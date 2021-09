Sain: elogio a fuerzas federales y crítica a la policía de Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El titular del Organismo de Investigaciones logró el apoyo del ministro de Seguridad de la Nación. Dijo que pondrá a disposición de dicha cartera la información sobre narcocriminalidad con la que cuenta la repartición. Opinó que la institución policial provincial perdió el control del territorio "desde hace tiempo".

Fue una tarde de reuniones la de este jueves para Marcelo Sain. El ex ministro de Seguridad de Santa Fe se reencontró con Aníbal Fernández, "un viejo conocido": y conversó con otros funcionarios de la repartición nacional. Jugó "de local" y se movió con comodidad y soltura por las oficinas de una cartera – la de Seguridad de la Nación- en la que no tuvo necesidad de presentarse ni golpear puertas. Sain siente en esos ámbitos que goza de una valoración y reconocimiento que no recogió en Santa Fe durante los casi dos años de gestión.

El anuncio de la reunión lo había formulado el propio Fernández, incluso, antes de asumir. Y tanto sorprendió, que se especuló con un lapsus o confusión del flamante funcionario nacional. El encuentro generó múltiples especulaciones. Quienes intentaron leerlo como un diálogo interinstitucional, lo objetaron porque la convocatoria soslayó a aquellos funcionarios de quienes el propio Sain depende, como el Fiscal General, Jorge Baclini. Quienes lo leyeron como una reunión política, consideraron que Sain fue a preparar o negociar su retirada de la provincia. Pero a juzgar por sus primeras declaraciones y por la información a la que pudo acceder El Litoral, Sain obtuvo el respaldo ni más ni menos que del Ministerio de Seguridad de la Nación para continuar como director del Organismo de Investigaciones de Santa Fe. Volvió fortalecido y empoderado. Por eso, cuando se retiró de la reunión, elogió el trabajo de las fuerzas federales, y dijo que pondrá a disposición de la cartera nacional "toda la información" que dependa del organismo que conduce.

A disposición

Sain había arrancado el día con un duro revés; por decisión de la Auditoría General, suspendieron en sus funciones a Débora Cotichini, una de sus principales colaboradoras en el OI (ver aparte). El propio Sain tildó de "injusta" esa decisión, a través de un posteo en las redes sociales. Por la tarde, tras reunirse con Fernández, ponderó "el trabajo conjunto con las fuerzas federales" para resolver la situación de la criminalidad compleja, y adelantó que pondrán "a disposición" del Ministerio de Seguridad de la Nación "la información con la que cuentan", que "es mucha", para abordar la problemática, tras una reunión que mantuvieron ambos en la sede de la cartera.

"Desde el organismo de investigaciones del Ministerio Público y desde la labor de los fiscales que se encargan de crimen organizado en Rosario se cuenta con muchísima información, una información indispensable para atender la problemática de la criminalidad compleja y la ponemos a disposición en el marco de un trabajo conjunto con las fuerzas federales", dijo Sain al finalizar el encuentro.

Destacó la necesidad que tiene Rosario de cooperación de las fuerzas federales y se expresó optimista respecto a obtenerla durante la gestión del ministro Fernández. Dijo, también, que ya establecieron "un esquema de trabajo conjunto" en materia de "investigación criminal".

Además se expresó "crítico de la policía provincial" en cuanto "al control del territorio" y en ese sentido marcó la necesidad de la "intervención de fuerzas federales". En la mañana de este viernes, Sain amplió su apreciación en declaraciones radiales. " La policía perdió el control del territorio hace mucho tiempo, tanto de manera legal como ilegal. Es la única policía que conozco en la Argentina que no maneja el territorio, no es el actor dominante". Y planteó que el crecimiento del narcotráfico en Santa Fe y particularmente en Rosario, "comenzó con un pacto de gobernabilidad entre el gobierno Socialista, que no controlaba las legislaturas y las oposiciones peronistas".

Afecto

Respecto de Aníbal Fernández, dijo que lo une "una vieja relación de mucho afecto y cariño" y también de "conocimiento" mutuo y describió que su convocatoria a una reunión en la sede de la cartera de Seguridad responde a que ha trabajado cuatro años "en Rosario en temas de investigación sobre criminalidad compleja", específicamente dirigiendo".

"Me manifestó un conjunto de ideas que él ya anunciará oportunamente sobre como reordenar algunas cosas en el territorio, particularmente en lugares como Rosario", dijo el ex ministro de Seguridad santafesino, quién valoró como "absolutamente pertinente" las apreciaciones de Fernández durante el encuentro que mantuvieron en la sede ministerial.