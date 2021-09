https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La política en foco Crisis, silencios y orden de piezas

¿Fue Santa Fe un tubo de ensayo de lo que terminó estallando a nivel nacional? Que el gobernador y su vice fuesen enfrentados en las listas para disputar una interna en elecciones intermedias constituyó un hecho recogido, resaltado y publicado por los medios del país por lo inédito y extraño. Pero los días demostraron que la experiencia local fue apenas un cuento de hadas, si se la compara con la crisis institucional que terminó detonando en la Casa Rosada.

Algunos mandatarios provinciales se expidieron rápidamente, ya a principios de la semana que pasó, a favor del presidente. Pero Omar Perotti decidió tomar distancia del conflicto. Los primeros episodios, el miércoles por la tarde, lo encontraron reunido en la ciudad de Rosario con el intendente de esa ciudad, Pablo Javkin. La coyuntura sorpresiva acotó el encuentro; Perotti viajó después a Rafaela – pasó allí el día de su cumpleaños- y cumplió una semana – pos elecciones- sin actividades públicas en la agenda. Ni siquiera después de los cambios en el gabinete nacional hubo pronunciamientos de su parte sobre la situación; ni suyos ni de sus funcionarios, y ni siquiera asistió al almuerzo en La Rioja, del que participó de manera virtual. Sólo el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, manifestó en plena crisis, y a través de las redes, su apoyo al presidente. El líder político de Sukerman es Agustín Rossi, el ex ministro de Defensa cuyo nombre sonó también para integrar, otra vez, el gabinete nacional. Y también el miércoles apeló a su cuenta de Twitter para avalar a Fernández. El viernes, Rossi contó que había hablado con el propio presidente - no así con Cristina-, y aunque mesurado, volvió a apuntar a Perotti, esta vez, por su silencio. "No me sorprende que no se haya pronunciado. Siendo indulgente, es un político que siempre se ha tomado su tiempo a la hora de tomar decisiones", ironizó.

La hipótesis del reciente cierre de listas en el que el gobernador negoció de manera directa con Cristina Fernández fue para algunos la explicación que justificó la falta de posicionamiento. La necesidad de tomar distancia de una pelea de "otros" en la que se desconocen las cartas con las que se seguirá jugando, fue la que se ensayó desde la Casa Gris.

Sí intentó Perotti comenzar a ordenar las piezas en el pago chico. La lista que encabezó y apadrinó ganó la interna, pero en la sumatoria, el peronismo quedó diez puntos por debajo de Juntos por el Cambio. "Todos nos equivocamos un poco; tuvimos un diagnóstico equivocado de la realidad", admitió Ricardo Olivera. El presidente del PJ no se atrevió a vaticinar "cuáles serán las consecuencias de la relación Rossi – Perotti. De hecho, no volvió a haber diálogo entre ellos. Sí, Perotti habló con Olivera para encarar un trabajo partidario territorial y departamental; y con sus alfiles en el Senado para que procurasen una relación sin sobresaltos, sin chicanas ni golpes bajos en la reanudación de la actividad parlamentaria. Tras su licencia durante la campaña, Alejandra Rodenas retornó a su rol de vicegobernadora y presidió la sesión. Antes, conversó a solas con Alcides Calvo, hombre de confianza de Perotti en la Cámara Alta. La charla fue en torno de la necesidad de hacer prevalecer la gobernabilidad, no sólo para intentar remontar el resultado electoral de cara al comicio de noviembre, sino por un trimestre que necesita de propios y ajenos para la sanción de leyes importantes como el presupuesto provincial. Es probable que Rodenas elija transitar a partir de aquí un camino que le permita consolidar su rol institucional, antes que promover o protagonizar nuevas rencillas internas. Las miradas con recelo persistían, de todos modos.