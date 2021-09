Alberto Fernández habló de la crisis en el Gobierno: "Los debates no me asustan"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Presidente pronunció un discurso tras la carta de Cristina Kirchner. Intentó relativizar las diferencias internas y apuntó contra la oposición.

El presidente Alberto Fernández le tomó juramento esta tarde a los nuevos ministros de su Gabinete y afirmó que "los debates" no lo "asustan" porque son mejores que "un movimiento político que no discute", en referencia a la crisis que se desató en el Frente de Todos y que disparó los cambios en el Gobierno.

Fernández le tomó juramento en primer lugar al nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur, al flamante ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y a Santiago Cafiero como nuevo Canciller, tres los nombramientos más importantes para la nueva estructura del Poder Ejecutivo.

Previamente, pronunció un discurso en el que subrayó: "Los debates no me asustan, soy presidente del PJ me preocupa mucho más un movimiento político silenciado, que no discute, antes que un movimiento que reflexione".

Si bien reivindicó que el Frente de Todos debate "de cara a la gente, siempre ", el Presidente se ocupó de aclarar que los argentinos no lo verán "atrapado en disputas innecesarias ni en disputas internas".

Además, sostuvo que los cambios "siempre tienen un sentido único, encaminarse a un proyecto mejor" y agregó: "Tienen por objeto dar respuesta a una parte del electorado argentino al que la pandemia lo ha afectado y que el crecimiento económico que efectivamente ocurre no ha llegado a ellos con la velocidad que hemos querido que llegue".

El mandatario reafirmó su compromiso de escuchar el mensaje expresado por los argentinos en las primarias del 12 de septiembre pasado, insistió con la idea de que las legislativas generales ponen en juego "dos países en pugna" y aseveró que el proyecto político del Frente de Todos (FdT) "no es el que se despreocupa de la salud pública y abandona a los argentinos a su suerte".

En ese sentido, comentó: "A la mañana estuve con Carla (Vizzotti). Me trajo una vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina. Es una enfermedad propiamente argentina. Esta vacuna se hizo en Argentina hasta que en 2017 dejó de hacerse y hoy volvimos a hacerla. Esa vacuna sirve para ejemplificar de qué países en pugna estamos hablando. De uno que despreocupa de la salud pública y abandona a los argentinos a su suerte no dándole las vacunas que necesita y un país que dice que nuestros científicos sigan trabajando para poner en valor la salud que los argentinos se merecen”.

Respecto de los nuevos nombres del Gabinete, el jefe de Estado les agradeció y destacó: "A algunos los conozco, los busqué entre aquellos que trabajaron con nosotros durante el gobierno de Néstor Kirchner, como a (Julián) Domínguez, a Aníbal (Fernández)".