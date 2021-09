"No cualquiera puede ser presidente de Colón"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Habla de la nueva sede y "dejar mucho más lindo de lo que está el predio". Pondría "todo" contra Unión en la última y quiere al River de Gallardo como rival en Santiago del Estero.

"Colón no tiene que detenerse, yo no quiero una (señala la Copa), quiero dos...tres...todas las que se puedan y tenemos la oportunidad", repite varias veces mirando ese trofeo ganado en San Juan, la estrella que llegó con 116 años de espera.



-Se nota que es más fuerte el deseo de seguir ganando...



-Es indudable, me gustó siempre redoblar la apuesta. Las oportunidades las tenemos y es cuestión de intentarlo. Nunca hay que bajar los brazos. Esto no fue de casualidad, acá hubo un trabajo, una conducción. Así como vino con conducción y trabajo esta hermosa Copa, tienen que venir más.



-¿Qué imaginás en un futuro para el club?



-Colón necesita una sede nueva; Colón necesita potenciar otros deportes; Colón necesita poner más lindo de lo que es el predio, porque se incorporaron más terrenos que no se han utilizado y deben volcarse a las actividades del club. El panorama y el terreno para que Colón crezca es inmenso.



-¿Con quién te gustaría jugar la final del Trofeo de Campeones en Santiago del Estero el 17 de diciembre?...¿Tenés algún pálpito con quien jugar esa final de campeones?



-A mí me gustaría jugar la final con River



-¡Con River!...¿Por qué?



-Por que serían los dos mejores de Argentina



-¿Cómo ves el actual campeonato?. ¿Se puede prender Colón?



-Creo que hay que mantenerse expectante y tratar de mejorar. Al campeonato se lo va a llevar el que esté mejor en las cinco o seis fechas últimas. En el sprint final se decide todo. Hoy por hoy es más complicado, porque River y Boca no tienen competencias internacionales. En el fondo, uno para eso juega...para ganar.



-Se habla de grieta entre Tapia (AFA) y Tinelli (Liga). ¿Dónde se va a parar Colón?



-No tenemos preferencia, no tengo preferencia particularmente con ninguno de los dos. Cuando uno hace ésto lo hace por los intereses del club, por más que uno me resulte más simpático que el otro. Tengo excelente relación con todos los presidentes de los clubes, fundamentalmente con River, Racing, Independiente. No tanto con Boca porque no se dieron las circunstancias ya que viajé muy poco a Buenos Aires por la pandemia. Tenemos relaciones excelentes.



-¿Cómo se defiende Colón en Buenos Aires, ya sea Viamonte o Puerto Madero?



-En esta oportunidad tenemos dos personas: José Alonso, que viaja permanentemente a Buenos Aires a la AFA o la Liga; y el "Chavo" Demanuele que es nuestro embajador en Buenos Aires, que hace mucho tiempo que lo hace y ahora va a integrar esta propuesta. El "Chavo" está ahí, donde se definen muchas cosas.



-Una pregunta al Vignatti hincha; no al presidente. Si el clásico en cancha de Unión es el 12 de diciembre y la final en Santiago el 17 de diciembre, a los cinco días: ¿qué equipo ponés en cada uno de esos partidos?



- Pongo lo mejor que hay



-¿En los dos partidos: Unión y la final?



-Por supuesto



-¿Tenés idea que va a hacer Eduardo como técnico?



-¡Si no me enteré en la circunstancia anterior (N.de R.: jugó en la última contra Unión ya estando clasificado para los cruces), no creo que suceda ahora!.



-Cuando se dio algo similar la vez anterior, con Lavallén, clásico con Unión previo a la Final de Paraguay, ¿hubo un error en poner los titulares?



-Uno no puede ir a un técnico de hoy y decirle "me gusta jugar con este o con el otro", porque estratégicamente pueden ellos, los técnicos, tener una respuesta que "para tal partido es mejor ésto y para tal otro partido es mejor aquéllo". Uno opina como hincha y ellos deciden como profesionales.



-No se si viste Gimnasia-Unión el lunes, por el horario. ¿No era más fácil para el "Pulga" jugar en Colón y no jugaba mejor Colón con el "Pulga"?



-Primero, de los partidos que se ven por TV miro el 98 por ciento. Lo de "Pulga"...económicamente Colón tenía un límite y él tenía otro tipo de aspiración. Fue eso nada más. Todo puede cambiar, no nos olvidemos que en el campeonato anterior tuvo la posibilidad de irse hasta último momento y no se fue. Ahora se le dio y se fue a La Plata. Uno no sabe lo que puede pasar en el futuro.



-Te hago esta pregunta pensando que siempre habrá oposición, pero también pensando en el oficialismo, ya que algún día te vas a ir a tu casa. ¿Cualquiera puede ser presidente de Colón en Santa Fe?



-No



-¿No?



-No



-¿Cuál sería el decálogo? Alguna vez don Angel Malvicino dijo "para ser presidente de Unión hay que tener billetera". ¿Qué tiene que tener hoy alguien para ser presidente de Colón en esta ciudad?



-Primero, tiene que tener un capital moral; segundo, la cabeza puesta que cuando viene acá, viene por el club y no por intereses personales. Yo soy de los que piensan que si los dirigentes tienen acreencias en el club, puede ser una rueda de auxilio circunstancial pero no como una maniobra para que uno se sienta dueño del club. El club siempre es de los socios y nada más que de los socios. Es muy importante tener presente éso en Colón. Acá hay que venir a desprenderse de un montón de cosas. Por ejemplo, desprenderse de las aspiraciones económicas; acá los intereses son sólo para el club, del club y para que el club progrese



-¿Qué perdiste por Colón en estos 28 años?



-Un montón de cosas que muchas veces quedan en la intimidad de uno. Irme del club sin tener eso (señala la Copa) hubiera sido para mí una gran frustración. A pesar que uno siempre lo buscó. Un campeonato no se consigue con magia ni con proyectos faraónicos irrealizables. Se consigue con mucha dedicación, mucho trabajo, muchos malos momentos y después recién llega el premio. El premio es tan lindo y por eso uno aspira a más.



-¿Cómo pensás que estarás el domingo?



-Soy una persona que, por más que ocurran cosas, trato siempre de mantener los pies sobre la tierra. Eso es lo más importante. La mentalidad que uno tiene es un gen.



-Entonces: ¿ansioso, nervioso?



-Voy a estar expectante. Más allá del resultado electoral, la cabeza estará puesta en Buenos Aires, en la cancha de Boca.