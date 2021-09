https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 21.09.2021 - Última actualización - 11:01

10:57

A sólo horas de haber asumido, el flamante funcionario nacional recibió a Omar Perotti. El jueves también se reunirá con el actual director del Organismo de Investigación, Marcelo Sain. "Son viejos conocidos", dijo el gobernador cuando lo consultaron acerca de la decisión de convocar a su ex ministro.

Debut del nuevo ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández devolvió a la escena política a Marcelo Sain A sólo horas de haber asumido, el flamante funcionario nacional recibió a Omar Perotti. El jueves también se reunirá con el actual director del Organismo de Investigación, Marcelo Sain. "Son viejos conocidos", dijo el gobernador cuando lo consultaron acerca de la decisión de convocar a su ex ministro. A sólo horas de haber asumido, el flamante funcionario nacional recibió a Omar Perotti. El jueves también se reunirá con el actual director del Organismo de Investigación, Marcelo Sain. "Son viejos conocidos", dijo el gobernador cuando lo consultaron acerca de la decisión de convocar a su ex ministro.

El flamante ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, reveló que se reunirá en las próximas horas con el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain. Sorprendió con la mención a punto tal, que casi la interpretación inicial de todos fue que el flamante funcionario nacional se había equivocado y no había reparado en que a Sain lo reemplaza Jorge Lagna desde marzo del año pasado. Pero no hubo lapsus ni malos entendidos. Fernández nombró a Sain porque quiso, y porque será con él con quien se reúna esta semana. Es más, según pudo saber El Litoral, ambos hablaron este mismo lunes y la reunión no se concretó durante la jornada, por problemas de agenda de Sain. El encuentro será el jueves. Los dos se autodefinieron como "amigos"; se conocen desde hace años y fue Aníbal, de hecho, quien como ministro del Interior de la Nación había puesto en funciones a Sain en 2005, como interventor de la nueva Policía de Seguridad Aeronáutica.

Fernández revelaba que hablaría con el actual director del Organismo de Investigación en el mismo momento en el que contaba públicamente que también lo haría con Omar Perotti. Con el gobernador de Santa Fe conversó anoche durante una hora, después de asumir. Fue la primera reunión que concedió después de jurar para abordar la situación de una de las provincias más jaqueadas por la violencia y el narcotráfico. Por lo tanto, de haber podido Sain, las dos reuniones – con Perotti y con el actual director del OI- hubiesen sido las primeras que Aníbal Fernández mantenía como nuevo integrante del gabinete nacional. Consultado en la mañana de este martes sobre la decisión de Fernández de convocar a Sain, el gobernador se limitó a decir que "son viejos conocidos". "Trabajaron juntos en otras oportunidades; son viejos conocidos. Hablar con gente que desarrolló actividad en el territorio, al igual que reunirse con todo nuestro equipo de tareas, me parece válido", opinó.

Sain, acorralado por la Legislatura santafesina que analiza varias denuncias en su contra con el riesgo de su eventual destitución, vuelve así a la escena política y de la mano de un funcionario nacional.

Con "Aníbal"

Perotti, como se dijo, se reunió con Fernández y reiteró la idea de que Santa Fe necesita una mirada especial del gobierno nacional en materia de seguridad porque la situación de la provincia es particular y no se da en otro lugar del país.

"Santa Fe necesita una ayuda diferente; hoy se reúne (Aníbal Fernández) con titulares de todas las fuerzas. Planteamos nuestra mirada sobre la realidad de Rosario y de toda la provincia. Deseamos que después de esas reuniones, trabajemos en la instancia operativa para una mayor coordinación y refuerzo de fuerzas federales. Es clave tener un comando operativo; necesitamos que ese comando pueda tener refuerzos y la mirada atenta de Nación sobre las fuerzas. El delito muta y requiere de rapidez en la asignación de funciones. Creemos que ahí debe mejorarse. Esto no pasa en otro lado; estas asociaciones criminales vinculadas al narcotráfico crecientes con un sicariato instalado, no se da en otro lado. Como dijo el Presidente, y espero que el ministro sea un ejecutor de esto, la Argentina no puede permitirse que esto suceda", planteó.

Perotti habló de la necesidad de que "el gobierno nacional tome la decisión firme de darle a Santa Fe la atención que merece". El mandatario reiteró a la Nación el pedido para que se refuerce la presencia de fuerzas federales, como también la estructura federal de la justicia.

Aníbal Fernández, por su parte, admitió que la "situación en Rosario es compleja. Hay hechos de público conocimiento, un juicio que está en marcha y otro por comenzar; bandas que se enfrentan por el mismo espacio. Hablamos siempre de delitos complejos". El funcionario prometió "hacer una propuesta" que sintetice el aporte nacional a la seguridad en Rosario, "volcarla en el papel y cuantificarla en dinero. La charla con el gobernador fue importantísima. La respuesta será con hechos concretos", aseveró.

Agenda en la Rosada

Además de reunirse con Aníbal Fernández, Perotti también conversó con el ministro de Desarrollo Social de la Nación. Este martes permanecía en Buenos Aires donde tenía previsto mantener audiencia con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros de Agricultura, Julián Domínguez; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Transporte, Alexis Guerrera.