Liofilización y ultrafreezer: la vacuna Covid que demanda más capacitación

Martes 21.09.2021 - Última actualización - 13:46

13:44

Es la que se comenzará a colocar en breve, tal vez este miércoles, a la población menor de 18 años sin factores de riesgo. Su presentación es en polvo (a bajísima temperatura) para diluir. Un dato: comparte esas particularidades con una vacuna argentina.

"Logística" es el término que se repite cada vez que alguna información oficial refiere a la vacunación contra el Covid-19. Es que cada laboratorio establece sus propios requerimientos para el fármaco que se utiliza en la inmunización contra el nuevo coronavirus. Y la vacuna que se aplicará en breve a la población menor de 18 años sin factores de riesgo no es la excepción. Al contrario, la llegada de Pfizer (en realidad, Comirnaty) demandó una capacitación extra para acertar en el traslado, la manipulación y la preparación de las dosis.

Soledad Guerrero es Coordinadora del Programa de Inmunizaciones de la provincia de Santa Fe y una de las expertas encargadas de esa capacitación. Y también de explicar a El Litoral detalles de esa logística (que, para legos, incluye varias búsquedas en el diccionario).

- ¿Por qué es tan complicada la logística para esta vacuna?

- Primero, porque es una vacuna que se debe conservar en ultrafreezer si queremos mantener su viabilidad por mucho tiempo. Es decir que requiere de una temperatura de entre -60 y -90 grados para mantener la viabilidad durante al menos 6 meses. Si la sacamos de esa temperatura para el traslado y aplicación, tenemos la posibilidad de pasarla a freezer de entre -15 y -25 pero solamente por no más de dos semanas. Eso si tuviéramos que trasladarla y conservarla en un lugar donde no hubiera freezer y quisiéramos volver al ultrafreezer para su congelación. Si superamos esos 14 días ya pasaría a la temperatura de 2 a 8 grados que es la de una heladera familiar, donde la vacuna se va a descongelar. Una vez que se llega a temperatura de heladera común no se puede volver a congelar. Ahí va a durar un mes, por eso hay que rotularla (eso es manejo de stock) y por supuesto aplicarla.

- ¿La temperatura es el único requerimiento de esta vacuna?

- No. A su vez, viene en un estado liofilizado, es decir, en forma de polvo y hay que diluirla. Para eso viene, aparte, el diluyente y se debe preparar con la dosis justa para obtener 6 dosis de 0.3 ml cada una.

Todo esto necesita una técnica y una capacitación para que los pasos sean correctamente aplicados y la vacuna tenga viabilidad y conserve sus condiciones.

Esto es lo que estuvimos haciendo durante la semana pasada en Santa Fe y Rosario porque en principio vamos a recibir poca cantidad de dosis. Cuando se tenga un incremento sostenido, vamos a ir capacitando en los distintos lugares donde va a arribar la vacuna y ejercitando: Puede ocurrir que una vez que el vacunador entra en contacto con la vacuna descubre otras dificultades que no vio en la teoría.

- ¿Es la vacuna Covid que más desafío supuso hasta ahora?

- De todas las que hemos recibido (Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, Sputnik) es la que tiene una logística un poco más complicada. Por eso es importante que cada una de las personas esté bien capacitada, entienda cómo es la cadena de conservación y cada paso que va a seguir hasta su preparación y administración. Las otras vacunas llegaron en estado líquido.

En Rosario recibieron la capacitación teórica 200 vacunadores de los 400 que tiene La Rural; en Santa Fe fueron más de 100 para La Esquina Encendida.

- ¿En la Argentina se utiliza alguna otra vacuna con estas condiciones, como las de Pfizer?

- Una vacuna liofilizadas congelada es la de fiebre hemorrágica, producida en el Instituto Maiztegui de Pergamino (provincia de Buenos Aires). Esta vacuna llega congelada al área endémica, que no es todo el país sino en alguna regiones como el sur de la provincia de Santa Fe.

Recibimos de Pergamino la vacuna liofilizada y congelada, se la pasa a heladera donde se descongela y es entregada con el diluyente que provee el laboratorio. Cuando el vacunador abre el frasco ya sabe que tiene 12 horas para aplicar a 10 personas. Sería la vacuna más similar con la que se ha trabajado en zonas endémicas.

Por cohorte

La vacuna de Pfizer será utilizada en primera instancia para inmunizar contra el Covid-19 a la población joven, de 12 a 17 años, sin factores de riesgo. El criterio es iniciar por 17 y continuar en orden de edad descendente.