Martes 21.09.2021 - Última actualización - 8:52

En la ciudad de Santa Fe Ritos umbanda y cruces esvásticas en el cementerio israelita

Restos de gallinas, semillas tiradas por el suelo y pintadas con el símbolo nazi fueron descubiertos en distintos sectores del cementerio israelita (en Blas Parera 5500), en un grave hecho que está siendo investigado.

Todo parece indicar que fue durante la noche del lunes que autores ignorados lograron ingresar a la necrópolis y procedieron a vandalizar el lugar.

"En rigor esto que ha pasado no es nuevo. También sabemos de hechos similares que ocurrieron en el cementerio municipal. Es lamentable que ocurran en estos lugares sagrados", dijo hoy Horacio Roitman, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), en diálogo con El Litoral.

"No sabemos si son hecho de brujería o de la práctica de ritos umbanda. Lo concreto es que encontramos restos de un pollo con el cuello cortado, semillas amontonadas en el suelo, velas, etc. Y además de eso realizaron pintadas de cruces esvásticas. Algunas están mal hechas. Lo dramático es que las hicieron en la pared del monumento que guarda la memoria de las 6 millones de víctimas del holocausto.

"No puedo asegurar que esto haya sido realizado de ex profeso. No obstante es evidente que se han tomado el trabajo de ingresar y dejar toda esta evidencia que hemos encontrado", agregó.

En otra parte el dirigente sostuvo que "vamos a investigar esto en profundidad, no queremos que quede en el olvido y es por eso que hemos hecho las denuncias pertinentes. Queremos que se encuentre a quienes hicieron esto y que reciban el castigo que corresponde. Creíamos que este tipo de episodios estaban olvidados pero no.... es algo que sigue. De igual modo somos conscientes de otros incidentes que ocurrieron en distintos puntos del país".

"Estos son actos de odio que sabemos como empiezan pero no como terminan. Primero son pintadas y luego siguen con acciones concretas. Es por eso que ya activamos medidas urgentes para aumentar la seguridad", concluyó.