento en Vera, el 36,83 en 9 de Julio, el 44,23 por ciento en San Javier. En suma, 50 mil votos claves que fueron la llave de la victoria sobre la Lista Evolución, que a nivel provincial se ubicó segunda tras ser aventajada por Cambiemos con Ganas por algo más de 13 mil sufragios.

A su vez, la coalición superó en el conteo general al Frente de Todos por más de 10 puntos porcentuales. Al respecto, Dionisio Scarpin, hoy ya candidato a senador nacional de Juntos, analizó que "estaba dentro de lo previsto, en realidad se pensaba entre un 35 y un 40 por ciento", e indicó que "el gran desafío es juntar las partes y poder llegar con ese porcentaje a noviembre". "Ahora comienza una campaña que es totalmente diferente", aseguró.

El dirigente de extracción radical, puso de relieve además que "también fue importante los votos que Mario Barletta logró en La Capital y los departamentos del centro provincial", al tiempo que agradeció a "todos los que apoyaron esta propuesta". "En General Obligado hicimos una elección tremenda, logramos una diferencia que nos alegra muchísimo y a la que tomamos con mucha responsabilidad para poder representar a cada uno de esos votantes en la elección general", expresó, con compromiso.

Respecto de la construcción política que le permitió encumbrarse en la interna, sostuvo: "Siempre soy muy cauto, para lograr los objetivos hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas".

"Mucha fe"

Paralelamente, puso el foco en que "se viene una elección con todo el aparato provincial, esto lo vimos en estas primarias", donde "no había columna de luz, no había esquina, no había ciudad que no esté minada de carteles de Perotti; se juega con el aparato estatal, y lo han bajado sin ningún tipo de remordimiento; contra todo eso hay que luchar".

No obstante, afirmó tener "mucha fe de que vamos a ganar", y manifestó estar "muy entusiasmado, a nivel nacional ha sido una elección extraordinaria de la oposición. No hay forma de que el gobierno mejore de acá a dos meses, ni el gobierno provincial ni el gobierno nacional. Obviamente hay una ventaja, son diez u once puntos de diferencia y un gobierno que no hace pie".

Consultado acerca de voto castigo que parece haber primado en estas Paso, Scarpin no dudó en atribuir ese fenómeno a la mala praxis política y funcional del gobierno nacional: "Lo que considero que ocurrió a nivel nacional fue eso, gente que votó en contra de una clase política que quiere manejar en el país como manejan una peña. Todo minimizan y va más allá de lo económico, pasa por otro lado, por la decepción de una forma de gobernar, si vos opinás nadie te tiene en cuenta, te ningunean".

Por otra parte, dejó en claro que, en caso de acceder al Senado de la Nación, el candidato para ocupar su puesto de intendente será decidido en un marco de consenso dentro del espacio político al que pertenece: "Tenemos un equipo de laburo, con nuestro equipo y el equipo de 'Chacho' (el senador Orfilio Marcón) entre todos vamos a decidir quién va a ser el candidato", empero volvió a elegir la cautela al referir: "Primero lo primero, como siempre. Públicamente no podemos decir nada porque hay que trabajar responsablemente y seguir los pasos que se tienen que seguir en este tipo de instancias".

Triunfo en su tierra

El intendente de Avellaneda y candidato a senador nacional Dionisio Scarpin dedicó una mención especial a la interna para la categoría Concejales que su delfín, el secretario municipal de Gobierno, Gonzalo Braidot, ganó con claridad.

"Tremendo, mis felicitaciones a él y al equipo. Fue una excelente elección de él, la persona en este tipo de votación cuenta mucho, y también el apoyo a la gestión, sin dudas", concluyó.