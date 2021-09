Cosmos le ganó a Colón de San Justo en un partidazo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Tricolor se impuso por 3 a 2 al Conquistador en un duelo que tuvo emoción desde el inicio. Narváez, Reynoso y Fleitas convirtieron para el local, mientras que en la visita marcaron Bertola y Albano.

El Predio Fraternidad Deportiva vivió una intensa tarde de fútbol durante la jornada de ayer. Colón de San Justo venía de derrotar contundentemente a El Quillá en el norte provincial, mientras que Cosmos quería reponerse luego de la derrota frente a Ciclón Racing.

Apenas a los tres minutos de la parte inicial llegó la primera emoción del encuentro. Un tiro de esquina desde el sector izquierdo del ataque visitante fue la obra maestra de la tarde, realizada por el capitán del Rojo, Leandro Bertola, quien de manera olímpica empezaba a ponerle pimienta al partido. 1 a 0 para Colón casi desde el vestuario.

Sin embargo, los de Leandro Birollo no se quedaban de brazos cruzados. El primero en avisar fue Franco Naráez, quien envió un tiro libre cerca del área al primer palo del arquero, pero Neyder Aragón estaba atento para atenazar la pelota. Además, en la siguiente jugada fue Lucas Capocetti quien envió un disparo que se fue desviado cerca del arco visitante.

Promediando la primera parte el siempre activo Matías Rako forzó un tiro libre desde el sector izquierdo, muy esquinado para Cosmos, pero cerca del área de Colón de San Justo. Fue nuevamente Narváez, quien de manera exquisita puso la pelota alta al segundo palo para decretar el uno a uno con el que se fueron más tarde al entretiempo. El partido era sumamente parejo y el resultado era justo.

En el segundo tiempo, el que golpeó primero fue Cosmos. Tras una arremetida del local por izquierda, Agustín Albano tocó la pelota con su brazo, por lo que Lucas Muga no dudó en cobrar penal. Fue entonces el número nueve, Tomás Reynoso, quien puso a través de los once metros el 2 a 1 parcial para Cosmos.

Colón de San Justo no se quedó quieto, mientras el técnico Fabián Nicolai movía el banco para los ingresos de Sonzogni y Ocampo, de modo de refrescar el ataque visitante. Sin embargo, antes de los 30 minutos Juan Juárez vio la tarjeta roja por una plancha, por lo que nuevamente el entrenador visitante debió reacomodar las piezas. El Rojo insistía mucho, pero no lograba concretar.

Fue entonces cuando nuevamente Cosmos golpeó el arco de su rival. Tras un rápido contragolpe, Matías Rako no pudo convertir, pero la pelota le quedó al ingresado Rolando Fleitas que puso el 3 a 1 que liquidó el encuentro. Solo quedó tiempo para el descuento del visitante a través de la cabeza de Agustín Albano, para ponerle números finales al 3 a 2 de Cosmos sobre Colón de San Justo.

Síntesis

Cosmos 3

Colón SJ 2

Cosmos: Alexis Gómez, Juan Manuel Aguet, Lucas Samaniego, Iván Hetzer, Joaquín Rodríguez, Tomás Ponce, Matías Rako, Franco Narváez, Tomás Reynoso, Lucas Capocetti, Axel Godoy. DT: Leandro Birollo.

Colón SJ: Neyder Aragón, Agustín Albano, Juan Juárez, Elías González, Mauricio Del Giúdice, Agustín Russo, Leonel Pianetti, Exequiel Torres, Felipe Arboleda, Leandro Bertola, Agustín Farías. DT: Fabián Nicolai.

Goles: en el primer tiempo, 3m. Bertola (CSJ); 25m, Narváez (C). En el segundo tiempo, 10m. Reynoso (C); 50m. Fleitas (C) y 55m. Albano (CSJ).

Cambios: En Cosmos, Fernando Ponce por Narváez, Santiago Aragón por Godoy, Ariel Lozano por Reynoso, Rolando Fleitas por Samaniego. En Colón de SJ, Maximiliano Minotti por González, Laureano Leiza por Pianetti, Brian Ocampo por Farías, Augusto Sonzogni por Arboleda.

Incidencia: en el segundo tiempo, 28m. expulsado Juárez (CSJ).

Árbitro: Lucas Muga.

Cancha: Predio Fraternidad Deportiva.

Reserva: Cosmos 4-Colón de San Justo 2.

Cobertura: Ignacio Pueyo.

La Salle sigue al mando

En Cabaña Leiva, La Salle derrotó 4 a 2 al Centro Cultural y Deportivo El Pozo, resultado con el que se aseguró mantenerse una fecha más como único puntero del campeonato.

Dos goles de Nicolás Bianco, uno de Artigue y otro en contra de Colombaro le dieron la victoria al "Colegial", que terminó con un hombre menos por expulsión del arquero Lisandro Pérez sobre el final del encuentro. Fornillo y Franco descontaron para la visita.

El encuentro se vio demorado unos minutos en el epílogo por incidentes entre los jugadores de ambos equipos.

La Salle: Lisandro Pérez; Gonzalo Díaz, Tomás Víttori, Agustín Olivera, José Mendoza, Juan Bianco, Nicolás Bianco, Facundo Silvestro, Martín Artigue, Tomás Fontanellaz y Agustín Zapata. DT: Martín Mazzoni.

El Pozo: Fernando Ronchi; Leandro Ferreyra, Ramiro Mena, Mauro Amarilla, Uriel Colombaro, Patricio De Paula, Nahuel Valenzuela, Álvaro Ciro, Diego Fornillo, Emiliano Franco y Bautista González. DT: Emiliano Benvenutti.

Goles: en el primer tiempo, 11m. N. Bianco (LS) y 16m. Colombaro en contra (LS). En el segundo tiempo, 6m. Artigue (LS); 8m. N. Bianco (LS); 32m. Fornillo (EP) y 40m. Franco (EP).

Cambios: Julián Lemercier por Zapata, Fernando Bertozzi por N. Bianco, Juan Silvestro por Olivera, Patricio Copello por J. Bianco (LS). Giuliano Valle por Mena, Franco Tourn por Ciro, Bautista Ledesma por Valenzuela, Walter Bar por Ferreira y Juan Navarro por Gonzalez (EP).

Incidencia: en el segundo tiempo, 42m. expulsado Pérez (LS).

Árbitro: Gabriel Damiani.

Cancha: La Salle.

Reserva: La Salle 0-El Pozo 0.

Cobertura: Mauro Lescano.

El escolta es de San Carlos

Argentino se mantiene expectante en la tabla de posiciones a dos puntos del líder, gracias a la victoria que consiguió como visitante de Ciclón Racing por 3 a 1. Un triunfo más trabajoso en el trámite de lo que señala el marcador final.

Rolón y Cenci -en dos oportunidades- marcaron los tantos sancarlinos, mientras que Bogao había empatado de manera transitoria, a través de un tiro penal. Todos los goles llegaron en el complemento de un partido luchado en el que el dueño de casa vendió cara la derrota.

Sin quedar conforme con el funcionamiento de su equipo, Cristian Giupponi se retiró del estadio con la tranquilidad de saber que sus dirigidos demostraron una vez más la capacidad para resolver un encuentro complejo para seguir en la pelea por el título.

C. Racing: Diego Gerold; Juan Ruiz Díaz, Lautaro Ibarra, Sergio Fernández, Jorge Torres, Mariano Nuevo, Marcelo Canalis, Cristian Orellana, Lautaro Obregón, Carlos Bogao y Carlos Ruiz Díaz. DT: Julián Calvet.

Argentino: Luis Leiva; Matías Barberis, Arturo Iturraspe, Ayrton Gómez, Gabriel Schwich, Ignacio Giay, Franco Rolón, Franco Martínez, Claudio Cenci, Mauro Batalla y Rodrigo Núñez. DT: Cristian Giupponi.

Goles: en el segundo tiempo, 5m. Rolón (A); 15m. Bogao (CR) de penal; 19m Cenci (A) y 36m. Cenci (A).

Cambios: Julián Cabrera por Obregón, Sebastián Coria por Ibarra y Valentín Robledo por C. Ruiz Díaz (CR); Francisco Godano por Rolón, Matías Martínez por Cenci, Pablo Bernia por Iturraspe y Matías Chavarini por Barberis (A).

Árbitro: Juan Cruz Hernández.

Cancha: Ciclón Racing.

Reserva: C. Racing-Argentino.

Cobertura: Valentín Perezlindo.

¡Fuerza, Mauro!

Una situación dolorosa se vivió en Recreo Sur, debido a la severa lesión que sufrió el futbolista Mauro Romero de La Perla del Oeste, quien padeció una fractura expuesta de tibia y peroné. El ambiente liguista le desea una pronta recuperación y desea verlo nuevamente en las canchas lo antes posible.

Otros resultados

Nacional 1 (Leandro Mansilla)-Colón 0; San Cristóbal 2 (Auguto Moschino y Cristian Miranda)-Universidad (2 de Nehemías González); Sp. Guadalupe 3(Federico Buschiazzo y Lucas Acosta)-Newell's 1 (Maximiliano Benítez); Unión 4 (Máximo Scoppa, Genaro Peresutti, Javier Hussein y Tobías Macies)-Pucará 1 (Santiago Paredes) y La Perla 2 (Leandro Ledesma y Matías Dándolo)-El Quillá 0.

Vale recordar que la jornada tuvo un adelanto el viernes, cuando Sanjustino y Gimnasia igualaron 3 a 3. Los goles del local los anotaron Lautaro Bonache, Franco Chaher y Jonatan Tarquini; mientras que los de la visita fueron obra de Natanael Falvo, Exequiel Panizza y Agustín Flores.

La que viene

La 13ra. fecha de Primera "A" se jugará el próximo fin de semana y tendrá estos encuentros: Colón de San Justo-La Perla, El Quillá-Unión, Pucará-Sportivo Guadalupe, Newell's-Sanjustino, Gimnasia y Esgrima-San Cristóbal, Universidad-Independiente, Ateneo-La Salle, El Pozo-Nacional, Colón-Ciclón Racing y Argentino-Cosmos.