Mínima ocupación en la Terapia del Iturraspe por casos Covid

Lunes 20.09.2021

Sólo dos pacientes permanecen en al UTI y en el área clínica este lunes no había pacientes cursando esa enfermedad. Aún así, el sistema de slaud nunca se puede relajar", afirmó el director Francisco Villano.

Los casos positivos de Covid disminuyen en el territorio nacional y la provincia no es la excepción; la ciudad de Santa Fe tampoco. En el Hospital Iturraspe, ubicado al norte de esta capital, la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus parece estar descomprimiendo la tensión, lo que no significa ningún relajamiento.

El director de ese centro de salud, Francisco Villano, señaló que "la situación está mejorando día a día", y lo explicó en cifras: la Terapia Intensiva del Iturraspe está ocupada en un 58 % y de ese total el 7 % son casos Covid. En números concretos son dos pacientes que están transitando el cuadro agudo de la enfermedad. Además hay cinco personas con un cuadro crónico (más de un mes de internación) y ninguno en el área clínica Covid.

Sin perder de vista que cada caso involucra una historia de vida y un padecimiento para el paciente y su entorno, las cifras confirman la tendencia descendente de positividad que se observa desde hace varias semanas.

Para el personal del hospital, que como otros centros de salud públicos estuvieron trabajando al límite en la pandemia, significa que "el 90 % está funcionando fuera del sistema Covid, y se están normalizando progresivamente las otras actividades, sobre todo las quirúrgicas que se habían retrasado debido a la gran cantidad de ocupación de la parte Covid".

Francisco Villano, director del Hospital Iturraspe.Foto: Flavio Raina

El resto de los y las pacientes en la UTI presentan otra patología clínica post quirúrgica, post operatorios complejos o de pacientes que fueron reintervenidos luego de ser derivados de otras localidades, cirugías oncológicas, pacientes clínicos con patologías graves: "La cantidad de pacientes Covid en terapia es mínima pero eso no significa que podamos descuidarnos sino que, cuando mejor estamos, tenemos que ser más prudentes".

"Es términos futbolísticos, cuando vamos ganando no nos relajemos sino que tenemos que estar de la mejor manera posible para sostener lo que hemos logrado con mucho esfuerzo". La reflexión del directivo es importante luego de un año y medio de pandemia y de alta exigencia para el personal de salud. "Quizás podemos decir que desviamos un poco la atención del paciente Covid, que era sumamente complejo, hacia el paciente no Covid. Pero el hospital está ocupado, en general, en un 90 %, el sistema de salud no se puede relajar porque la demanda es permanente", aseguró Villano.

50 %

La pandemia por Covid-19 significó un desafío para todo el sistema sanitario. Para el sector público supuso la atención "del 50 % de la población". Así lo señaló Francisco Villano, director del Hospital Iturraspe en el marco del acto por los 30 años de descentralización hospitalaria que se desarrolló este lunes al mediodía en el edificio de Blas Parera 8300.